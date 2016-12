Seguro que alguna vez has intentado ver un vídeo en tu ordenador, y no lo has conseguido porque te faltaba algún códec. Este problema tan molesto no te volverá a pasar si instalas K-Lite Codec Pack. Se trata de un completo paquete de códecs, filtros DirectShow y otras herramientas para que cualquier contenido audiovisual pueda ser reproducido en el ordenador sin problemas, tanto si utilizas un sistema operativo de 32bits o 64bits. No te preocupes por el formato de compresión de los vídeos que descargas por Internet ya que los podrás ver todos desde tu ordenador.

Características principales

Permite la reproducción de los formatos AVI, MP4, MKV, FLV, OGM, MOV, MPEG, MOV, HDMOV, TS, M2TS y OGG .

. Incluye el reproductor multimedia Media Player Classic Homecinema .

. Permite la reproducción de DVD.

Incluye la herramienta GraphStudio para el trabajo con la tecnología DirectShow.

Permite configurar todos los decodificadores que incluye .

. Podemos asociar formatos con programas para su reproducción.

La versión full de K-Lite Codec Pack también contiene soporte para la reproducción de archivos de audio FLAC y WavPack, además de otros códecs ACM y VFW para la codificación de ficheros de audio y vídeo. Además también podremos visualizar los subtítulos de los vídeos y películas sin ningún problema.

Ventajas

Actualización frecuente , por lo que siempre cuenta con los más nuevos componentes.

, por lo que siempre cuenta con los más nuevos componentes. Fácil utilización.

Instalación totalmente personalizable para adaptarla a las necesidades de cada usuario.

para adaptarla a las necesidades de cada usuario. No contiene ningún códec o utilidad que pueda suponer un peligro para el sistema.

El instalador puede detectar códecs o filtros rotos en el ordenador y eliminarlos fácilmente.

No lo dudes y descarga el completo paquete de códecs que ofrece gratis K-Lite Codec Pack. Podrás ver cualquier película o vídeo desde tu ordenador.

Novedades de la última versión

Actualización de MPC-HC a la versión 1.7.10.269.

Actualización de LAV Filters a la versión 0.68.1-35-ged499.