Hacemos tantas cosas con los dispositivos móviles que a veces nos olvidamos de cuál es su función principal. Sí, nuestros teléfonos inteligentes también sirven para llamar. Bromas aparte, lo más habitual es que los usuarios no se enfrenten a errores cuando tratan de contactar con otra persona. Lamentablemente, a veces aparecen mensajes como “Solo llamadas de emergencia”, que pueden impedirte hablar con tus amigos o familiares. ¿Por qué aparece ese aviso en la pantalla de tu terminal? En este artículo te ayudamos a averiguarlo. Además, te ofrecemos las soluciones más efectivas para que hagas desaparecer por completo ese error. ¡Comenzamos!

Antes de nada, realiza algunas comprobaciones

Antes de ponerte a trastear con Android y sus ajustes para tratar de solucionar el fallo “Solo llamadas de emergencia”, te aconsejamos que hagas ciertas verificaciones.

¿Tienes cobertura?

Un motivo frecuente por el que no es posible realizar llamadas desde un móvil es que no haya cobertura. Esto puede deberse a que te encuentras en una zona aislada donde la señal no llega. Sin embargo, en ocasiones este problema puede estar motivado por una caída en el servicio de tu operadora. ¿La solución? En el primer caso, moverse hasta recuperar la señal. En el segundo, esperar a que tu compañía restablezca el servicio.

Extrae la tarjeta SIM para descartar errores

La tarjeta SIM es la que permite a tu dispositivo acceder a la red móvil. Si se encuentra mal colocada o está defectuosa, probablemente aparezcan errores como el que nos ocupa en esta guía. La mayoría de los problemas con la SIM se solucionan instalándola correctamente en la bandeja. En circunstancias más extremas, cabe la posibilidad de que sea necesaria una sustitución.

Introduce el PIN si tu teléfono te lo solicita

Por último, tu teléfono no te va a permitir llamar a ningún contacto sin desbloquear antes la tarjeta SIM con el PIN. Si te has saltado este paso al iniciar tu móvil, reinicia el dispositivo. Después, introduce el PIN cuando veas en pantalla el teclado numérico. No olvides que sin realizar este paso únicamente es posible realizar llamadas de emergencia.

Cambia estos ajustes en Android para solventar el fallo

Las tres hipótesis anteriores te permitirán solucionar el inconveniente que estamos analizando aquí. Con todo, a veces puede ser necesario emprender algunas acciones adicionales.

Activa y desactiva el modo avión

El modo avión te ayuda a desconectar tu teléfono de la red. Al desactivarlo, el dispositivo trata de conectarse de nuevo. Con este método tan simple es posible solventar muchos fallos frecuentes. Abre la cortina de notificaciones y presiona en el icono correspondiente.

Habilitar o desactivar el modo avión en Android desde las notificaciones

Después de apagar el modo avión, espera unos segundos para que tu móvil vuelva a conectarse.

Selecciona la red automáticamente

Si accedes a las opciones de red en los ajustes de tu teléfono, es posible pedirle que elija de manera automática la red a la que se conecta.

Ajustes de red en el panel de preferencias de Android

Presiona en el nombre de la operadora actual para acceder al resto de las opciones.

Opciones relacionadas con la operadora

Activa la opción Automatically select network.

Selección automática de red en Android

Ahora tu dispositivo se encargará de seleccionar la red más conveniente.

Habilita el roaming si estás fuera de tu país

Los que viajan fuera de su país deben activar el roaming. Solo con este parámetro habilitado tendrán conexión a la red.

Habilitar el roaming desde los ajustes del teléfono

Cabe la posibilidad de que sea necesario hablar con la operadora para que habilite esta opción antes de viajar a un territorio extranjero.

Restablece los ajustes de red

En la sección System de los ajustes de tu teléfono, cuentas con la posibilidad de restablecer todos los ajustes de red.

Opciones del sistema en las preferencias de Android

Basta con pulsar en Reset options.

Ajustes relacionados con el restablecimiento del móvil

Entonces, toca en Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth.

Restablecer los ajustes de red, wifi y bluetooth

Aunque puede venirte muy bien hacer esto para recuperar la conexión móvil y realizar llamadas, las redes wifi memorizadas y las vinculaciones Bluetooth también se eliminarán.

Reinicia el dispositivo

Reiniciar tu dispositivo es otra forma de eludir errores. Con esto consigues algunos objetivos importantes. Por ejemplo, se desconecta el terminal por completo de la red. Además, al iniciarse de nuevo, volverá a pedirte el PIN. Todo esto te puede venir muy bien para solventar fallos relacionados con las llamadas.

Reiniciar un dispositivo Android

Antes de reiniciar, asegúrate de recordar el número que desbloquea la tarjeta.

Busca actualizaciones

Las actualizaciones de Android contienen mejoras de rendimiento y solucionan errores en el sistema operativo. Regresa a la sección System de los ajustes y toca en Updater.

Buscar las últimas actualizaciones

Mantén tu teléfono en la última versión si quieres disfrutar de los últimos parches aplicados por el fabricante.

Cuando nada parece funcionar

Si has llegado hasta aquí, es muy probable que no hayas logrado solucionar el error “Solo llamadas de emergencia”. En ese caso, hay algunas sugerencias que debemos hacerte.

Contacta con tu operadora

En primer lugar, ponte en contacto con tu operadora. Sírvete de otro dispositivo si no eres capaz de contactar con tu móvil. En el caso de que hayas comprado tu teléfono en algún distribuidor poco confiable, consulta con el servicio de atención al cliente si pesa sobre el dispositivo un bloqueo de IMEI.

Por otro lado, los problemas pueden estar relacionados con una caída de la red móvil. Aprovecha que has contactado con la operadora para preguntar si se trata de un problema generalizado o solo te has visto afectado tú.

Descarta fallos de hardware

Los fallos de hardware también pueden provocar errores como el mensaje "Solo llamadas de emergencia". Ya te hemos explicado que la tarjeta SIM debe estar bien colocada en la bandeja. No obstante, en el caso de que ese no sea el problema, instala otra tarjeta en tu teléfono. Si continúa fallando, hay muchas probabilidades de que te encuentres ante un problema interno del módem o del lector SIM de tu terminal.

Si el teléfono falla con otra SIM, contacta con el fabricante

Desgraciadamente, cuando tu teléfono no funciona con otra tarjeta SIM y ya has probado los pasos mencionados con anterioridad, no te va a quedar otra que acudir al servicio técnico de tu fabricante. Si el dispositivo está en garantía, infórmate sobre las opciones de reparación o sustitución que tienes a tu alcance.