A la oferta de aplicaciones de mensajería instantánea se ha sumado recientemente Telegram, que se vanagloria no sólo de ser gratuita y segura sino también de ser la herramienta para chatear más rápida del mundo. Presente en teléfonos móviles ha dado el salto a Windows aunque no es el cliente oficial.

Un serio competidor para la mensajería de LINE y Skype.

Entre las condiciones de las que hace gala Telegram encontramos el almacenamiento de mensajes en la nube. Esto posibilita el acceso desde cualquier dispositivo del usuario a su historial de mensajes. Se podría pensar que compromete la seguridad pero en su desarrollo se ha cuidado mucho el aspecto de la privacidad y se usa un cifrado AES de 256 bits. Eso sí, sin comprometer la velocidad, puesto que la rapidez en la entrega y recepción del mensaje es uno de los puntos fuertes de la aplicación.

Características

Rapidez en la entrega y recepción de mensajes .

. Refuerzo en la privacidad .

. Almacenamiento en la nube de mensajes accesibles desde cualquier dispositivo.

de mensajes accesibles desde cualquier dispositivo. Envío de archivos multimedia .

. Establecimiento de chats privados con posibilidad de autodestruir mensajes.

¿Quieres más seguridad? Inicia un chat secreto

Si aún así no te fías de la seguridad que ofrece Telegram Desktop puedes iniciar un chat secreto. Estos mensajes son cifrados en el dispositivo del emisor y del receptor de manera que sólo ellos podrían descifrar el mensaje. Además, no se almacenan en la nube por lo que nadie, ni siquiera el equipo de Telegram, puede interceptarlos. Y por si no tienes suficiente, puedes configurar la autodestrucción de los mismos.

¿Buscas rapidez y seguridad para tu mensajería instantánea desde el escritorio? Pues entonces descarga Telegram.