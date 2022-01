Como suele suceder en el mundo de la informática, en el cual quedan englobados también los dispositivos móviles, en ocasiones hay errores de funcionamiento. Si pensamos en un teléfono, uno de los más molestos es el de “Red móvil no disponible”. Cuando este mensaje aparece en pantalla, lo más habitual es que el usuario no sea capaz de comunicarse con otras personas. O lo que es lo mismo, no puede ni realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto o navegar por Internet. Si te has topado con este error en tu terminal, te invitamos a leer las posibles soluciones que incluimos en esta guía. Es muy probable que siguiendo los pasos mencionados aquí seas capaz de solucionarlo por ti mismo.

Habitualmente, el error "Red móvil no disponible" está relacionado con un fallo de la tarjeta SIM. Por ejemplo, quizá no esté bien instalada en la bandeja o se encuentre dañada. Con todo, no es el único motivo por el que este aviso aparece en los teléfonos móviles Android. También puede deberse a la falta de cobertura, a que el teléfono ha sido bloqueado por IMEI o a otros errores del sistema operativo. Los métodos que te mencionamos a continuación te ayudarán a solucionar el problema y a determinar cuál es la causa.



Reinicia el dispositivo

Uno de los métodos más simples y que más errores solventa es el de reiniciar el teléfono. No debes pasar por alto que, por lo general, los móviles suelen mantenerse encendidos durante días o incluso semanas. Es lógico que al final terminen por aparecer fallos como el que aquí nos ocupa.

Reiniciar un móvil Android es muy fácil. Basta con mantener pulsado el botón de apagado para que aparezca un selector de opciones en pantalla. La opción que debes elegir es Restart.

Reiniciar el dispositivo con el menú de encendido

Cuando tu teléfono se inicie, te pedirá el PIN de la tarjeta SIM. Introdúcelo y comprueba que ya dispones de red móvil.

Activa y desactiva el modo avión

El modo avión también ayuda a forzar el restablecimiento de la red. Para activarlo, abre la cortina de notificaciones y pulsa en el icono del avión.

Activar y desactivar el modo avión

Repite el proceso para desactivarlo. Durante el proceso, el teléfono se desconectará de la red por completo y volverá a conectarse. En ocasiones, esto es suficiente para recuperar el correcto funcionamiento de la red móvil.

Habilita la selección automática de red

Pasemos ahora a las opciones avanzadas que tienes a tu alcance cuando se trata de solventar el error “Red móvil no disponible”. Los parámetros que buscamos se encuentran en Network and Internet, en los ajustes del teléfono.

Ajustes de red e Internet

Toca en Mobile Network para ver las opciones de la red móvil.

Opciones de red móvil

Activa la opción Automatically select network.

Selección automática de red

A partir de ahora, tu dispositivo se encargará de elegir por sí mismo la red más adecuada para funcionar.

Restablece los nombres de punto de acceso

Aprovechando que te encuentras en esta sección de la configuración, toca en Access point names.

Nombres de punto de acceso

Abre el menú contextual superior y pulsa en Reset to default.

Restaurar a valores por defecto

De este modo, podrás restablecer los datos de acceso a la conexión móvil. Tu dispositivo usará los valores por defecto, descartando cualquier información personalizada.

Elige una red móvil alternativa

Aunque te hemos recomendado que habilites la selección automática de red, siempre es posible que el problema se encuentre en el punto de acceso que estás utilizando. Fíjate en la opción Choose network.

Cambiar la red móvil

Pulsando en ella verás un listado de redes alternativas que es posible emplear en cada caso. Selecciona otra y comprueba si obtienes acceso a Internet y a las llamadas.

Activa el roaming si está fuera de tu país

Si te encuentras fuera de tu país de residencia habitual en estos momentos, es probable que no dispongas de red móvil porque no has activado el roaming. Este ajuste se encuentra en la misma sección de la configuración que hemos estado revisando hasta ahora. Es tan sencillo como presionar sobre el control deslizante para habilitarlo.

Activar el roaming en Android

Con esta opción obtendrás conexión incluso fuera de tu país. Recuerda que, dependiendo de la legislación, se aplican suplementos por el uso de la red. Llamar o navegar desde el extranjero puede salirte muy caro. Consulta previamente las condiciones para conectarte a la red móvil fuera de tu país con tu operadora.

Actualiza tu dispositivo

El error “Red móvil no disponible” también podría estar relacionado con una versión del sistema operativo defectuosa. Por lo tanto, dirígete a los ajustes del sistema en la configuración de Android.

Ajustes del sistema en la configuración de Android

Entonces, toca en Updater para comprobar si existen nuevas actualizaciones.

Actualizar el dispositivo desde los ajustes

Mantener el teléfono actualizado es una buena manera de evitar fallos de funcionamiento.

Comprueba que la tarjeta SIM está bien instalada

Todas las soluciones que te hemos dado hasta ahora están relacionadas con el software. Pero, ¿qué pasa con el hardware? Errores como el que estamos abordando muchas veces ocurren por una instalación incorrecta de la tarjeta SIM. No está de más que eches un vistazo a la bandeja, trates de eliminar el polvo que pueda tener y coloques la SIM en la posición correcta.

Restablece los ajustes de red y el terminal

Para terminar, te proponemos que restaures la configuración de tu teléfono. Abre las opciones del sistema y toca en Reset options.

Opciones de restauración en Android

Primeramente, restaura los ajustes de red.

14 Restablecer opciones de red

Si no funciona, borra todo el contenido del teléfono y déjalo de fábrica. Recuerda hacer una copia de seguridad de tus datos.

Restablecer el dispositivo completo

En el supuesto de que todo lo mencionado hasta ahora no haya resultado ser efectivo, introduce otra tarjeta SIM en tu móvil. Entonces, escoge una de estas opciones: