Cada día hay más profesionales de la imagen, el dibujo y la animación capaces de extraer todo el jugo a softwares tan complejos y completos como son los de Adobe. Esta vez queremos hablaros sobre Adobe After Effects, la aplicación de composición creativa y animación de esta marca que ha conseguido convertirse en la principal y en la estándar de su sector.

Esta aplicación está especializada en vídeo y animación. Gracias a ella, los profesionales del cine, la televisión y cualquier medio audiovisual pueden crear animaciones, aplicar todo tipo de efectos a imágenes en movimiento o trabajar las tres dimensiones de sus vídeos.

Diseña gráficos animados a nivel profesional y efectos visuales increíbles para cine, televisión e Internet.

¿Para qué sirve Adobe After Effects?

Este software de creación de animaciones y gráficos dispone de las siguientes características principales:

Posibilidad de combinar elementos en dos y tres dimensiones en la misma composición de vídeo.

en la misma composición de vídeo. Permite trabajar animaciones de texto y gráficos vectoriales .

. Incluye un gran número de efectos visuales como Desenfocar y enfocar, Distorsión del color, Estilizar, Simulación, Ruido y granulado…

Integración con Adobe Kuler para crear esquemas de color completos .

. Animación de gráficos, vídeo y texto a través de fotogramas clave.

Se integra con Creative Cloud Libraries para que el usuario pueda usar todos los archivos Look, colores, imágenes, metadatos y otros recursos creativos.

¿Qué novedades incluye la versión 2017 de After Effects?

La nueva versión de este programa de Adobe ha sorprendido a sus usuarios con todo tipo de nuevas características que simplifican el trabajo del profesional y lo convierten en el más completo de su sector:

Permite trabajar en colaboración con proyectos de equipo y plantillas compartidas.

y plantillas compartidas. Incluye un nuevo procesador 3D que permite crear rápidamente texto y logotipos 3D.

Mejoras de rendimiento gracias a un procesamiento mejor y más inteligente del procesador de la tarjeta gráfica.

Ciertos efectos se ven acelerados como Brillo y contraste, Mosaico o Resplandor, entre otros muchos.

como Brillo y contraste, Mosaico o Resplandor, entre otros muchos. Las fuentes TypeKit que tengas instaladas se sincronizarán automáticamente con el software.

Posibilidad de guardar las composiciones como una plantilla de texto para compartirla con otros editores junto a tus recursos.

Opción de congelar el último fotograma de la capa hasta el final de la composición .

. Se puede personalizar el nombre y las plantillas de la ubicación de los módulos de salida con la hora y la fecha.

Exportación nativa de archivos de QuickTime con códec Avid DNxHD/HR.

Aunque no es posible descargar After Effects gratis, Adobe pone a disposición de sus clientes una versión de prueba de un mes a través de su plataforma de instalación Creative Cloud Connection. Si tras el mes de prueba, crees que el software es adecuado a tus necesidades, deberás adquirir una de sus licencias de pago mensual, de unos 60€ para los clientes a nivel particular, 70€ para empresas y 20€ para estudiantes y profesores.