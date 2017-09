¿Estás harto de encontrar editores de fotos que no sabes cómo usar porque incluyen cientos de opciones que no entiendes ni necesitas? Gracias a esta aplicación podrás editar tus fotos sin que sea necesario realizar un máster para saber cómo utilizar el programa.

Se trata de uno de los mejores editores porque, aunque no ofrece funciones super profesionales de edición, encontramos lo necesario de una manera directa y lo mejor de todo, es gratis y lo puedes conseguir directamente de la tienda de Windows 10.

Al abrir Editor de Fotos 10 nos mostrará en la pantalla de inicio todas las imágenes que hay en nuestro escritorio, lo cual nos ahorrará el tener que ponernos a explorar entre infinitas carpetas para dar con las fotos que queremos editar. Aunque oye, si eres una persona ordenada y no quieres tener tus fotos desperdigadas por el escritorio también tienes la opción de buscarlas por ti mismo.

Puede que su diseño no sea el más atractivo ni actual, pero si buscas una aplicación para Windows 10 gratis con la que realizar unos pequeños retoques a tus fotografías sin complicarte mucho, puede ser muy interesante.

¿Qué puedo hacer con este editor de fotos?

No esperes convertirte en un profesional que se dedica a editar fotografías de modelos para portadas de revistas. Pero oye, si no tienes dichas aspiraciones, es posible que Pic Collage cumpla con tus necesidades y no tengas que buscar más, ya que no siempre disponer de más opciones es necesariamente mejor. Estas son algunas de las cosas que podrás encontrar y hacer: