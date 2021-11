Android es la plataforma perfecta para jugar. Existen millones de juegos disponibles para smartphones, pero nosotros hemos querido reunir aquí los que consideramos los mejores de este 2021 que enfila la recta final. Un recorrido por casi todos los géneros existentes para que no te pierdas entre tanta oferta y tengas siempre instalados los mejores juegos y los más populares en esta plataforma. Tanto si has caído en la moda de los battle royale, como si buscas otro tipo de juegos de carreras, de lucha o deportivos, esta es la lista que debes tener siempre a mano. Encontrarás títulos de nuevo cuño, y otros ya históricos de la plataforma que siguen vigentes por mucho que pase el tiempo.

Juegos Android imprescindibles para este 2021

Ve activando tu conexión Wi-Fi y accediendo a nuestra web porque te vamos a ofrecer los auténticos reyes del entretenimiento en la plataforma de Google. Se acabó el aburrimiento, ¡termina el año con un torrente de diversión!

Fortnite

Artwork de Fortnite para Android

Si hay un juego que ha roto todos los esquemas a lo largo de los últimos años ese ha sido Fortnite. No fue el primero del género battle royale en aparecer, pero el ser gratuito y por tanto de libre acceso para cualquiera es un factor determinante para superar a otros juegos del género. En este título nos enfrentamos sobre una isla a otros 99 contrincantes en un todos contra todos que está causando furor. Además la posibilidad de construir al estilo Minecraft, los continuos añadidos con los que cuenta, los retos periódicos con la aparición de cada nueva temporada y su concepción multiplataforma lo hacen un juego indispensable. Raro es que no hayas oído hablar de él o de los bailes de sus personajes, que han traspasado fronteras hasta convertirse en celebraciones de jugadores de fútbol. Si hay que ponerle un pero es su compatibilidad con dispositivos: necesitarás un terminal potente, la lista de teléfonos compatibles es limitada.

PUBG

A sartenazos en PUBG para Android

El gran rival de Fortnite apareció antes, pero es de pago y eso reduce mucho su cuota de jugadores. Aun así es ideal para los que buscan una experiencia mucho más real que Fortnite, uno de los juegos de acciónimprescindibles. Su concepción militar lo hace perfecto para todo aquel jugador habitual de Call of Duty o juegos de ese mismo corte. Nada de dibujos y risitas, aquí hay acción militar pura y dura aunque se mantienen los principios de los juegos battle royale: todos contra todos en una isla y con un tiempo limitado. Ya esperamos con ganas la llegada de la nueva versión, PUBG New State, para finales de 2021.

Garena Free Fire

Recién aterrizado en la isla de Garena Free Fire

Otro juego battle royale gratuito que ha hecho las delicias de muchos jugadores que buscan alternativas a Fortnite y PUBG. Ha logrado una gran cuota de mercado en Android, especialmente porque no requiere del último smartphone para funcionar: cualquier jugador con un teléfono de gama media puede disfrutar la acción a raudales que ofrece.

Brawl Stars

Una batalla en Brawl Stars

Es una de las últimas sensaciones aparecidas. Creado por Supercell, un estudio de desarrollo muy popular por juegos como Clash of Clan, se trata de un juego de batallas cortas multijugador en tiempo real con perspectiva isométrica y una apariencia de dibujos animados. La gracia aquí es aliarte con tus amigos para enfrentaros juntos al rival aprovechando todas las características de los personajes, llamados Brawlers. La gracia es ir subiendo de nivel según avanza la partida, aumentando la capacidad destructiva de los muñecos. El ser gratis redondea la experiencia.

FIFA Fútbol

Fifa Mobile de la temporada 2019-2020

Como ocurre con la llegada de cada nueva temporada de fútbol la gente de Electronic Arts revisa su producto estrella actualizando equipos y jugadores y ofreciendo un par de interesantes novedades que le aseguran el primer puesto entre los mejores juegos de fútbol para Android. Por un lado la mejora de movimientos e inteligencia artificial de siempre, y por otro la adición de un modo de juego para jugar partidos 11 contra 11 online en tiempo real junto a otros 21 jugadores. Se mantiene y mejora el modo Ultimate Team y las licencias oficiales de equipos, estadios y competiciones siguen donde estaban: no se puede pedir más.

Clash of Clans

Una aldea de nivel 2 en Clash of Clans

Uno de los juegos más rentables de la historia, líder indiscutible durante años de todos los rankings habidos y por haber. Uno de los mejores juegos de estrategia en Android cargado de compras integradas que ha hecho millonarios a sus creadores, la omnipresente Supercell, que logra colar varios títulos en nuestra lista. Una fórmula clásica aderezada con el modo multijugador donde tendrás que crear tu propia aldea, entrenar a tus hombres y lanzarte al campo de batalla para conquistar nuevos territorios. Logra levantar un fortín inexpugnable de edificios gracias a tu ejército, forma clanes con otros jugadores para realizar ataques y disfruta como un enano de un superéxito indispensable.

Minecraft

Un ojo humano creado en Minecraft

No podemos dejar de recomendar un año más la versión móvil de Minecraft, otro auténtico éxito del sector donde construir mediante bloques es la base de todo. Sigue vigente sin mácula alguna como uno de los mejores juegos disponibles en Android, y es que el tiempo no parece afectar a su enorme comunidad de jugadores. El hecho de que sea un juego de construcción sin final aparente lo hace prácticamente eterno.

Clash Royale

Clash Royale es de los mejores juegos de estrategia para Android

Uno de los éxitos históricos en Android es Clash Royale de Supercell, que aprovecha el tirón de los personajes de otra obra maestra de la misma compañía, Clash of Clans. Es probablemente el juego de estrategia en tiempo real multijugador más popular de la plataforma, podrás enfrentarte a jugadores de todo el mundo para hacerte con todos los trofeos. Durante las partidas tendrás que acabar con la torre del enemigo al más puro estilo tower defense usando tus mejores artes de ataque y defensa.

Dragon Ball Legends

Dragon Ball Legends combina peleas y cartas

Los juegos de lucha ambientados en Dragon Ball son clásicos del mundo de los videojuegos. Este trae las frenéticas batallas de Goku y compañía hasta los smartphones sin perder un ápice de diversión, siendo uno de los más destacados títulos entre los mejores de Dragon Ball. Sopapos a diestro y siniestro que deberás controlar para realizar combos y acabar con tu rival. Un juego de peleas clásico con toda la magia de sus personajes, si eres fan de la serie no puede faltar en tu móvil.

Asphalt 9

Conducción de un Ferrari en Asphalt 9

La saga de juegos de carreras más popular en Android. Un juego realista (aunque se permite algunas licencias como poner rampas para realizar piruetas) donde poder disfrutar del pilotaje más extremo, con coches y circuitos perfectamente recreados y una jugabilidad que no te permitirá apartar los ojos de la pantalla. Si te consideras buen piloto solo puedes demostrarlo en el mejor juego de Android de coches. La última versión mejora a sus antecesoras aunque cueste creerlo.

Los Sims Mobile

Artwork de Los Sims en móvil

¿Quién no conoce Los Sims? Desde hace años este juego te ofrece crear una vida virtual paralela para convertirte en aquello que siempre quisiste ser. Crea un personaje, busca un trabajo, compra una casa, encuentra el amor, ten descendencia... Todo lo que se podía hacer en las versiones para PC trasladado a los teléfonos Android. Diseña el personaje a tu imagen y semejanza o conviértete en alguien totalmente diferente, cumple tus objetivos vitales y disfruta junto a tus amigos. Para jugarlo tienes que pasar por caja.

Super Mario Run

Algunas pantallas de Super Mario Run

Fue uno de los juegos más esperados por toda la comunidad Android y aun sigue vigente el interés por él. Se trata del primer juego del popular fontanero en esta plataforma, aunque lejos de traernos un clásico plataformas nos trae un endless runner de esos donde el personaje no se detiene en ningún momento y debes ir esquivando obstáculos y recogiendo ítems por el camino. También puedes enfrentarte a otros jugadores en carreras a través del escenario.

Last Day on Earth: Survival

Buscando objetos de Last Day on Earth

Este juego de acción te presenta un mundo apocalíptico plagado de zombies en el que tendrás que sobrevivir. Tendrás que buscar refugio y emplear bien tus armas para no acabar devorado por las criaturas que se han adueñado del terreno. La experiencia de The Walking Dead hecha juego móvil.

Call of Duty

Pantalla de carga inicial de Call of Duty Legends para Android

Se echaba de menos un título jugable y gratuito en Android de la franquicia Call of Duty, y por fin tenemos algo que echarnos a las manos y añadir al listado de juegos de guerra. Hay que tener en cuenta que aun está en una fase muy temprana de desarrollo y podría dar algún problemilla, pero las ganas de jugar pueden más. El shooter de siempre, por fin disponible para llevarlo en el bolsillo.

Creative Destruction

Conducción de un coche en Creative Destruction

Uno de los battle royale más recientes y al que no debemos perder la pista. La gracia aquí (porque lógicamente algo nuevo debe aportar para competir con los grandes y aparecer en nuestra lista) es que puedes utilizar Transformers: coches que se convierten en robots para aniquilar rivales. Quién no ha soñado con algo así…

Harry Potter: Wizards Unite

El juego de realidad aumentada de Harry Potterº

Niantic es la empresa detrás de Pokèmon GO, el popular juego basado en el mundo de estas mascotas virtuales que invita a los usuarios a salir a la calle y cazar pokèmons usando la realidad aumentada parar vivir toda clase de aventuras. Pues bien, ahora puedes disfrutar de esa misma fórmula aplicada al universo de Harry Potter: tendrás que salir a la calle con tu teléfono para practicar todo tipo de hechizos y encontrarte con los seres mitológicos de la saga.

Mobile Legends: Bang Bang

Primera partida en el juego Mobile Legends

El género MOBA es muy popular, aunque mucho consideran que es un género restringido a los ordenadores, donde están los grandes exponentes del género. Nada más lejos de la realidad: un smartphone puede ser el dispositivo perfecto para disfrutarlo con juegos como Mobile Legends: Bang Bang, considerado un clon de League of Legends.

Cyber Hunter

Práctica de habilidades de juego en Cyber Hunter

No paran de aparecer nuevos juegos battle royale para hacer frente a los grandes. Cyber Hunter también es de NetEase, aunque incorpora algunos elementos originales y ciertos toques RPG. Este juego de corte futurista enfrenta a 100 jugadores sobre un escenario de 6x6 kilómetros cuadrados. Dale una oportunidad si et has cansado de los títulos de siempre, esta gente ya tiene experiencia en la materia.

Real Racing 3

Real Racing 3 ofrece realistas carreras de coches

Otra de las franquicias icónicas del mundo de los juegos de coches es la de Real Racing, el título de Electronic Arts. Se trata de un auténtico simulador de conducción, sin ningún tipo de elemento arcade: solo tus manos sobre el volante y el circuito. Trazados reales, coches recreados con un realismo pasmoso y unos gráficos a la altura... que exigirán lo mejor de tu móvil.

Dota Underlords

Dota Underlords es la versión oficial del MOD Auto Chess

Los jugadores habituales de DOTA 2 posiblemente conozcan la existencia de un MOD llamado Auto Chess que ha ganado gran popularidad en los últimos tiempos. Tanta, que la misma Valve ha decidido hacer suyo el invento lanzando Dota Underlords, una versión mejorada del MOD. En él dos equipos de 6 jugadores cada uno tendrán que enfrentarse sobre un tablero, y como ya imaginas vence el último que quede con vida. Un juego de estrategia que hará las delicias de los aficionados a la saga.

Mario Kart Tour

Mario Kart ya está disponible en Android

Tras meses de espera por fin aterriza el juego de carreras más famoso de todos los tiempos en Android. Mario Kart Tour trae toda la experiencia de jugar con el elenco de personajes de Nintendo en carreras de karts llenas de trampas y mucha diversión. La adaptación realizada a las pantallas móviles es bastante correcta, resulta divertido de jugar y aunque existen los micropagos integrados podrás disfrutar de forma gratuita de muchas horas de diversión.

PES 2021

Partido entre Barcelona y Juventus en PES 2020

El nuevo juego de fútbol de Konami llega como gran actualización de la versión de 2021 con bastantes novedades. Por un lado se han añadido nuevos equipos reales (en esta edición están disponibles Barcelona, Bayern Múnich, Juventus y Manchester United), un nuevo regate llamado “en una baldosa” que según nos cuentan ha sido añadido en colaboración con Andrés Iniesta o nuevos jugadores de leyenda que se suman a los ya disponibles, como Zico o Totti. Beckham de leyenda tiene poco.

Five Nights at Freddy's AR: Special Delivery Android

Imágenes del juego Five Nights at Freddy's AR

Esta saga de juegos popular en PC tiene algunos títulos también en Android, y este es el último lanzado, donde se aprovecha la realidad aumentada para ofrecer al jugador una nueva aventura cargada de misterios y sustos. Tendrás que enfrentarte al mal funcionamiento de los animatrónicos usando la cámara de tu móvil: ojo porque los sustos pueden aparecer en cualquier lugar en el que te encuentres.

Arknights

Tutorial de inicio en Arknights

Esta mezcla de juego RPG y de estrategia pone al usuario en un mundo postapocalíptico asolado por una infección mortal (cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Destaca la estética manga de los escenarios y personajes y especialmente la historia que vertebra toda la acción. Tendrás que desplegar los personajes sobre el escenario para combatir los rivales aprovechando sus puntos fuertes y habilidades especiales.

TFT - Teamfight Tactics

Una batalla en Teamfight Tactics

Riot Games aterriza en los juegos ed Android con esta Teamfight Tactics, un autobattler con posibilidad de crossplay entre plataformas que te permite también jugar con usuarios de PC. De hecho el juego es una adaptación del disponible en escritorio. La dinámica es la habitual en el género, desplegar nuestros personajes sobre yun escenario de forma eficiente para vencer al contrincante.

Legends of Runeterra

Una partida en Legends of Runterra

Los juegos de cartas continúan teniendo su popularidad como demuestra en lanzamiento de Legends of Runeterra, la nueva propuesta de Riot Games. Se trata de un juego de género CCG (Collectible CARD Games) basado en el universo League Of Legends donde el objetivo es acabar con tu rival jugando distintas cartas en un combate por turnos de ataque y defensa. Tendrás que aplicar tus mejores técnicas y conocimientos para batir las cartas rivales y llevarte la victoria.

Fall Dudes 3D

Un nivel con puertas fijas y de mentira en Fall Dudes 3D

El juego revelación del verano se llama Fall Guys, y lo es por la extrema diversión de sus partidas multijugador, su concepto aleatorio de la victoria que lo hace accesible y adictivo para jugadores de toda clase y nivel y una estética y dinámica únicas que recuerdan al que probablemente sea el mejor programa en la historia de la TV que se haya creado jamás, Humor Amarillo (bendito doblaje). En Fall Dudes 3D puedes disfrutar de una versión gratuita para Android que mantiene la misma esencia a falta del original. Debemos ir superando niveles llenos de obstáculos para tratar de ser el primero en alcanzar la meta. Un juego todos contra todos caótico y disparatado que suma adeptos por momentos.

Among Us

En Among Us tendrás que encontrar al impostor

Among Us es un título singular que se ha aupado a lo más alto de los juegos de Android. Aquí somos miembros de una nave espacial que antes de partir descubre que hay un saboteador en la tripulación. Tu misión es la de descubrirlo antes de que tire por tierra la misión interestelar que te espera. La idea es ir resolviendo tareas previas al viaje que nos ayuden a descubrir al malo, pero claro, si no andamos con ojo avizor nosotros mismos podríamos ser las víctimas. El sigilo, la prudencia y un buen uso del mapa serán claves para desentrañar el misterio.

Genshin Impact

Inicio de una partida en Genshin Impact

Aunque sea solo por el bombo mediático, Genshin Impact es un lanzamiento muy a tener en cuenta. Se trata del videojuego chino más ambicioso hasta el momento, lanzado en varias plataformas, entre ella Android. Un RPG con mucha acción que se desarrolla en un mundo abierto y que se caracteriza por sus gráficos de tipo anime, lo que algunos han llegado a considerar una copia del aclamado Zelda: Breath of Wild. En cualquier caso la propuesta es muy atractiva, con una historia profundo que requerirá de tiempo y atención, opciones multijugador a partir de un determinado nivel a partir del cual podrás afrontar misiones de forma conjunta con ellos y características crossplay que te permitirán continuar tu partida allá donde estés.

Brawlhalla

En Brawlhalla hay más de 50 luchadores para escoger

Uno de los últimos éxitos de Ubisoft no podía faltar en esta lista. Brawlhalla es un cruce entre un juego de plataformas y uno de lucha en el que podemos jugar online con hasta 8 jugadores a la vez en diferentes modos de juego. Todos esos modos tienen un elemento en común: para ganar deberemos aniquilar a nuestros rivales eliminándolos del escenario. Con más de 50 luchadores llamados leyendas entre los que escoger, podremos hacer uso de todo tipo de armas que caen del cielo aleatoriamente para cumplir con nuestro cometido. ¡Lánzate a conquistar el Valhalla!

League of Legends: Wild Rift

Uno de los personajes femeninos de Wild Rift

Tras una larga espera por fin llega una versión oficial de League of Legends para Android. Bajo el nombre de Wild Rift, Riot Games nos ofrece un MOBA 5v5 con todas las de la ley para traer toda la jugabilidad del LoL a una plataforma móvil. Es básicamente una versión modificada del juego de PC, con la misma estética y personajes, pero adaptada a controles táctiles y pantallas pequeñas. Escoge tu campeón, forma un equipo con amigos u otros jugadores aleatorios y ve superando todos los obstáculos para finalmente tomar la base enemiga en partidas cortas de no más de 15 minutos.

Standoff 2

Standoff 2 es un FPS en el que también se emplean cuchillos

Muy a lo Counter-Strike, Standoff 2 nos ofrece un juego de acción y disparos en primera persona en el que se enfrentan terroristas y fuerzas del orden que intentar prevenir los ataques de los primeros. Un juego del que ya habíamos disfrutado su primera parte y que, aunque lleva bastante tiempo pululando por los tops de juegos, ahora nos ha sorprendido gratamente en este 2020 con sus últimas actualizaciones que incluyen múltiples modos de juego, un sinfín de armas, 6 mapas de juego y un apartado gráfico al nivel de los mejores juegos Android

Omega Legends

Selección de nuestro personaje en Omega Legends

Otro battle royale más merece un lugar de honor entre los mejores juegos Android del año 2021. En este caso hablamos de Omega Legends, un shooter multijugador que nada tiene que envidiar a los otros grandes éxitos del género como PUBG o Fortnite y que quizás nos ofrezca una de las experiencias más parecidas a Apex Legends en móvil. Con toques de ciencia ficción, está ambientado en un futuro cercano en el que debemos elegir entre los diferentes héroes disponibles, cada uno con habilidades únicas, para luchar en un mundo virtual en el que, como siempre, sólo puede quedar uno.

Roblox

Capturas de pantalla de Roblox

A estas alturas todo el mundo conoce Roblox. No se trata de un juego en sí, sino una plataforma que agrupa miles de juegos creados por otros usuarios además de permitirnos crear los nuestros propios para que otros jugadores puedan disfrutar de ellos. Hay juegos de todo tipo, aunque suelen tener una estética bastante parecida con píxeles gigantescos que nos recuerdan a títulos de otra época. Juegos como Theme Park Tycoon 2 y Welcome to Bloxburg! han causado auténtico furor en este 2021 sobre todo entre los más jóvenes.

DOP 2: Delete One Part

Algunos de los niveles disponibles en DOP 2: Delete One Part

El primer gran éxito en el mundo de los juegos móviles de este 2021 es sin duda, DOP 2: Delete One Part, la secuela de Draw One Part. No sabríamos decir exactamente el porqué de su popularidad puesto que se trata de un juego bastante simplón, pero ha acabado copando los primeros puestos de los juegos Android más descargados en medio mundo. En esta ocasión no tendremos que dibujar, sino borrar elementos de las ilustraciones para ir resolviendo los puzles y pequeños acertijos que se nos presentan en cada nivel como por ejemplo descubrir qué se esconde bajo la fachada de un fornido leñador o cómo ayudar a un globo y un cactus intimar sin hacer explotar la burbuja del amor.

Friday Night Funkin’

Pantalla principal de Friday Night Funkin'

Los juegos musicales y de seguir el ritmo están en boga últimamente, pero ninguno ha cosechado tanto éxito como Friday Night Funkin’. Se trata de un juego original de Windows que finalmente ha sido portado a Android este año, lo que le ha valido una segunda juventud. Gran parte de su popularidad se la debemos a streamers de Twitch y TikTokers que se han encargado de viralizar este nuevo port en el que debemos impresionar al padre de nuestra chica para conseguir un beso de ésta a base de aporrear la pantalla justo en el momento correcto para seguir el ritmo de la canción.

Crash Bandicoot: On the Run!

Escenas de Crash Bandicoot On The Run

Crash Bandicoot fue una saga de videojuegos nacida en 1996 con un plataformas para la primera PlayStation que después se alargaría con muchos otros títulos de distintos géneros. Ahora se adapta al mundo móvil en forma de endless runner en el que correr sin fin evitando obstáculo. Un género manido, pero vale la pena el ataque de nostalgia al recordar el personaje creado por Neo Cortex y Nitrus Brio.

Contra Returns

Primera pantalla de Contra Returns

Más de treinta años después de convertirse en un éxito, primero de las máquinas arcade y posteriormente de las videoconsolas domésticas, el mítico run-and-gun originalmente desarrollado por Konami está de vuelta y ahora para dispositivos Android. De la mano de Tencent, Contra Returns nos devuelve a los años 80 en un juego de disparos de acción frenética con desplazamiento lateral en 2D en el que encarnaremos a los legendarios personajes Bill y Lance en su lucha contra una invasión alienígena que amenaza el futuro de la humanidad. Todo ello con los controles, los escenarios y la banda sonora del juego original.

