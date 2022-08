Todos nos preguntamos si alguien habrá hecho una captura de nuestras historias, publicaciones o mensajes de Instagram. Sin embargo, lo más habitual es que nos quedemos con la duda, ya que es algo muy difícil de detectar.

Pero no todo son malas noticias. Y es que esta plataforma sí que nos permite saber si alguien ha sacado una screenshot de ciertos mensajes privados: los temporales.

Cómo saber si alguien ha hecho captura en Instagram

A pesar de que no hay una herramienta como tal para notificar si alguien ha hecho capturas a nuestras publicaciones de Instagram, la red social que nos ayuda a mantener relativamente la privacidad de las conversaciones a través de mensajes directos, ya sean en chats individuales o en grupos. En concreto, podremos saber si alguien ha hecho un pantallazo de un vídeo o de una foto temporal que hayamos mandado. Es tan simple como seguir estos pasos:

Abre el chat privado en el que hayas compartido una imagen o un vídeo temporal. Mira el icono que aparece a la derecha del archivo. Si junto al “visto” aparece una especie de asterisco, el receptor ha sacado una captura de pantalla.

En Instagram, este icono nos muestra si alguien ha hecho una captura de pantalla de una foto o un ví

El icono aparecerá incluso si se utiliza una app de terceros para guardar la copia en formato imagen o vídeo. Ahora bien, la privacidad que nos ofrece esta función es limitada, ya que no impide que los participantes de la conversación se guarden la screenshot. Pero al menos podremos saber qué ha pasado y pedir las explicaciones oportunas.

No obstante, podremos evitar que nos “pillen” si sacamos una foto con otro dispositivo. Incluso es posible poniendo el móvil el modo avión, pero este sistema requiere ser muy rápido.

Cómo averiguar si alguien ha hecho captura de mis historias

La magia de las stories de las redes sociales es que desaparecen una vez transcurridas pasadas 24 horas. Por eso a algunos usuarios les preocupa que alguien decida capturar las historias de Instagram para guardar una copia.

De vez en cuando surgen rumores de que se va a añadir una función para recibir notificaciones cuando otro usuario hace una captura de pantalla, como sí ocurre en Snapchat. Sin embargo, esta idea no parece estar entre los planes de Mark Zuckerberg. En pocas palabras: no, no se puede saber si alguien ha hecho una captura de pantalla de las historias de Instagram.

La ventaja es que al menos sí que vamos a saber si alguien ha hecho una captura de los contenidos más sensibles que enviamos a través de mensaje privado, como ya hemos visto. Y mejor eso que nada.