WhatsApp se va convirtiendo poco a poco a una herramienta polifacética, con cada vez más y más funciones. De hecho, desde hace tiempo podemos decir que no sirve únicamente para enviar mensajes y fotos. Por el contrario, hay funciones muy reclamadas en WhatsApp que parecen no llegar nunca, como lo es el envío de dinero a un contacto que, de momento, no está disponible en España de manera oficial. Pero, ¿existe alguna alternativa para enviar dinero a una persona sin salir de WhatsApp? Lee atentamente esta guía para descubrirlo.

WhatsApp Payments: así funcionan los pagos sin salir de WhatsApp

Aunque en nuestro país todavía no es posible enviar dinero con WhatsApp, lo cierto es que algunos mercados ya disfrutan de esta posibilidad. El medio especializado en la aplicación, WaBetaInfo, informaba hace unos meses de la aparición de un botón para realizar envíos de dinero desde cualquier conversación. Tal y como puedes ver en la imagen inferior, este se sitúa en el campo de texto, entre los botones para adjuntar y sacar fotografías.

Filtración del nuevo botón para enviar dinero mediante WhatsApp en la India

De momento, esta opción apareció para los usuarios que utilizan WhatsApp en la India, un país en el cual WhatsApp Payments ya opera, y que instalaron en la beta para Android 2.21.17. Además de esta filtración, hay otras cosas que sabemos acerca del servicio de envío de dinero de WhatsApp:

Está disponible en pocos mercados . Por el momento, únicamente los usuarios de Brasil y la India. En su documentación oficial, WhatsApp recuerda que en Estados Unidos es posible enviar dinero sin salir de la aplicación con Novi. Este monedero virtual parece que se está integrando en la aplicación principal de WhatsApp en las últimas betas que han aparecido. Por el momento, no se puede afirmar con certeza que este sea el camino que nos traerá los pagos en WhatsApp, pero hay indicios de que ambas plataformas, es decir, WhatsApp y Novi, se fusionarán a un mayor nivel. De momento, la única confirmación que tenemos es que se está trabajando por llevar la función nativa a nuevas zonas geográficas.

. Por el momento, únicamente los usuarios de Brasil y la India. En su documentación oficial, WhatsApp recuerda que en Estados Unidos es posible enviar dinero sin salir de la aplicación con Novi. Este monedero virtual parece que se está integrando en la aplicación principal de WhatsApp en las últimas betas que han aparecido. Por el momento, no se puede afirmar con certeza que este sea el camino que nos traerá los pagos en WhatsApp, pero hay indicios de que ambas plataformas, es decir, WhatsApp y Novi, se fusionarán a un mayor nivel. De momento, la única confirmación que tenemos es que se está trabajando por llevar la función nativa a nuevas zonas geográficas. La configuración es muy sencilla . En aquellos países donde ya se puede usar WhatsApp Payments, los desarrolladores se han esforzado porque sea fácil de usar. Por lo general, basta con agregar una cuenta bancaria, verificarla y comenzar a enviar dinero.

. En aquellos países donde ya se puede usar WhatsApp Payments, los desarrolladores se han esforzado porque sea fácil de usar. Por lo general, basta con agregar una cuenta bancaria, verificarla y comenzar a enviar dinero. Sistemas de seguridad bien implementados . Con el objetivo de proteger el dinero de sus usuarios, se solicita un PIN cada vez que se envía dinero. Además, se han agregado algunos mecanismos para proteger la información de pago tanto al recibir como al enviar dinero.

. Con el objetivo de proteger el dinero de sus usuarios, se solicita un PIN cada vez que se envía dinero. Además, se han agregado algunos mecanismos para proteger la información de pago tanto al recibir como al enviar dinero. WhatsApp colabora directamente con las entidades bancarias . En este sentido, la aplicación de mensajería actúa como un intermediario. Lo que en realidad sucede es que el dinero pasar de una cuenta a otra de un modo directo. Por eso, se han establecido alianzas con los bancos en aquellos países donde el servicio está operativo.

. En este sentido, la aplicación de mensajería actúa como un intermediario. Lo que en realidad sucede es que el dinero pasar de una cuenta a otra de un modo directo. Por eso, se han establecido alianzas con los bancos en aquellos países donde el servicio está operativo. Registro de pagos y recepciones de dinero integradas. El estado de las transferencias se comprueba desde los propios chats. De esta manera, es posible consultar envíos y recepciones de dinero anteriores y verificar se han completado con éxito.

Las cinco claves de WhatsApp Payments que hemos repasado dejan entrever un funcionamiento muy similar al que estamos habituados en España con Bizum. De momento, no sabemos cuándo llegará esta función a nuestro país. Lo que sí podemos confirmarte es que hay una alternativa muy interesante que puedes aprovechar mientras tanto. Sigue leyendo para conocerla.

Cómo pagar, cobrar, enviar dinero y recibirlo por WhatsApp con BBVA

Los clientes de BBVA tienen a su disposición el servicio Cashup, que se está integrado en su aplicación y que encontrarás tanto en Android como en iOS. Mediante el uso de un teclado interactivo, es posible enviar y recibir dinero sin salir de WhatsApp. Seguidamente, te contamos todo lo que debes saber acerca de este servicio.

Qué necesito para usar BBVA Cashup

Para utilizar el servicio de envío de dinero mientras chateas por WhatsApp de BBVA, es necesario que cumplas los siguientes requisitos:

Descargar la aplicación de BBVA en tu móvil . Instalar BBVA en el teléfono es básico para enviar dinero a otros usuarios de WhatsApp.

. Instalar BBVA en el teléfono es básico para enviar dinero a otros usuarios de WhatsApp. Tener una cuenta en BBVA . Este servicio es exclusivo para clientes de esta entidad bancaria española. Así que nada más podrás aprovechar sus capacidades si tienes una cuenta bancaria activa en BBVA. Por supuesto, nada te impide tener cuentas en varios bancos, así que técnicamente es posible abrir una en BBVA tan solo para aprovechar este servicio.

. Este servicio es exclusivo para clientes de esta entidad bancaria española. Así que nada más podrás aprovechar sus capacidades si tienes una cuenta bancaria activa en BBVA. Por supuesto, nada te impide tener cuentas en varios bancos, así que técnicamente es posible abrir una en BBVA tan solo para aprovechar este servicio. Estar dado de alta en Bizum. Debes tener registrado tu número de teléfono y tu cuenta bancaria del BBVA a Bizum. Lo cierto es que las transferencias de dinero que se efectúan mediante Cashup se hacen con la plataforma de Bizum.

Y ya está. No olvides que, debido a la compatibilidad de Bizum con una gran parte de las entidades bancarias del país, podrás emplear BBVA Cashup para enviar dinero a cualquier persona, sin importar cuál sea su banco. Evidentemente, es indispensable que tu contacto esté dato de alta en Bizum.

¿Cómo activar BBVA Cashup?

Antes de poner en marcha el envío y la recepción de dinero desde WhatsApp, es obligatorio aplicar algunos ajustes en tu teléfono. En primer lugar, instala la aplicación de BBVA e inicia sesión con tus credenciales. Entonces, echa un vistazo a los pasos que especificamos.

Activar el teclado de BBVA Cashup es pocos pasos

¿Cómo activar Cashup de BBVA en el móvil? Así de fácil es:

Abre la configuración del teléfono. Entra en las opciones del teclado. Presiona en Manage Keyboards. Toca en BBVA Cashup para habilitar el teclado de BBVA.

En este momento, ya tienes activado el teclado que te ayudará a enviar dinero desde WhatsApp. Si no te aclaras con estos pasos, te recomendamos leer la guía en la que te explicamos cómo cambiar y configurar el teclado en un móvil Android.

Así se activa BBVA Cashup en durante una conversación de WhatsApp

Ha llegado la hora de dirigirse a una conversación y hacer esto para que aparezca:

Toca en el campo de texto de la conversación de WhatsApp para empezar a escribir. En vez de eso, abre la cortina de notificaciones. Toca en la notificación del selector de teclados. Selecciona BBVA Cashup en la lista.

Inmediatamente, el teclado alfanumérico de tu móvil desaparecerá y se mostrará un listado con tus contactos para que puedas enviarles dinero desde WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Te lo contamos en las siguientes secciones.

Cómo enviar dinero desde WhatsApp con BBVA Cashup

Este es el proceso para enviar dinero a un contacto sin salir de WhatsApp

Enviar dinero con el teclado de BBVA Cashup a un contacto es muy sencillo. Basta con hacer esto:

Activa el teclado BBVA Cashup desde la conversación. Selecciona un contacto de la lista. Preferiblemente, será el mismo con el cual estás hablando. Si no lo encuentras, usa el buscador inferior. Introduce el importe que deseas enviar. Introduce tu contraseña de BBVA. Confirma el envío de dinero. Con el mensaje automático que se habrá generado, podrás notificar a tu contacto del envío.

Además del aviso escrito que se envía después de la operación, el destinatario recibirá una notificación desde la aplicación de su banco. De esta manera, se le avisa de que ha recibido un Bizum con el importe que has especificado.

Cómo recibir dinero desde WhatsApp con BBVA Cashup

Para recibir dinero mediante WhatsApp, tan solo es preciso que tu contacto siga las indicaciones anteriores. Como te podrás imaginar, también puede hacerlo desde la aplicación de su banco, siguiendo los pasos habituales para enviar dinero por Bizum. No obstante, ten en cuenta que BBVA Cashup no permite hacer solicitudes de dinero. Para reclamar un pago, tienes dos opciones:

Utilizar WhatsApp para solicitar el dinero pendiente, especificando la cantidad que tu contacto debe transferirte. Si el interlocutor ha instalado BBVA Cashup, lo podrá usar para completar la operación.

para solicitar el dinero pendiente, especificando la cantidad que tu contacto debe transferirte. Si el interlocutor ha instalado BBVA Cashup, lo podrá usar para completar la operación. Solicitar un pago mediante Bizum. Para hacerlo, debes acudir a la aplicación de tu banco y seleccionar la opción Recibir Bizum.

Otras formas de enviar dinero sin salir de WhatsApp

Por el momento, en España no existe un servicio similar a BBVA Cashup. Sabemos que Santander México ofrece algo parecido, denominado Santander Tap, pero exclusivamente funciona para clientes del mismo banco. No cabe duda de que la solución final para que los pagos mediante WhatsApp se normalicen debería llegar de la mano de sus propios desarrolladores. Pero, por ahora, toca esperar.