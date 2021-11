Todos usamos WhatsApp y seguro que alguna vez has deseado tener más funciones y mejoras: que tus contactos no te vean en línea o no vean el doble check azul de mensaje leído, que sea posible enviar vídeos más grandes o formatos de archivos diferentes, que los colores de la interfaz sean distintos y totalmente personalizables, que puedas usar dos números de teléfono con dos WhatsApps diferentes... Todo esto es posible utilizando MODs, que no son más que versiones modificadas o hackeadas por algunos desarrolladores (sin el permiso de WhatsApp, claro). En algunos casos tendrás que desinstalar tu app original para instalar uno de estos MODs, pero no te preocupes porque haciendo una copia de seguridad previa no tienes por qué perder ningún dato.

Alternativas a WhatsApp con funciones extra en forma de MODs

En la siguiente lista vas a poder encontrar un buen puñado de versiones trucadas de WhatsApp. Tampoco hay un exceso de originalidad, casi todas hacen lo mismo con matices. Quizás lo fundamental es que funcionen y tu cuenta no sea suspendida o cancelada, pero ten en cuenta que ese riesgo siempre existe al estar usando una app no oficial.

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus está entre los MODs más famosos

Se trata de uno de los MODs más conocidos entre usuarios los usuarios de Android y su última versión antiban funciona perfectamente. Ofrece numerosas ventajas respecto a la versión original, tanto en materia de seguridad y privacidad como a la hora de enviar y recibir archivos multimedia. Por una parte permite ocultar el estado Online mientras usas la app, también ocultar los checks azules que indican que has leído un mensaje. Hay muchas más funciones extra en este sentido, como ocultar la grabación de mensajes de vídeo o audio, Es decir, que puedes ocultar eso de "Manolito está grabando un audio...". Por otra parte podrás enviar más formatos de archivo y de mayor tamaño, hasta 50MB. Fue creado por un alicantino y ha sufrido algún baneo que propició la aparición de nuevos MODs.

WhatsApp Plus 18.10.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

OGWhatsApp

OGWhatsApp es perfecto para personalizar tu WhatsApp

En realidad es prácticamente la misma app que WhatsApp Plus con una única, pero importante, diferencia. Permite usar dos números de WhatsApp en el mismo teléfono, lo que ha sido su gran atractivo durante todo este tiempo. Lo hace permitiéndote instalar simultáneamente WhatsApp Plus y este MOD. Quizás sea una de las funciones más deseadas entre los usuarios habituales y este MOD lo hace posible. Además añade temas estéticos, a sumar a lo que ya incluía WhatsApp Plus: más opciones de privacidad y nuevas posibilidades para el envío de archivos. Puedes asegurar conversaciones con contraseñas. 50MB de vídeo y 100 de audio.

OGWhatsApp 18.10.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

YOWhatsApp

YOWhatsApp tiene multitud de opciones de configuración

Este MOD está creado por Yousef Al Basha y aporta una cantidad enorme de nuevos ajustes. Tienes las mejoras habituales en temas de privacidad, notificaciones y archivos, pero además gran cantidad de configuraciones adicionales para tipografías, colores... Un auténtico kit de personalización completo. Como es habitual tendrás que deshacerte de tu versión original de WhatsApp.

YOWhatsApp (YoWA) 18.10.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

GBWhatsApp

Las opciones de GB WhatsApp son infinitas

Es de la misma familia que WhatsApp Plus y OGWhatsApp, es decir, mismo desarrollador, por tanto muchas funciones idénticas y la última versión preparada para saltar las limitaciones de Facebook con los MODs. Para empezar la que permite usar dos números en el mismo teléfono, y adicionalmente el resto de ambas. Podrás configurar colores, tipografías, descargar temas, ajustar la configuración de notificaciones y checks, las cuestiones de privacidad, enviar más archivos y más grandes... Un tercer clon que funciona de maravilla.

GBWhatsApp 18.10.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Soula WhatsApp

Soula WhatsApp ofrece nuevas opciones de personalización

Su desarrollo parte de la familia del Plus, el OG y el GB, pero hay algunos cambios, especialmente en lo que se refiere a temas disponibles y personalización de iconos usados en la app, por ejemplo el icono de lanzamiento o el de las notificaciones. Permite enviar audios de hasta 100MB y vídeos de hasta 700MB.

Soula WhatsApp 6.40 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Transparente

WhatsApp Transparente no destaca por una interfaz llamativa sin MODs

Está desarrollado a partir de GBWhatsApp y tiene exactamente las mismas opciones. El único cambio es el estético. La interfaz es totalmente transparente por defecto, hay que acostumbrarse porque de lo contrario todo puede resultar un poco caótico. Siempre puedes irte a la configuración y descargar cualquiera de los temas extra disponibles.

WhatsApp Transparente 10.20 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Mix

WhatsApp Mix tiene una interfaz de tema amoroso

WhatsApp Mix es una versión de WhatsApp que en un prinpcio usaba una temática romántica para la interfaz. Con el tiempo se han transformado en un MOD más al uso que utiliza el azul celeste como color básico, rediseña algunos iconos y redistribuye algunas fucniones. Más allá de esa apariencia encontramos otro WhatsApp vitaminado en privacidad y compartición de archivos basado en los OGWhatsApp, GBWhatsApp y WhatsApp Plus de turno.

WhatsApp Mix 11.0.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

FMWhatsApp - Fouad WhatsApp

FMWhatsApp es similar en aspecto al original

Fouad Mokdad es un desarrollador prolífico en materia de MODs de WhatsApp. Este FMWhatsApp, muy similar a YOWhatsApp, respeta de inicio la estética original pero como todos en la lista permite configurar hasta el más mínimo detalle si te vas hasta los ajustes. Es de los más actualizados, por lo que se pueden esperar nuevas versiones con funciones antiban como las que se han ido añadiendo de forma reciente.

FMWhatsApp - Fouad WhatsApp 18.10.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

NSWhatsApp 3D

El color naranja distingue a NSWhatsApp de Nairton Silva

Nairton Silva es el penúltimo developer metido en la hazaña de ofrecer un MOD de WhatsApp que cumpla los deseos de los usuarios. No hay grandes novedades respecto al resto de opciones, su MOD está basado en YOWhatsApp con un llamativo color naranja como diferencia más apreciable.

NSWhatsApp 3D 9.00 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp+ JiMODs

Otro MOD interesante es WhatsApp+ JiMODs

Otro MOD de Yousef Al-Basha con las funciones más habituales y estética Yomods que es actualizado de forma periódica. Puedes personalizar colores, tipografías, tamaños de fuentes, ocultar tus distintos estados de conexión pero continuar viendo los de tus contactos, enviar archivos más grandes y sin comprimir para que lleguen con la calidad original... Toda la batería de mejoras típicas en esta clase de desarrollos. No hay nada nuevo, pero en caso de fallo del resto de las alternativas debes saber que esta sigue funcionando.

WhatsApp+ JiMODs (JTWhatsApp) 8.95 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Begal

Begal WhatsApp es uno de los MODs diferentes

WhatsApp de primeras parece un MOD más. Sin embargo si echas un vistazo podrás ver que hay bastantes diferencias respecto al resto de MODs ya que está hecho por otros desarrolladores completamente diferentes. Todo parece normal, pero si te fijas existe un nuevo icono en la interfaz que da acceso hasta las opciones novedosas. Aquí no hay skins que instalar, sino que todos los ajustes se realizan a mano. Es uno de los MODs que permite enviar archivos de más tamaño y tiene una interesante herramienta para cortar vídeos, ideal para nuestros status en la app.

WhatsApp Begal 12.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Aero

WhatsApp Aero ofrece un interesante rediseño de WhatsApp

En este caso estamos ante un MOD con importantes diferencias a nivel gráfico. WhatsApp Aero rediseña toda la ventana de Chats, hasta el punto de hacer casi invisible la de status y llamadas (puedes acceder a ellas igualmente deslizando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda y viceversa). Además de eso llama mucho la atención el aspecto del menú de opciones, muy distinto a lo que estamos acostumbrados y mucho más visual o el repositorio de skins, que es distinto al que maneja la gran mayoría de MODs.

WhatsApp Aero 17.30.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

BRIWhatsApp

BRIWhatsApp ofrece efectos 3D en tus chats

BRIWhatsApp es una modificación creada por BSEWAMODS que también sigue operativa. Aquí la parte estética se mantiene fiel a la original y las opciones para modificarla son reducidas. Lo más llamativo son los efectos 3D que ofrece y la herramienta Multitexto para generar texto de forma automática. Las opciones de privacidad son reducidas.

BRIWhatsApp 0.35 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

CoocooWhatsApp

Interfaz de CooCooWhatsApp

El penúltimo MOD también tiene una interfaz modificada donde prima el color amarillo. Puedes cambiar el aspecto acudiendo al repositorio, que no es el clásico que incluyen todos los MODs habitualmente, y también tienes un conjunto de temas visuales para tu ventana de llamadas. Además incluye algunas cosas como la opción de aplicar filtros y efectos en tiempo real en las videollamadas.

CoocooWhatsApp 4.7.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

DELTA YOWhatsApp

DELTA YoWhatsApp permite subir historias de hasta 5 minutos

Interfaz novedosa aunque algo estridente, una opción para subir historias de hasta 5 minutos (aunque solo son visibles si el resto de usuarios usan el mismo MOD), posibilidad de reenviar mensajes hasta a 250 contactos, 100 días para borrar mensajes… Basado en YOWhatsApp, este MOD añade cosas útiles que podrían convencerte para convertirlo en tu cliente favorito.

DELTA YOWhatsApp 3.8.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

HeyWhatsApp

HeyWhatsApp ofrece un editor de temas integrado

Este MOD en esencia ofrece más de lo mismo, pero cuenta con una particularidad, y es que incluye su propio editor de temas. Aunque tienes un repositorio para instalar temas, la opción de crear el tuyo propio sin salir de la app es un punto a favor en tanto que te libera de usar las alternativas prefijadas y te da alas para crear un tema a tu medida.

HeyWhatsApp 18.10.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp GO

Opciones de privacidad y mutlimedia de WhatsApp Go

Esta alternativa es prácticamente idéntica al original, poniendo el foco en dos aspectos principales a la hora de añadir mejoras. En materia de privacidad las opciones se han ampliado con todo lo imaginable respecto a checks en mensajes leídos, estados y demás opciones en nuestros chats con contactos y grupos. En materia multimedia también se añaden nuevas opciones como ampliar el tamaño de los archivos que se pueden enviar o su calidad. Otro punto interesante está en su apartado para borrar datos de la app, desde donde podrás ahorrar espacio cuando sea necesario.

WhatsApp GO 0.21.5L Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Los mejores MODs de WhatsApp para Android

En el anterior listado has podido ver cuáles son los MODs indispensables en nuestra opinión, pero eso no quiere decir que estén todos, ¡ni mucho menos! La lista es casi interminable, así que te recomendamos pasarte por allí para descargar los mejores MODs de WhatsApp para Android del momento, con los últimos aparecidos, las versiones más actualizadas o cualquier otro MOD relacionado con nuestra app de mensajería favorita.