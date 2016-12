Netflix es genial. No se puede decir más, ni se puede decir menos. Gracias a esta plataforma podemos disfrutar de series y películas de todo tipo por una pequeña cuota mensual. Contar con contenido exclusivo como House of Cards, Narcos o Daredevil también es otro plus, además de que puedes ver una temporada de cualquier serie de forma ininterrumpida gracias a la reproducción automática. Es cierto que como plataforma legal no puede aglutinar todos los contenidos que otras de reputación más dudosa sí, pero su catálogo es lo bastante extenso como para que podamos disfrutar de horas de diversión sin necesidad de repetirnos.

Ahora una nueva característica se incorpora al servicio a petición de muchos usuarios: ya se pueden descargar series y películas de Netflix en iOS y Android para poder disfrutar de sus contenidos en situaciones en las que no disponemos de conexión a Internet. El propio servicio lo anunciaba en su cuenta de Twitter.

Lo pediste y por fin te traemos una nueva forma de vernos. pic.twitter.com/HfJMqZhMAv — Netflix España (@NetflixES) 30 de noviembre de 2016

Cómo descargar películas y series de Netflix

En primer lugar, aparte de ser suscriptor del servicio, necesitas cumplir los siguientes requisitos:

Tener un dispositivo iOS en la versión 8.0 o superior.

Tener un dispositivo Android con la versión 4.4.2 o superior.

Estar conectado a Internet para poder descargar el contenido.

La última versión de la app de Netflix para cualquiera de los dos sistemas.

Si cumples con todas estas cuestiones, entonces puedes disfrutar de contenido offline en tu dispositivo sin problema.

Las películas y series que se pueden descargar

Ahora bien, a pesar de que cumplas todos estos requisitos no todos los títulos se pueden descargar. Para comprobar cuáles están disponibles debes acceder al menú de Netflix y pulsar en la sección Disponibles para descargar. Una vez entres allí verás toda una lista de series y películas que podrás tener en tu dispositivo para ver offline. Cuando encuentres un título que te guste, sólo pulsa en el botón de la flecha que apunta hacia abajo para descargarlo. Algunos de los títulos que están disponibles son Narcos, Breaking Bad, House of Cards o Weeds. De hecho la gran mayoría de contenido de producción propia de Netflix está disponible para su descarga.

App de Netflix para Android

Para ver contenido ya descargado pulsa en el botón de menú de Netflix y ve a la sección Mis descargas. Después pulsa en el botón de play del título que quieras ver y listo, ya puedes disfrutar offline de tu contenido favorito. Vale la pena mencionar que la aplicación nos permite elegir la calidad a la que queremos descargar el contenido, siendo la estándar la que menos ocupa, a través del menú de configuración de la aplicación.

En esta sección se encuentra el contenido descargado

Ahora ya no tienes excusa para perderte tus series favoritas por no tener Internet. Netflix ha hecho lo correcto dando esta opción a su amplia base de usuarios.