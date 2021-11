Son muchos y muy variados los motivos por los que podemos querer conocer el paradero de una persona a través de su teléfono. Puede tratarse desde un familiar mayor del que hace tiempo que no sabemos nada, pasando por un amigo que no da señales aparentes de vida, por poner dos ejemplos rápidos.

Por muy loables que sean esos motivos, hay que tener en cuenta que las razones por las que se quiera localizar a alguien usando su teléfono móvil no siempre son tan nobles. No vamos a entrar en juicios de valor, no es ese nuestro propósito. Vamos a limitarnos, antes de continuar, a recordar que todo el mundo tiene derecho a que se repsete su privacidad y que, recurrir a métodos como los que te vamos a dar aquí, sólo debe hacerse en los casos más extremos. En el caso de hayas perdido el móvil tenemos un artículo mejor, dedicado a cómo localizar un móvil robado o perdido.

Cómo saber la ubicación de un móvil Android

Hay distintas soluciones que te permitirán conocer fácilmente dónde está el teléfono de una persona. Antes de continuar, permítenos aclarar un par de cosas:

En primer lugar, lo más importante es ser previsor. Tendremos que instalar en el teléfono de la persona a localizar las aplicaciones pertinentes (en caso de que sea necesario), tendremos que tener las credenciales de acceso de su cuenta de Google o tendremos que haber creado una red personal con ella. Ten en cuenta que lo ideal es que aquellos a los que vayamos a localizar sepan que queremos hacerlo.

En segundo lugar, no vamos a recomendar aplicaciones que prometan localizar un dispositivo usando el número de teléfono. Su precisión y su utilidad es más que dudosa, aparte de que podríamos estar ofreciendo información personal de terceros a entidades opacas con propósitos poco claros. No podemos garantizar que utilizarlas sea fiable, ni seguro, de modo que no hablaremos de ellas.

Encontrar mi dispositivo de Google, lo más sencillo

Usar este método tiene dos desventajas importantes: la primera, que necesitas tener acceso a la cuenta de Google de la persona a la que quieras localizar. La segunda, que si tiene el teléfono apagado (o no tiene batería), no lo detectará.

Encontrar mi dispositivo 2.4.045 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Si tienes acceso a la cuenta de Google de ese alguien cuya ubicación (o, al menos, la de su teléfono) quieres conocer, puedes abrir tu navegador de Internet en un PC y seleccionar el dispositivo que quieras encontrar:

Selección del dispositivo que queremos encontrar

Cuando lo hagas, aparecerá la ubicación del dispositivo en un mapa:

Dispositivo localizado en un mapa

Cerberus, un clásico del rastreo

Cerberus es un clásico de la seguridad para Android y una de las soluciones más completas que el mercado pone a nuestra disposición. Se trata de una de las soluciones más completas, ya que no sólo nos permite rastrear un terminal, sino también guardar copias de seguridad de manera remota, grabar audio del entorno en el que se encuentra nuestro terminal e incluso tomar fotos automáticamente mientras se manipula el teléfono.

Cerberus 3.6.7 Idioma Español S.O. Android Licencia de prueba Descargar

Es necesario tener en cuenta que aunque descargar e instalar Cerberus es completamente gratis, hay que comprar una licencia para el dispositivo pasados 6 días o, de lo contrario, la aplicación será prácticamente inservible.

¿Y cómo rastreamos un teléfono con Cerberus? Muy sencillo. En primer lugar, descargamos e instalamos la aplicación. A continuación, le concedemos los permisos que nos solicite. Una vez hecho esto, ya tenemos Cerberus funcionando en nuestro teléfono. Lo siguietne es ir a la web de Cerberus desde un ordenador, una tablet u otro dispositivo, y hacer clic en Iniciar sesión:

Página web de Cerberus

Tendremos que introducir las credenciales de acceso que habremos generado al instalar y configurar Cerberus. Cuando hayamos validado dichas credenciales, aparecerá en pantalla un mapa con la ubicación aproximada del terminal:

Dispositivo localizado con Cerberus

Para mostrarnos esta ubicación, Cerberus hace uso del GPS del terminal. Sin embargo, sólo podremos usar esta app para rastrear un terminal habiéndola instalado previamente en él y conociendo el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Cerberus del teléfono en cuestión.

Lookout, más que un antivirus

Lookout comenzó su andadura como un antivirus para Android, pero hoy en día sus capacidades se han expandido muchísimo más, hasta el punto de llegar a servir como herramienta de rastreo. Es cierto que no es tan completo como el de Cerberus, pero también es verdad que Lookout no te obliga a comprar una licencia para poder usar la aplicación; es suficiente con la versión gratuita.

Lookout 10.37.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Para usar Lookout basta con que descargues e instales la aplicación, y le concedas los permisos que te solicite. Tienes que tener en cuenta que esta app no puede coexistir con Cerberus en tu teléfono, así que si la tienes, Lookout te pedirá que la desinstales (incluso lo hará por ti).

Cuando hayas hecho esto, Lookout ya debería estar perfectamente configurada para funcionar. Ahora, igual que en el caso de Cerberus, debes ir a la web de Lookout e iniciar sesión con tus credenciales de acceso. Cuando lo hayas hecho, verás la ubicación de tu terminal en un mapa:

Dispositivo localizado con Lookout

Lookout también hace uso del GPS del terminal para conseguir su ubicación, lo que nos sitúa en una situación exactamente igual a la de Cerberus a la hora de utilizarlo.

Family Locator, la solución más limpia y moral

Esta app está pensada para crear una red privada con los miembros de una familia, de tal forma que podamos saber si alguien ha llegado a su destino después de un viaje, si ya está en su casa pasada cierta hora o, en casos muy extremos o de desaparición, consultar los recorridos que haya hecho durante un día.

Family Locator 5.29.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Es muy fácil de configurar y poner en marcha, tan sólo instala la aplicación y sigue las instrucciones que te de en pantalla. Los miembros se añaden a cada grupo usando un código, que después el usuario decidirá si utliza o no. Esto significa que las personas cuya ubicación vayamos a conocer en cada momento nos permite voluntariamente hacerlo, y que no los estamos espiando o realizando ninguna operación intrusiva en sus terminales.

Family Locator en funcionamiento

Al igual que Cerberus, Family Locator basa sus capacidades de localización de nuestros familiares y amigos en el GPS de sus terminales. En este sentido, podemos encontrar otras aplicaciones similares como Seguimiento GPS para Móvil, que tienen un funcionamiento idéntico a Family Locator: una vez registrados dentro de la aplicación, podremos generar círculos a los que invitar a los usuarios mediante un código.

Usar Family Locator es gratis, pero dispones de planes de pago por si necesitas desbloquear algunas funciones avanzadas.

¿Se puede geolocalizar a una persona por WhatsApp?

Esta pregunta aparece cada poco tiempo en los buscadores de Internet, y no sin cierta razón. Siempre se ha oído hablar de que uno de los puntos débiles de WhatsApp eran ciertos aspectos de su seguridad, que supuestamente permitían explotar diversos agujeros.

En teoría, a través de uno de estos supuestos agujeros se podría conocer el paradero de un dispositivo (y, por ende, de su portador) a través de la popular aplicación de mensajería. Pues bien, nos vemos en la obligación de aclarar que hacer esto es completamente imposible.

Conversación en WhatsApp

Esto significa que cualquier fuente de Internet que ofrezca saber cómo localizar a alguien por una conversación de WhatsApp, está mintiendo descaradamente. Recomendamos ignorar por completo cualquier publicación que diga que esto es posible; podría tratarse de una trampa para que cedamos información personal o de terceros para fines poco claros.

Lo que una persona sí puede hacer por WhatsApp es compartir su ubicación en tiempo real con nosotros, de forma que podamos seguir sus movimientos durante un período de tiempo determinado, pero nada más. A través de los mensajes que nos enviamos con otra persona es imposible conocer su ubicación, queremos hacer especial hincapié en esto.