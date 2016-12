A lo largo de los años, Microsoft ha deleitado a los amantes de la tecnología que tenemos sentido del humor con ciertos fallos garrafales presentados en directo ante todo el planeta que han quedado grabados en la historia como grandes chapuzas y que no dejan de ganar visitas en YouTube. Aquí recopilamos las mayores meteduras de pata de los de Redmond que nunca llegarán a olvidarse: un pantallazo azul ante la mirada de millones de curiosos, la presentación del pésimo reconocimiento vocal de un producto estrella como fue Windows 7 o incluso el patético intento de presentar el funcionamiento de Kinect con una grabación falsa.

Las mayores errores de Microsoft en riguroso directo

Entre los gigantes de la tecnología, las grandes presentaciones en cómodos y enormes salones, repletos de la clase alta del sector y montañas de catering (como la Keynote de Apple, el congreso anual Google I/O de Google o las conferencias de Microsoft) están a la orden del día y crean gran expectación entre los mortales meses antes de su celebración. Sin embargo, incluso con toda la preparación posible por parte de las marcas, en ciertos casos se las podrían haber ahorrado. He aquí las mayores chapuzas de las presentaciones de empresa fundada por Bill Gates y Paul Allen.

El gran pantallazo azul de Windows 98

Los que hayáis vivido la época de Windows vs Macintosh, recordaréis esta clásica anécdota. Durante la presentación de Windows 98, Bill Gates, cofundador y presidente de la firma de Redmond, pretendía mostrar la facilidad de uso de su nuevo sistema operativo. Mientras que su asistente intentaba instalar un escáner en el ordenador de la presentación, Windows 98 falló y mostró su famoso pantallazo azul. Bill, imperturbable ante los aplausos del auditorio, añadió con toda su cara: “Debe ser por esto por lo que todavía no hemos lanzado Windows 98”.

La tableta Surface, el gran gafe de Microsoft

Catorce años más tarde, Microsoft era víctima de la misma maldición durante la presentación de su supuesta tableta revolucionaria, desarrollada con el objetivo de aplastar el éxito de los iPad: la Microsoft Surface. Steven Sinofsky, presidente de la división Windows de Microsoft, intentaba demostrar el fluído comportamiento de Internet Explorer cuando la tableta decidió bloquearse completamente. Su esfuerzo de ocultar el problema haciendo como si no pasara es de admirar. Hasta que no tuvo más remedio que darse la vuelta y cambiar de tableta al no conseguir que volviese a funcionar... La cara que se le queda es todo un poema.

Y no había que esperar ni medio año para que otro hecho ridículo en relación a la Surface de Microsoft se convirtiera en viral. Oprah Winfrey, la mujer más influyente en Estados Unidas, tuiteaba alabando la Surface, nada más y nada menos, que desde un iPad.

¡Tengo que decir que me encanta la SURFACE! Ya he comprado 12 para regalar en Navidad. #CosasFavoritas (Twitter para iPad).

Para terminar con el gafe de este producto, el año pasado, Microsoft cerró un acuerdo para convertir la Surface en “la tableta oficial de la NFL” por 400 millones de dólares con un resultado que no esperaban: que comentaristas y jugadores dieran publicidad a Apple llamando iPad a sus Surface.

Windows Phone 7 y su pésimo reconocimiento vocal

El año 2012 fue muy productivo en cuanto a errores de Microsoft. Durante la presentación de la función de reconocimiento de voz Windows Phone 7 en el CES 2012, Derek Snyder, Director senior del producto, se vio en un aprieto cuando la aplicación de mensajería ignoró por completo sus palabras. Ni reconoció su voz, ni funcionaba correctamente. Tras un par de intentos y la aparición de una pantalla en negro, el agobiado director prefería cerrar la aplicación con disimulo y acompañar al público con una risa más que nerviosa. Un aplauso para la división de Windows Phone.

Kinect, la máquina que se anticipaba a los movimientos

Hace seis años, nadie daba un duro por la tecnología Kinect, y hoy en día tampoco es que sea una fiesta. Durante el E3 de 2010, Microsoft intentó impresionar al mundo con su nueva tecnología de reconocimiento del movimiento con una puesta en escena espectacular, juegos infinitos e incluso el Circo del Sol. Pero la gran preparación del gigante no fue suficiente... Esta presentación se recuerda por otra cuestión: el funcionamiento del Kinect no era más que una grabación previa. Eso, o la tecnología de los juegos ha avanzado tanto que los personajes consiguen leer el pensamiento del jugador y adelantarse a sus propios movimientos.

Steve Ballmer, el bocazas

Y para terminar, aunque no se trate de la presentación de un producto, el clásico entre los clásicos. Años después de estas declaraciones, Steve Ballmer seguirá enterrando la cabeza a cada vez que le recuerden que se rió del iPhone más que cualquier otro. Muy bien Stevie.