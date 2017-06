Un juego de lucha no necesariamente tiene que ser una cosa seria de golpes y llaves imposibles con luchadores hiperhormonados de poderes sobrenaturales. No, para eso ya tenemos Street Fighter y todo lo que ha venido después. Si lo que quieres es un juego de lucha donde la parte más importante es reír Gang Beasts es el que necesitas descargar en tu PC.

Luchadores con músculos de gelatina

Nada de músculos de acero: aquí los protagonistas son gelatinosos y se enzarzan en peleas tan idiotas como brutales en las que tu objetivo es lanzar fuera del escenario a tu enemigo… y cómo lo hagas ya es asunto tuyo.

El juego se desarrolla en diferentes lugares y sus luchadores no tienen fuerza alguna: es patético verlos pelear. Eso sí, al soportar modo multijugador online te lo pasarás mejor machacando de manera lamentable a tus amigos.

Líate a tortas con tu adversario y trata de hacerlo salir del escenario.

Escenarios de todo tipo

Uno de los puntos fuertes de este juego lo encontramos en los escenarios. No estamos ante el típico juego de lucha (eso ya te lo hemos dicho) que ofrece una serie de espacios de pelea que se van repitiendo con más o menos frecuencia. No, aquí además de que se actualizan periódicamente, encontraremos lugares de todo tipo donde pelear: camiones en marcha por la carretera, ascensores, balcones, estaciones de metro… todos lugares peligrosos donde si no te mata tu contrincante lo hará cualquier otro de los peligros a los que te expones.

Este juego indie que apunta muy buenas maneras está todavía en fase de acceso anticipado en Steam, por lo que puede resultar inestable. Ahora bien, recibe actualizaciones con frecuencia por lo que se van mejorando paulatinamente sus características.