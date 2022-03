Cómo enviar apps instaladas por Bluetooth a otro móvil

La conexión Bluetooth te permite enviar documentos, música y fotos a otros usuarios de forma muy sencilla. Es cierto que en las últimas versiones de Android, Google ha mejorado la compartición de ficheros con Nearby Share, un sistema que combina tanto la vinculación Bluetooth como las conexiones wifi para realizar transferencias rápidas, estables y seguras entre dos dispositivos. En cualquier caso, ¿es posible aprovechar alguna de estas dos tecnologías para enviar aplicaciones en formato APK? En el siguiente artículo te explicamos cómo puedes aprovechar la herramienta Bluetooth App Sender para compartir tus programas favoritos.

Cómo enviar aplicaciones por Bluetooth a otro móvil

Utilizar la aplicación Bluetooth App Sender es un juego de niños. Primeramente, descárgala desde Malavida e instálala en tu dispositivo. Entonces, localiza su icono en el cajón de aplicaciones y presiona sobre él para iniciarla.

Bluetooth App Sender 2.21 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

En su pantalla principal, Bluetooth App Sender muestra un listado completo que incluye todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Están ordenadas alfabéticamente, así que no te resultará demasiado difícil encontrar aquella que deseas enviar por Bluetooth. Nosotros nos hemos decantado por WhatsApp.

Seleccionar aplicación desde el listado

Después de presionar sobre la aplicación en cuestión, se mostrará en pantalla un diálogo emergente con tres opciones. La que te interesa en este caso es Send, que extrae la aplicación instalada de tu teléfono y la convierte en una APK.

Enviar aplicación por Bluetooth

El menú de compartición de Android mostrará la opción Bluetooth. En el caso de que no sea así, emplea Nearby Share como alternativa. Ambas opciones transmiten el APK de manera correcta.

Elegir conexión Bluetooth para compartir

Para terminar, selecciona el dispositivo al cual deseas transmitir la aplicación. Recuerda que en el equipo receptor deberá mantenerse visible con la conexión Bluetooth activada.

Seleccionar dispositivo para enviar

Dependiendo del tamaño de la aplicación, el proceso podría tardar unos minutos en completarse. Recuerda que la conectividad Bluetooth no es una de las más rápidas a la hora de transmitir datos.

Requisitos para compartir una aplicación por Bluetooth

Ya has podido comprobar que pasar aplicaciones instaladas en tu dispositivo a otro mediante Bluetooth no entraña ninguna dificultad. No obstante, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta: