Con Windows 10, la última versión del sistema operativo de "las ventanas", es mucho más fácil realizar todas las tareas que giran alrededor de restaurar o volver al estado de fábrica. Antes era una tarea mucho más complicada, pues para hacer algo tan simple como restablecer un PC necesitabas estar usando CDs o pendrives, además de seguir una serie de pasos: entrar en el recovery (una partición que tienen la mayoría de portátiles) y restaurar el sistema operativo, o en el caso de los ordenadores de sobremesa, descargar la ISO, bootearla en una memoria USB o CD e instalarla sobre el sistema operativo principal del disco duro que queríamos restaurar. Restaurar el sistema operativo es una tarea muy común, sobre todo si se nos ha colado un virus o si se ha estropeado algún archivo del sistema, por lo que tiene que ser una tarea que pueda hacerla cualquier y en cualquier momento.

Tanto si queremos restaurar el equipo como si queremos restablecerlo, tendremos que ir al mismo menú de configuración. La diferencia entre restaurar y restablecer es muy sencilla: la primera, se encarga de volver a un punto del pasado, por lo que el ordenador volvería a ser exactamente igual que como era el día elegido; mientras que el restablecimiento se encarga de volver al estado de fábrica.

Entrar en Configuración

Configuración es la aplicación que sustituye al mítico Panel de Control de Windows, que por suerte o por desgracia ha desaparecido de forma casi completa en W10. Para llegar hasta él podemos teclear "Configuración" desde el menú de inicio o desde el buscador de Cortana que está entre el orbe de Windows y los iconos de la barra de tareas, como veremos en la imagen superior.

Buscar "Configuración" en Cortana

Es posible que salga más de un resultado, pero el que nos interesa es el que tiene un icono cuadrado azul con un engranaje blanco dentro. Cuando lo encontremos, lo pulsamos y se abrirá el programa Configuración de Windows.

Acceder a Actualización y seguridad

Una vez estamos dentro, tenemos que buscar el apartado que se llama Actualización y seguridad. Es, generalmente, el último icono de la lista. El dibujo que muestra es un círculo compuesto por dos flechas que se siguen entre sí.

Panel de Configuración de Windows 10

También podremos usar el buscador que está en la esquina superior derecha si no nos ubicamos. Tecleamos "Actualización". En los resultados, elegimos Configuración de Windows Update. Es el primer elemento.

Vamos a Recuperación

Ya estaremos justamente donde queremos: en el menú de configuración de recuperación. Lo encontraremos en el menú lateral de la izquierda, justo en el medio, por debajo de Copia de seguridad. El icono esta vez es un reloj con una flecha por alrededor.

Menú de recuperación de Windows 10

Tendremos tres opciones:

Restablecer este PC.

Volver a una compilación anterior.

Inicio avanzado: restaurar el ordenador, pero desde una imagen de sistema, por lo que necesitaremos, además de una imagen ISO, un pendrive o CD, así que esta tampoco nos interesa por el momento.

Cómo restablecer Windows

Opciones de restauración de W10

Una vez en este menú que os mostramos en el primer punto, tan solo tendremos que seleccionar la primera opción. Pulsamos sobre el botón de Comenzar y seguimos los pasos que os mostramos a continuación.

Una vez seleccionemos el proceso, en caso de haber elegido la primera opción, saldrá un mensaje de configuración indicándonos qué programas se eliminarán (básicamente los que no vienen con Windows). También tendremos que responder si queremos limpiar la unidad (en caso de haber elegido la opción que nos permite dejar intactos los archivos), aunque esto último tardará algo más.

Es posible que lleguemos a estar incluso una hora sin controladores (podréis navegar por Internet, tranquilos), pues a veces tardan un poco en descargarse e instalarse. Depende mucho de las tareas que esté realizando el PC tras la restauración y de nuestra conexión a Internet.

Opciones de restablecimiento

Quitar todo. Restablece el ordenador de fábrica de forma total. No deja ni rastro del sistema operativo anterior, ni de los programas que estaban instalados ni de los datos. Sin duda, si queremos arreglar algún fallo se convierte en la opción número uno a elegir.

Mantener mis archivos. Nos permite restaurar los archivos de Windows, pero quitando todos los programas y dejando los archivos. Esta opción es muy buena en caso de querer eliminar algún virus o en caso de que necesitemos deshacernos de todos los programas que tenemos pero sin perder nuestros datos.

Una vez hayamos elegido la opción que más adecúa a nosotros, nos preguntará una serie de cosas. En caso de que hayamos elegido la primera, tan solo nos saldrá un aviso para que confirmemos que lo queremos hacer, y luego tendremos que elegir si tan solo queremos llevarlo a cabo en el disco principal o en todos los que estén conectados.

En el segundo caso nos avisará los programas que desaparecerán y los que se quedarán (los del sistema básicamente). Si estamos de acuerdo, confirmamos y comenzará el proceso.

Cómo volver a una compilación anterior de Windows 10



Esta opción que vamos a mostraros permite restaurar W10 cuando hemos hecho una actualización. La función de esta herramienta es poder volver atrás en caso de que haya habido algún problema durante el proceso. Esta opción tan solo estará disponible los 10 primeros días después de actualizar nuestro sistema operativo. También es conocida como volver a una compilación anterior.

Volver a una compilación anterior en Windows 10

A parte de la restricción de los 10 días, tampoco podrás volver atrás en el caso de que hayas eliminado la carpeta Windows.old. Esta carpeta se crea de forma automática en el caso de actualizaciones de una gran versión de Windows (como una compilación, por ejemplo, que es como se les conoce en Windows 10) a otra.

Para aplicar esta opción solo tendremos que pulsar sobre ella. Nos saldrá una ventana emergente preguntándonos porqué retrocedemos. Luego saldrá una un mensaje de confirmación. Después de esto, el sistema comenzará todo el proceso. Tened en cuenta que ya no podemos hacer nada para revertir este paso.

Cómo restaurar Windows 10



En W10 aún podemos volver a un punto de restauración, por supuesto. Y es que es una herramienta de lo más útil, sobre todo a la hora de instalar algún programa que hemos descargado de Internet. Imaginaos esta situación: descargáis un programa, lo instaláis, y fastidia vuestro PC. Gracias a los puntos de restauración (que se crean de forma automática cada vez que instalamos algo, entre otras cosas, aunque también podemos crearlos nosotros), podremos volver al momento anterior de la instalación de ese programa. Es como si viajáramos al pasado justo antes para decirle a nuestro anterior "yo" que no instale ese programa.

Pero esto también tiene sus limitaciones, y es que es posible que el punto de restauración que queramos haya expirado o que lo hayamos eliminado. Normalmente, estos puntos se van eliminando solos o bien con el tiempo o bien cada vez que vamos haciendo muchos puntos de restauración. Debemos seguir estos pasos para hacer uso de esta opción de recuperación:

Vamos a Propiedades de sistema

Puntos de restauración de Windows

Tenemos varias opciones para entrar a Propiedades del sistema, pero lo más rápido es entrar desde el menú de Cortana. Para ello tecleamos "Crear punto de restauración". De este modo vamos directamente a la pestaña que nos interesa.

Restauramos el sistema

Nos mostrarán las unidades disponibles (en el caso del ordenador de la imagen, hay dos, el disco C y una partición). Tendremos dos opciones: o creamos un punto de restauración nuevo, o restauramos a alguno que ya haya creado. Evidentemente lo que nos ocupa ahora es el segundo caso. Pero, también podréis crear uno si sabéis que en breve vais a hacer algo que pudiera inutilizar o estropear vuestro sistema operativo.

Crear o restaurar un punto de restauración

Si queremos restaurar pero no hay ningún punto creado, será imposible, pues no habrá una copia de nuestro sistema disponible. No hay otro método, por lo que tendremos que quedarnos con la versión que tenemos actualmente u optar por restablecer el sistema al completo o hacerlo a través del Inicio avanzado.

En casos extremos, lo mejor es borrarlo todo y comenzar de nuevo, pues puede que quede algún rastro del error que nos ha motivado a hacerlo, o en su defecto, algún rastro del virus. En casos aún más desastrosos, en los que no podremos ni siquiera encender el ordenador, necesitaremos restablecer el ordenador a como vino de fábrica de forma obligatoria mediante el recovery.