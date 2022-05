Acabas de salir a cenar con tus amigos y, después de pasar un buen rato, llega el momento de pagar la cuenta. El establecimiento tiene unas normas muy estrictas al respecto y no permite dividir cuentas ni que cada comensal pague su parte. Entonces, alguien sugiere pagar la cuenta completa y usar Bizum para dividir el importe completo. Y problema resuelto. Esta situación cotidiana establece el contexto adecuado para hablarte de uno de los servicios tecnológicos con mayor éxito en el campo de los pagos móviles. Aquí te hablamos sobre qué es Bizum, cómo funciona y qué pasos debes seguir para aprovechar todas sus bondades. No te puedes perder esta guía si lo quieres saber todo acerca de esta reconocida plataforma para el envío de dinero. ¡Comenzamos!

1. ¿Qué es Bizum?

Bizum es una plataforma de pagos móviles entre usuarios que nació en junio del 2016. Este proyecto nace de la mano de los principales actores del sector financiero español con el objetivo de facilitar el envío y la recepción de dinero entre usuarios. Se trata de una iniciativa que pretende la colaboración para favorecer los pagos instantáneos y, debido a esto, ninguna entidad puede llegar a controlar por completo el servicio. Según los estatutos planteados, una entidad no puede poseer más del 24 % de las acciones de Bizum. En la actualidad, el banco con mayor participación es CaixaBank.

Bizum solamente está disponible en España. A pesar de ello, las cifras que maneja no son nada desdeñables. De hecho, dejan entrever el fuerte impacto que ha tenido esta plataforma en la sociedad. Tan solo un año después de su fundación, en el 2017, alcanzó el millón de usuarios. Desde entonces no ha dejado de crecer. Según fuentes oficiales, en la actualidad tiene más de 20 millones de usuarios. Asimismo, la compatibilidad está asegurada, ya que son 30 las entidades afiliadas. Por si todo esto fuera poco, Bizum cada vez le come más terreno a otros sistemas de pago y lo han adoptado como sistema de transacción más de 32.000 comercios en línea y 6.200 ONG que admiten donaciones.

2. ¿Para qué sirve Bizum y cómo funciona?

Bizum es una solución de pagos que sirve, principalmente, para enviar dinero a otras personas. También actúa como pasarela de pago en tiendas en línea. De momento, no es posible usarlo para comprar en establecimientos físicos.

Hay algunas características de Bizum que definen el servicio que proporciona. Conociéndolas, es más sencillo saber cómo funciona Bizum.

Compatibilidad . Este es el punto fuerte del servicio y con toda seguridad uno de los motivos principales por los que su éxito ha sido arrollador. Es capaz de realizar transferencias entre todos los bancos con Bizum de forma totalmente transparente.

. Este es el punto fuerte del servicio y con toda seguridad uno de los motivos principales por los que su éxito ha sido arrollador. Es capaz de realizar transferencias entre todos los bancos con Bizum de forma totalmente transparente. Envío de dinero instantáneo . A diferencia de algunas transferencias bancarias, el dinero enviado por Bizum siempre llega al momento.

. A diferencia de algunas transferencias bancarias, el dinero enviado por Bizum siempre llega al momento. Integrado en la aplicación de cada banco . Bizum no debe descargarse ni precisa un registro adicional. Todo se efectúa desde la aplicación o la web del banco.

. Bizum no debe descargarse ni precisa un registro adicional. Todo se efectúa desde la aplicación o la web del banco. Es gratis, en la mayoría de los casos. Aunque cada entidad tiene potestad para imponer comisiones, lo habitual es que ofrezcan este servicio sin coste adicional.

3. Qué bancos trabajan con Bizum: lista de entidades compatibles

En la página oficial de Bizum se muestran todos los bancos que ofrecen compatibilidad

Cerramos esta guía sobre Bizum resolviendo una de las cuestiones más cruciales de este servicio. Como ya te hemos explicado, se trata de una plataforma que facilita la compatibilidad entre las diferentes entidades bancarias españolas con el fin de facilitar el envío de dinero. Debido a esto, podemos decir que Bizum está más cerca de ser un protocolo que han de adoptar los bancos que no un servicio independiente. Teniendo esto presente, conocer el listado completo de bancos que hacen uso de Bizum te conviene para verificar si podrás usarlo o no para pagar o cobrar.

Estas son, en orden alfabético, todos los bancos que funcionan con Bizum:

Abanca

Arquia Banca

Banca Pueyo

BancaMarch

Banco Caminos

Bankinter

Caixa Guissona

Caixa Ontinyent

CaixaBank

Caja de Ingenieros

Caja Rural

Cajalmendralejo

Cajasur

Deutsche Bank

Eurocaja Rural

EVO

Grupo Cooperativo Cajamar

IberCaja

Imagin

ING

Kutxabank

Laboral Kutxa

Mediolanum

Openbank

Orange Bank

Targo Bank

Unicaja Banco

Unicaja – Liberbank

BBVA

Sabadell

Santander

En vista de este generoso listado de entidades bancarias compatibles con Bizum, queda demostrado que una gran parte de los ciudadanos españoles tienen posibilidad de enviar dinero empleando este sistema. Consultar qué bancos tienen Bizum es tan fácil como dirigirte a la página web oficial de la plataforma.

4. Cómo descargar, activar y usar Bizum en el móvil

Si has llegado hasta aquí, probablemente hayas descubierto algunas cosas sobre Bizum que te hayan sorprendido. Ahora bien, ¿cómo utilizar el servicio? Los siguientes apartados incluyen indicaciones para que des tus primeros pasos con esta solución de pagos.

4.1 Cómo descargar y activar Bizum

Bizum no cuenta con una aplicación independiente. Por lo tanto, para sacarle partido deberás bajar la aplicación de tu banco, siempre y cuando sea compatible.

Lo usual es que las aplicaciones bancarias ofrezcan una sección dedicada a Bizum, desde la cual puedes darte de alta. ¿Qué necesitas para activar tu cuenta? Esto:

Número de teléfono móvil. No es necesario que sea un número español.

Cuenta bancaria española.

El resto de datos necesarios ya los tiene tu banco, así que no debes cumplir otro requisito.

4.2 Cómo hacer un Bizum (enviar dinero)

Comenzamos explicando cómo hacer un Bizum, es decir, cómo enviar dinero a otra persona. Debes saber que cada entidad es la responsable de integrar Bizum en su aplicación. Pero, aunque el proceso no va a ser idéntico para todas las entidades, los pasos más frecuentes son los que te detallamos aquí.

Este es el proceso típico para hacer un Bizum desde la aplicación del BBVA

¿Cómo hacer un Bizum? Así:

Entra en el apartado Bizum de la aplicación de tu banco. Selecciona el importe que deseas enviar. Elige un destinatario. Envía el dinero y espera a que le llegue la notificación al destinatario.

4.3 Cómo recibir dinero por Bizum

Cuando alguien te hace un Bizum siguiendo las indicaciones anteriores, no es necesario que hagas nada. Debido a esto, si te preguntas cómo recibir dinero por Bizum, ten en cuenta que tú simplemente debes esperar a ser notificado. La notificación, por sí misma, es una confirmación de que el dinero ha llegado a tu cuenta. Sin embargo, es aconsejable entrar en la cuenta para verificarlo.

4.4 Cómo pedir dinero por Bizum

Como alternativa, es posible reclamar una deuda a otros usuarios para que te manden dinero. Si lo que quieres es solicitar dinero o reclamar un pago, es tan fácil como seguir estos pasos:

Selecciona la opción Recibir dinero en el apartado Bizum de tu banco. Indica a qué contacto deseas pedirle un pago. Envía la solicitud. Cuando el otro usuario acepte, serás notificado.

Recuerda que, tras recibir un Bizum, cuentas con la opción de devolver el importe. Esto puede ser útil si la cantidad es incorrecta o no deseas que otra persona te pague algo.

4.5 Cómo sacar dinero o pagar compras con Bizum

A día de hoy, Bizum no permite sacar dinero en cajeros. Evidentemente, cualquier transferencia que recibas podrá ser retirada en un cajero siguiendo el método habitual.

Hay quien se pregunta cómo se paga con Bizum en comercios físicos. En cuanto a los pagos en comercios, únicamente es posible hacerlo en tiendas en línea. En el momento en el que vayas a saldar tu cuenta, selecciona Bizum entre los métodos de pagos.

Comercio que admite pago por Bizum

Entonces, serás redirigido a la página de pagos de Bizum en la cual debes introducir tu número de teléfono.

Pantalla de pago con Bizum en una tienda en línea

En tu teléfono móvil recibirás una solicitud de Bizum para efectuar el pago.

No olvides que uno de los requisitos indispensables para pagar en comercios con este sistema es disponer de la clave Bizum. Se trata de un código de 4 dígitos necesario para confirmar la transacción. Es necesario obtenerla desde la aplicación de tu banco. Si te haces cliente de otra entidad, necesitarás obtener una nueva clave Bizum.

4.6 Qué comisiones y límites tiene Bizum

Bizum es un servicio gratuito. No obstante, cada entidad bancaria tiene el derecho a aplicar comisiones. Lo mejor es que hagas esta consulta a tu entidad.

En cuanto a los límites de Bizum, son los siguientes:

Importe mínimo por operación: 0,50 €.

Importe máximo por operación: 1.000 €.

Cantidad de operaciones enviadas por un cliente: ilimitadas.

Importe de operaciones recibidas por cliente en un día: 2.000 €.

Límite de operaciones recibidas por un cliente en un mes: 60 operaciones.

Máximo de destinatarios para un envío múltiple o para dividir gastos: 30 destinatarios.

Número de solicitudes realizadas por un cliente en un mes: 60 operaciones.

Duración del envío pendiente a alguien que no tiene Bizum: 2 días.

Duración de la solicitud pendiente a alguien que no tiene Bizum: 7 días.

Tiempo máximo de almacenamiento del contenido adicional en servidores del servicio: 30 días.

¡Cuidado! Estas son las restricciones que establece Bizum. No obstante, las entidades bancarias podrían agregar otros límites a las operaciones según sus criterios. Por ejemplo, en este listado no se dice nada acerca del uso de la plataforma por parte de menores de edad. Sin embargo, un banco podría determinar que Bizum únicamente pueda ser utilizado por mayores de edad.

4.7 ¿Es seguro Bizum?

La última cuestión que queremos abordar en esta sección que explica cómo usar Bizum es la relacionada con la seguridad. ¿Qué métodos de protección ofrece este servicio? En esencia, los mismos que haya implementado tu banco. Lo habitual es que se incluya cifrado en las transferencias de dinero y otras medidas para garantizar la utilización correcta de Bizum.

Cuando se trata de comercios en línea, se emplea la verificación de doble factor gracias al envío de un SMS al móvil del cliente. De igual modo, la plataforma se basa en las principales infraestructuras de pagos nacionales, como Iberpay, Redsys y Cecabank.