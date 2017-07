Seguro que alguna vez habrás visto navegadores que dicen estar basados en Chromium y seguro que te has preguntado qué es. Pues no es otra cosa que el proyecto de código fuente abierto cuyo producto final sería Google Chrome (éste ya de código cerrado). No obstante es un navegador totalmente operativo que puedes descargar y usarlo para acceder a cualquier web.

Chromium vs Chrome: ¿en qué se diferencian?

Son varias las diferencias que separan a este open web browser frente al definitivo que ofrece Chrome para su descarga. Estas son algunas de ellas que encontramos en la versión del navegador del buscador y con las que no cuenta Chromium:

El sistema de actualización Google Update de Chrome.

Integración de Adobe Flash Player con código y licencia propietarios.

Lector de PDF.

Códecs multimedia compatibles con H.264, AAC y MP3.

Restricción que inhabilita extensiones no alojadas en Chrome Web Store.

El registro de las propias marcas Google y Chrome.

Opción dentro del navegador para enviar estadísticas de uso a Google.

Aunque los dos navegadores parten del mismo código, la versión estable final es la que puedes descargar desde los servidores del buscador. Esta es aprovechada por otros desarrolladores para crear otros navegadores o por aquellas personas que necesitan operar con software libre para no abonar derechos de uso como sucede con Linux, donde hay distribuciones que usan Chromium. Entonces sobre cuál es mejor de los dos ya puedes imaginarte... dependiendo del uso que se le vaya a dar.

En cuanto a qué navegadores para PC se han basado en él son muchos. Estos son algunos de los más conocidos: CodeWeavers, Dartium, Epic Browser, Maelstrom, Opera, Sleipnir, SRWare Iron, Torch, Vivaldi o Yandex, entre otros.

La existencia de este proyecto de código abierto ha posibilitado que se desarrollen navegadores basados en su motor y características para diferentes plataformas. No sólo para Windows y el mencionado Linux, sino también para Android, Mac o iOS. Aunque eso sí, debes saber que si te encuentras con un Chromium para iPhone es falso, no existe.