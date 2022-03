Según datos de Statista, WhatsApp es la app más utilizada en el mundo: más de 2.000 millones de usuarios recurren a ella para comunicarse. De ella, entre otras cosas, se valora su funcionalidad y practicidad, con un diseño sobrio sin estridencias. Ahora bien, es lógico pensar que entre tanto usuario va a haber unos cuantos a los que se les quede corta, que quieran más funciones y esa flexibilidad en la personalización que por un motivo u otro desde Meta no acaban de aplicar en WhatsApp Messenger. Es este el motivo por el que muchos se han lanzado al desarrollo de los llamados MODs. Sigue leyendo y descubre lo más importante que necesitas saber al respecto de estos tipos de WhatsApp.

¿Qué son los MODs de WhatsApp?

Un MOD de WhatsApp es un WhatsApp modificado. Pero, ¿modificado para qué? Pues para poder extender sus funciones más allá de lo que permiten las versiones oficiales, como por ejemplo disponer de interfaces de usuario más variadas gracias a los temas, fuentes de texto diferentes, utilizar dos cuentas a la vez, mejorar la privacidad… es decir, que estaríamos hablando de un WhatsApp mejorado, con acceso a tu agenda de contactos y operando sobre el mismo sistema que la app oficial, pero disponiendo de características que mejoran las prestaciones de este.

¿Cómo funcionan y para qué sirven los MODs de WhatsApp?

Su funcionamiento es idéntico al de WhatsApp Messenger oficial. Sólo hay que acceder a la app para ver la agenda de contactos de la que disponemos e iniciar una conversación con cualquiera de ellos. Hay que tener en cuenta que se han desarrollado sobre lo que se llama una versión base de WhatsApp, por lo que las funciones principales van a seguir siendo las mismas.

Y es a partir de aquí donde ya depende del desarrollador de turno que ofrezca unas prestaciones u otras y, por tanto, para qué puede servir un MOD de WhatsApp. Algunos de ellos están destinados a ofrecer un cambio radical estético mientras que otros, apenas tocan esta faceta y se centran más en la privacidad del usuario. Sea como sea, la gran mayoría de ellos ofrecen funciones como las siguientes, muchas de ellas accesibles en menús de configuración especiales:

Permiten que el usuario añada temas personalizados para la interfaz.

Incluyen, respecto a la versión oficial, una mayor variedad de emojis, animaciones, colores, GIFs…

Permiten el envío de archivos de mayor tamaño, evitando perder calidad en el envío de fotos y vídeos.

Mejoran la privacidad ofreciendo opciones para asegurar las conversaciones mediante contraseñas o permitiendo eliminar el estado de conexión de cara al resto de contactos.

En muchos casos hacen posible usar dos cuentas de WhatsApp en un único móvil.

Interfaz principal de un MOD de WhatsApp con la fuente tipográfica personalizada

Cómo instalar un MOD de WhatsApp

La instalación de un MOD de WhatsApp es muy parecida a otra app de Android que no esté en Google Play, aunque hay que tener en cuenta alguna consideración previa, y el proceso es similar en todos ellos: GBWhatsApp, WhatsApp Aero, FMWhatsApp, WhatsApp Plus…

Paso 1

Lo primero que tendrás que hacer, lo más recomendable, es crear una copia de seguridad de tus conversaciones. Así que, lo primero es que hagas el backup en modo local y para eso has de dirigirte a Ajustes > Chats > Copias de Seguridad > Guardar. WhatsApp comenzará a crearlo para lo que dedicará un tiempo que variará en función de la cantidad de conversaciones que hayas iniciado y de su tamaño. También podrías buscar la copia de seguridad local que la app realiza periódicamente cada día, pero para ello tendrás que conocer la ruta de acceso hasta la carpeta donde se almacena y luego copiarla, guardarla y pegarla una vez hayas instalado el MOD.

Paso 2

Ahora puedes eliminar WhatsApp de tu teléfono, aunque esto no tiene porqué ser necesario. Los MODs que permiten usar dos cuentas de WhatsApp en un único teléfono tienen un nombre de paquete de instalación diferente al de la versión oficial, ya que esto crea un conflicto en Android porque impide la instalación de dos apps que, a priori, sean la misma. Es decir, que si tratas de instalar el MOD y ves que la instalación ha resultado fallida, es porque antes debes borrar la app oficial. Por el contrario, si ha sido exitosa, significará que puedes usar las dos apps, la oficial y el MOD, en tu teléfono con dos números de teléfono distintos.

Para instalar el MOD necesitarás, antes de nada, asegurarte de que en Ajustes, en concreto en Seguridad, has activado la opción de instalar apps desde orígenes desconocidos. De esta manera puedes descargar cualquiera de ellos desde Malavida, por ejemplo (no los vas a encontrar en Google Play).

Paso 3

Ahora tienes que elegir el que quieres descargar… cosa que puede resultar complicada si no lo tienes claro debido a la extensa oferta existente. De hecho si echas un vistazo en la categoría de Malavida dedicada a los MODs vas a encontrar decenas de ellos: YOWhatsApp, GBWhatsApp, WhatsApp Plus, OGWhatsApp, WhatsApp Aero, HeyWhatsApp, WhatsGold… son decenas de ellos y la oferta continúa en aumento. Una vez ya sepas el que quieres, lleva a cabo la instalación como con cualquier otra app.

Paso 4

Una vez instalado ejecuta la app, pero sáltate el paso de importar las conversaciones desde el backup, que lo vamos a dejar para luego. Ahora céntrate en otorgar los permisos necesarios para el funcionamiento de la app y de la configuración de tu número de teléfono, cuya confirmación recibirás a través de un mensaje de verificación. Se trata de un proceso de verificación exactamente igual que el de WhatsApp oficial. Eso sí, recuerda que si introduces el mismo número de teléfono que usas en la app oficial dejarás a ésta inhabilitada (detalle a tener en cuenta si lo que quieres son dos números simultáneamente en un solo dispositivo).

Paso 5

Ahora que ya has completado la configuración de la cuenta, cuando se abra la ventana diciendo que tienes una copia de seguridad disponible responde afirmativamente a su pregunta sobre restaurarla. Cuando haya terminado te mostrará el total de mensajes restaurados y tendrás que pulsar en SIG.

Paso 6

Finalmente ya puedes completar con tus datos de perfil, fotografía incluida, la configuración. Es posible que en último lugar se abra una ventana emergente con el listado de cambios de la versión más reciente. Cuando pulses en Aceptar ya tendrás el MOD completamente operativo con todas tus conversaciones.

A modo de resumen, este es el proceso que hay que seguir paso a paso:

Paso 1: crea una copia de seguridad de tus conversaciones. Paso 2: desinstala la versión original de WhatsApp (en caso de ser un MOD que no permite el uso de dos números a la vez en un móvil). Paso 3: elige el MOD a descargar e instálalo como cualquier otro APK. Paso 4: ejecuta la app y sáltate el paso de importar las conversaciones desde el backup. Paso 5: restaura la copia de seguridad. Paso 6: completa la configuración con tus datos de perfil y fotografía.

¿Cómo actualizar un MOD de WhatsApp ya instalado?

Su actualización no es como la de las apps que dependen de los servicios de Google para ello y exige llevar a cabo un proceso prácticamente idéntico al de instalación, lo cual hay que reconocer que puede ser un poco engorroso. Por tanto vas a tener que hacer de nuevo una copia de tus conversaciones si no quieres perderlas y proceder a la desinstalación de la app y descarga de su nueva versión para volver repetir su instalación.

Para comprobar si hay nueva versión disponible puedes acceder a Malavida y comprobar pro ti mismo si tu MOD preferido dispone de nueva versión. Otra opción de la que dispones es descargar una app como WA Update Manager o HeyMods AppUpdater, que detecta sí hay actualizaciones (aunque no funciona para todos los casos).

No obstante no siempre es así, puesto que hay MODs como WhatsApp Plus, que permiten la actualización desde la propia app a través del menú de opciones. En ese caso hay que comprobar si hay actualizaciones disponibles la propia app abrirá una ventana emergente y te ofrecerá descargarla. También hay casos en los que el mensaje de nueva versión aparece en una ventana emergente, por lo que sólo hay que clicar en el botón de descarga y listo.

Aviso de actualización en GBWhatsApp

¿Cómo instalar un MOD de WhatsApp en iPhone?

La instalación de un MOD de WhatsApp en iOS es un proceso más complejo que en el caso de Android. Para empezar hay que decir que la oferta, en comparación es muy reducida. El motivo es que Apple restringe mucho la instalación de apps que no se hayan descargado de su tienda, por lo que se hace poco atractivo para la gran mayoría de usuarios, ya que además también se necesita un ordenador.

Paso 1: descarga e instala en tu ordenador, PC o Mac, Cydia Impactor. Paso 2: conecta tu iPhone al ordenador. Paso 3: descarga en el ordenador el MOD que desees. Éste viene en formato de archivo IPA. Paso 4: abre Cydia Impactor en el ordenador, que debería reconocer automáticamente tu iOS. Paso 5: busca el archivo IPA y arrástralo y suéltalo sobre Impactor. Al completar la operación se pedirá las credenciales de acceso a la tienda de Apple.

¿Es seguro instalar un MOD de WhatsApp?

A todos nos seduce la idea de tener un WhatsApp personalizado, pero, ¿es segura su instalación? Pues lo cierto es que entraña algunos riesgos y si comparamos con usar la versión oficial, podemos decir que no, que no es 100% seguro. Existen riesgos de diferentes tipos que te explicamos a continuación:

Legales : cualquier WhatsApp alternativo que puedas ver al oficial no es legal, se trata de una adaptación no autorizada del cliente propiedad ahora de Meta. No es que sea ilegal usarlo, sino que lo es el modificar un software amparado por derechos de propiedad intelectual. Tú como usuario no estás infringiendo ninguna ley, pero sí su desarrollador, que puede enfrentarse a problemas judiciales.

: cualquier WhatsApp alternativo que puedas ver al oficial no es legal, se trata de una adaptación no autorizada del cliente propiedad ahora de Meta. No es que sea ilegal usarlo, sino que lo es el modificar un software amparado por derechos de propiedad intelectual. Tú como usuario no estás infringiendo ninguna ley, pero sí su desarrollador, que puede enfrentarse a problemas judiciales. Recopilación y almacenamiento de datos : quizá Meta no sea la empresa en la que más confíe alguien para gestionar sus datos, y hay cierta opacidad sobre cómo los tratan. Pero si podemos considerar sus términos poco claros, menos todavía lo son los de un desarrollador del que no conocemos nada y con quien compartimos nuestras conversaciones. Ten en cuenta que cuando usas un MOD envías tus mensajes a los servidores de Meta, antes Facebook, pero no sabes si también lo estás haciendo con otras organizaciones. Tampoco sabes a ciencia cierta si la app de algún modo está aprovechando los permisos otorgados en su instalación para recopilar información privada.

: quizá Meta no sea la empresa en la que más confíe alguien para gestionar sus datos, y hay cierta opacidad sobre cómo los tratan. Pero si podemos considerar sus términos poco claros, menos todavía lo son los de un desarrollador del que no conocemos nada y con quien compartimos nuestras conversaciones. Ten en cuenta que cuando usas un MOD envías tus mensajes a los servidores de Meta, antes Facebook, pero no sabes si también lo estás haciendo con otras organizaciones. Tampoco sabes a ciencia cierta si la app de algún modo está aprovechando los permisos otorgados en su instalación para recopilar información privada. Baneos : WhatsApp, de manera periódica, banea usuarios que no utilizan apps autorizadas. Va a temporadas, de manera que hay veces que se carga a una buena cantidad de usuarios de MODs. Y las sanciones varían, porque pueden ser por poco tiempo o, si se es reincidente, arriesgarse a la expulsión definitiva de la plataforma. Quizá sea algo por lo que no vale la pena correr el riesgo, a menos que no quieras verte en la obligación de cambiar de número de teléfono para seguir usando la app. Es cierto que algunos de ellos son como WhatsApps antibaneo, pero a veces estas protecciones caducan con nuevas actualizaciones de la app oficial.

: WhatsApp, de manera periódica, banea usuarios que no utilizan apps autorizadas. Va a temporadas, de manera que hay veces que se carga a una buena cantidad de usuarios de MODs. Y las sanciones varían, porque pueden ser por poco tiempo o, si se es reincidente, arriesgarse a la expulsión definitiva de la plataforma. Quizá sea algo por lo que no vale la pena correr el riesgo, a menos que no quieras verte en la obligación de cambiar de número de teléfono para seguir usando la app. Es cierto que algunos de ellos son como WhatsApps antibaneo, pero a veces estas protecciones caducan con nuevas actualizaciones de la app oficial. Malware: ¿quién nos dice que no hay algún tipo de malware camuflado en el MOD? En Malavida nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestras apps, pero los riesgos en Internet son cada vez mayores y continuamente se descubren nuevas amenazas que pueden poner muy en riesgo la integridad de nuestros datos e incluso de nuestros dispositivos. Lo mejor es optar por fuentes fiables a la hora de descargar software y también por desarrolladores de confianza.

Riesgos de usar un MOD de WhatsApp: ¿me pueden banear?

No nos andaremos con rodeos: sí. Ahora bien, también hay que reconocer que son pocas las veces que WhatsApp ha recurrido a la expulsión de usuarios, aunque la posibilidad siempre está ahí. Algunos MODs dicen tener funciones antibaneo, pero estas se han mostrado ineficaces con algunas actualizaciones llevadas a cabo por la plataforma, lo que ha conllevado la expulsión de usuarios cuyas sanciones han ido desde pocas horas incluso a la expulsión total si se es reincidente, pasando por días de sanción (lo más habitual).

Ventajas y desventajas de usar un MOD de WhatsApp

Como cualquier app alternativa a una oficial nos ofrece una experiencia que tiene virtudes y defectos. Enumeramos las ventajas más destacadas que podemos encontrar en cualquier WhatsApp alternativo:

Puedes usar dos números de teléfono : no todos los MODs permiten hacerlo, pero los que sí hacen que sea posible tener dos cuentas diferentes en un mismo dispositivo. Con ellas puedes usar un número para tus asuntos privados y otros para tus profesionales, e incluso para tu doble vida si la tienes. Hay que decir que si únicamente buscas dos números de WhatsApp a la vez, quizá te interese contemplar la opción de WhatsApp Business, desarrollada por Meta.

: no todos los MODs permiten hacerlo, pero los que sí hacen que sea posible tener dos cuentas diferentes en un mismo dispositivo. Con ellas puedes usar un número para tus asuntos privados y otros para tus profesionales, e incluso para tu doble vida si la tienes. Hay que decir que si únicamente buscas dos números de WhatsApp a la vez, quizá te interese contemplar la opción de WhatsApp Business, desarrollada por Meta. Personalización : es la principal razón por la que muchas personas acaban descargando un MOD. Con la mayoría de ellos puedes personalizar por completo la interfaz, con todo tipo de temas y fuentes de texto. En algunos casos nos encontramos incluso con diseños realmente rompedores respecto a la app oficial.

: es la principal razón por la que muchas personas acaban descargando un MOD. Con la mayoría de ellos puedes personalizar por completo la interfaz, con todo tipo de temas y fuentes de texto. En algunos casos nos encontramos incluso con diseños realmente rompedores respecto a la app oficial. Ocultar el doble check azul : es lo que vemos cuando alguien ha leído nuestros mensajes y lo que nuestros contactos también ven cuando los hemos leído nosotros. Quitarlo es el anhelo de no pocas personas, que ven en él una fuente de problemas, ya que no les permite decir que no leyeron un mensaje cuando sí lo hicieron (existen opciones, como desactivarlo o recurrir al widget de la app, que muestra los mensajes sin necesidad de entrar al chat).

: es lo que vemos cuando alguien ha leído nuestros mensajes y lo que nuestros contactos también ven cuando los hemos leído nosotros. Quitarlo es el anhelo de no pocas personas, que ven en él una fuente de problemas, ya que no les permite decir que no leyeron un mensaje cuando sí lo hicieron (existen opciones, como desactivarlo o recurrir al widget de la app, que muestra los mensajes sin necesidad de entrar al chat). Ocultar la hora de conexión : es otro de los aspectos de privacidad muy demandado y con un MOD puedes eliminarla o incluso dejarla fijada sin actualizar, de manera que parece que no se ha estado conectado desde entonces. Los estados En línea o Escribiendo también pueden ser eliminados.

: es otro de los aspectos de privacidad muy demandado y con un MOD puedes eliminarla o incluso dejarla fijada sin actualizar, de manera que parece que no se ha estado conectado desde entonces. Los estados o también pueden ser eliminados. Leer mensajes borrados : ¿quién no se ha quedado con las ganas de saber lo que decía un mensaje eliminado en un chat? Pues los MODs lo hacen posible.

: ¿quién no se ha quedado con las ganas de saber lo que decía un mensaje eliminado en un chat? Pues los MODs lo hacen posible. Envío de archivos de mayor tamaño: los MODs se saltan las limitaciones de tamaño que impone WhatsApp, por lo que es posible enviar un vídeo o unas fotos sin perder calidad. A su vez también es más flexible con el formato de los archivos adjuntos, aunque en esto WhatsApp ha ido introduciendo cambios últimamente y permite el envío de mayor variedad de formatos de archivo en los adjuntos.

MODs como GBWhatsApp ofrecen más opciones y funciones que la versión oficial de la app

¿Y qué pasa con las desventajas de instalar un WhatsApp alternativo? Pues que también las hay, claro, y las más destacadas son las siguientes:

Baneos : ya lo dijimos antes, que se corre el riesgo de ser expulsado del sistema si se detecta que usamos uno de estas versiones de WhatsApp no admitidas por Meta. A lo largo del tiempo desde la propia empresa se ha sido más o menos permisivo, pero no es ningún secreto que no son de su agrado.

: ya lo dijimos antes, que se corre el riesgo de ser expulsado del sistema si se detecta que usamos uno de estas versiones de WhatsApp no admitidas por Meta. A lo largo del tiempo desde la propia empresa se ha sido más o menos permisivo, pero no es ningún secreto que no son de su agrado. Actualizaciones : dependes continuamente de las actualizaciones de uno o varios desarrolladores que no siempre van al ritmo de las oficiales… y puede ser un problema, por ejemplo, si hay una actualización importante en materia de seguridad.

: dependes continuamente de las actualizaciones de uno o varios desarrolladores que no siempre van al ritmo de las oficiales… y puede ser un problema, por ejemplo, si hay una actualización importante en materia de seguridad. No hay soporte oficial : si tienes un problema con la app no vas a tener a quien reclamar y, desde luego, no dispondrás de comunicados oficiales que puedan esclarecer nada al respecto.

: si tienes un problema con la app no vas a tener a quien reclamar y, desde luego, no dispondrás de comunicados oficiales que puedan esclarecer nada al respecto. Cambiar de app : aunque el proceso de instalación no es gran cosa, es posible que a los más perezosos les suponga un mundo tener que dejar WhatsApp para migrar a un MOD… y peor todavía dejar el MOD para regresar a WhatsApp si es necesario.

: aunque el proceso de instalación no es gran cosa, es posible que a los más perezosos les suponga un mundo tener que dejar WhatsApp para migrar a un MOD… y peor todavía dejar el MOD para regresar a WhatsApp si es necesario. Estafas : este tipo de apps es muy dado a ser aprovechado por todo tipo de espabilados que buscan cómo estafar al usuario para obtener un beneficio a su costa. Lo mejor es que descargues estos MODs de fuentes de confianza, como Malavida.

: este tipo de apps es muy dado a ser aprovechado por todo tipo de espabilados que buscan cómo estafar al usuario para obtener un beneficio a su costa. Lo mejor es que descargues estos MODs de fuentes de confianza, como Malavida. Privacidad : ¿sabemos a quién le estamos dando nuestras conversaciones? Con Meta tampoco demasiado, pero la cuestión aquí se las estamos dando a Meta y, es posible que, a alguien más.

: ¿sabemos a quién le estamos dando nuestras conversaciones? Con Meta tampoco demasiado, pero la cuestión aquí se las estamos dando a Meta y, es posible que, a alguien más. Inestabilidad : las versiones que aparecen no siempre funcionan todo lo bien que a uno le gustaría y las quejas en muchos usuarios son habituales por funciones que dejaron de marchar correctamente.

: las versiones que aparecen no siempre funcionan todo lo bien que a uno le gustaría y las quejas en muchos usuarios son habituales por funciones que dejaron de marchar correctamente. Publicidad: algunos MODs han pasado a incorporar anuncios, cosa que la versión oficial de la app no ha hecho todavía. Pueden resultar bastante impertinentes.

Algunos MODs cuentan con publicidad que se muestra como conversaciones de chat

Resumen: ¿me conviene instalar un MOD de WhatsApp?

Debes calibrar ventajas y riesgos de usar un WhatsApp modificado… ¿merece la pena exponerse a un baneo o que nuestros datos puedan caer en manos de no sabemos quién? Si todo eso nos da igual, seguro que entonces nos parecerá estupenda la idea de descargar un WhatsApp que nos ofrece todo tipo de funciones y características que, lo más seguro, nunca veamos en la app oficial (o en el mejor de los casos, tardemos mucho en verlas). Si consideramos que la aplicación es esencial para mantener el contacto con los nuestros y no podemos arriesgarnos a ser expulsados del sistema o nuestros datos son lo suficientemente íntimos como para no querer brindárselos a un desarrollador del que sabemos poca cosa, quizá sea mejor que sigamos usando la versión buena, la de toda la vida.

¿Cuáles son los mejores MODs de WhatsApp?

Es una buena pregunta y no muy sencilla de responder, porque la oferta es amplia y, sin ir más lejos, en Malavida puedes encontrar un buen puñado de ellos. Sin embargo hemos hecho el esfuerzo de seleccionar aquellos que por un motivo u otro destacan sobre los demás, los que entendemos que son los mejores MODs de WhatsApp.

WhatsApp Plus

Se trata de uno de los más conocidos y a estas alturas, diríamos que, todo un clásico. Respecto a la versión oficial de la app de mensajería y chat, ofrece interesantes ventajas que abordan diferentes áreas, como son las de privacidad, donde se pueden controlar aspectos como la última hora de conexión o la ocultación de los checks azules u horas de conexión y, por supuesto, la personalización, pudiendo descargar temas de su tienda o que el usuario pueda crearlos a su gusto a través del editor. Sin lugar a dudas, una de las mejores opciones.

WhatsApp Plus 19.32.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

GBWhatsApp

Ha sido desarrollado de una manera muy similar al anterior, a WhatsApp Plus. En él encontraremos diseño y funciones idénticas y cada nueva versión suele aparecer saltándose las limitaciones que impone Meta a estas apps. Ahora bien, la principal ventaja respecto a WA Plus la encontramos en que este sí permite usar dos números de teléfono a la vez en el móvil. Se trata de uno de los que mejor funciona.

GBWhatsApp 19.32.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

YOWhatsApp

Se trata de uno de los MODs más populares y cuenta con las funciones que han hecho de estos desarrollos la opción preferida para chatear de un buen puñado de usuarios. De entrada nos encontramos con una interfaz similar a la de la versión oficial, pero en cuanto exploremos un poco en descubriremos un menú propio en el que accederemos a las funciones avanzadas de privacidad y seguridad de la aplicación o a aquellas que permiten la descarga de temas o el diseño de propios.

YOWhatsApp (YoWA) 19.32.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

FMWhatsApp

El desarrollado por Fouad Mokdad respeta mucho la estética original de la app de mensajería, pero es uno que ofrece más opciones a los usuarios. Encontramos las habituales sobre personalización de la interfaz o privacidad, pero también otras como la posibilidad de cambiar el idioma desde la propia app (WhatsApp, aunque ha anunciado que introducirá está opción próximamente, sólo permite cambiar el idioma si se cambia el de Android) o cambiar el estilo de los emojis.

FMWhatsApp - Fouad WhatsApp 19.32.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

WhatsApp Aero

La gran baza de Aero la encontramos en el apartado gráfico de su interfaz, pues aquí sí hay un cambio importante respecto a WhatsApp. Vemos un diseño diferente que oculta opciones como las de estado y llamadas o un diseño de menús singular, muy diferente al que nos encontramos en el resto de MODs.

WhatsApp Aero 19.32.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

JTWhatsApp

Conocido también como WhatsApp+ JiMODs, este JTWhatsApp nos ofrece las funciones de la mayoría de MODs: más control de la privacidad pudiendo ocultar estados, envío de archivos grandes, ocultación de la última hora de conexión, compatibilidad con muchos formatos de archivo, más opciones para configurar los estados… no es un cambio radical respecto al resto, pero es una de las opciones más estables de las que disponemos.