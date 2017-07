Desde la llegada de la Windows Store con Windows 8, en Microsoft han intentado hacer de ella un hub donde se agrupase todo tipo de software al que los usuarios pudiesen acudir a buscar programas (algo así como lo que sucede en los ecosistemas móviles, en macOS y en Ubuntu). La primera experiencia no fue muy buena, y pronto las llamadas aplicaciones Metro se vieron refundadas a través de otro lenguaje de diseño para pasar a ser las Universal Apps o UWS.

Aunque la experiencia de las UWS ha sido en general mejor y han conseguido atraer a grandes nombres como Slack o Spotify a que coloquen versiones de sus programas en la Windows Store, aún queda un largo camino por recorrer. Eso no significa que no se vayan añadiendo programas a diario a la tienda, porque lo hacen.

Eso nos lleva a una herramienta como 8 Zip Lite, un programa gratuito de compresión y descompresión de archivos que se puede conseguir desde la Windows Store y que, por ello, nos ofrece dos ventajas adicionales: no es necesario que salgamos a Internet a buscar el software y sabemos que cualquier cosa que descarguemos de esta fuente oficial será seguro, libre de crapware y de cualquier tipo de virus.

Cómo usar 8 Zip Lite

Si has usado otros programas de compresión como podrían ser 7Zip, WinZip o WinRar, entonces ya sabes de qué va el tema. Realmente no tienen ninguna dificultad: se trata de acudir a la aplicación y clicar en Abrir archivo para realizar una descompresión. ¿Es esto todo? En la versión lite, por desgracia, sí. Si quieres crear un archivo comprimido necesitarás la versión full, igual que para leer otros formatos que no sean ZIP o RAR.

En la versión sencilla podrás crear el archivo, pero estará vacío. No podrás añadir ficheros ni carpetas, lo que hace que la característica esté presente suponemos que para servir de anzuelo. Pero vaya, ante la imposibilidad de usar 8 Zip Lite para crear archivos comprimidos siempre hay otras alternativas que no te piden rascarte el bolsillo...

La herramienta en sí funciona bien, es fácil de usar y, por encima de todo, es muy intuitiva. Sin embargo, encuentro que dejar tantas características sólo para la versión completa es un error. No obstante, si quieres un descompresor de archivos que sea fácil de usar y que funcione con los tipos más comunes (la lista se amplía, de nuevo, en la versión completa), vale la pena darle una oportunidad.