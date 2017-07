La industria de los videojuegos nunca dejará de sorprendernos. Y es que éstos han evolucionado tanto en los últimos años que hoy en día logran sumergirte por completo en la historia. Es el caso de Hello Neighbor, uno de los más esperados del año y que ya ha alcanzado una gran cantidad de ventas a pesar de que se encuentra aún en versión alpha. Es un juego en el que eres un personaje bastante curioso y notas que tu vecino esconde algo en su sótano, además de que su comportamiento no es muy normal. Entonces decides aventurarte en su casa para descubrir lo que esconde. Sin embargo, no será nada fácil pues tienes que resolver algunos puzles y conforme vayas fallando el vecino aprenderá mucho de tus movimientos y te pondrá obstáculos.

Juegos parecidos a Hello Neighbor y llenos de tensión

Si ya has tenido la oportunidad de probarlo y te has quedado con más ganas de ese suspense y misterio que provoca, o si buscas algo con la misma dinámica pero un poco más tétrico, déjame decirte que has venido al lugar indicado, pues como ya has visto por el titular te presentaré 4 videojuegos similares a Hello Neighbor. Eso sí, como ya están completos tendrás una historia más larga y por supuesto más aterradora.

Penumbra: Overture

Tétrica ambientación dentro de Penumbra: Overture

Es el juego más antiguo de la lista, fue lanzado en 2007. En Penumbra: Overture la historia gira en torno a Philip, que recibe una carta de su supuestamente fallecido padre. Esto lo hace viajar a Groenlandia, donde decide entrar en una mina que lo llevará a encontrarse con seres extraños y sorprendentes revelaciones acerca del lugar donde se encuentra. La experiencia de juego es similar a la de Hello Neighbor, pues tenemos un entorno en el que se puede interactuar con muchos objetos que nos servirán para poder avanzar, todo esto mientras nos escondemos de las criaturas que aparecen para evitar que nos atrapen, así como lo hacemos con nuestro vecino.

Amnesia: The Dark Descent

Habitación llena de cadáveres de animales dentro del videojuego

Un videojuego que revive el survival horror, incluso tiene tres finales distintos. Amnesia: The Dark Descent te pone en la piel de Daniel, quien despierta en un tétrico castillo recordando casi nada de su pasado. Recorres los pasillos de este lugar mientras los recuerdos te atormentan. Incluso el sonido jugará con tu mente, pues siempre pensarás que hay alguien detrás de ti gracias a la impresionante ambientación que tiene. Es un juego lanzado en el año 2010 que sin lugar a dudas se vuelve una alternativa al juego de los chicos de Dynamic Pixels, pues no tenemos nada para defendernos de los seres que rondan el castillo, por lo que tendremos que pasar desapercibidos al mismo tiempo que utilizamos los objetos que vamos encontrando en el camino.

Outlast

Horrorizante y sangrienta habitación con un cadáver dentro de Outlast

Descrito como el mejor juego de horror del 2013, en Outlast te sumerges en la vida de un periodista que busca descubrir los secretos de un asilo que supuestamente se encontraba abandonado pero que una empresa estaba ocupando de manera confidencial. Parece fácil, pero los terrores que se viven dentro son inimaginables. Así como en Hello Neighbor buscamos descubrir lo que nuestro vecino esconde en su sótano, en Outlast vamos en busca de la verdad de ese lugar. Igualmente evitando ser atrapados, en este caso por los habitantes del espacio, que intentarán matarte.

Resident Evil 7: Biohazard

A punto de ser golpeado al intentar escapar de una casa durante el juego

Es el juego más reciente de la lista y uno de los que más polémica ha causado. Cambia totalmente el estilo de juego en comparación con los más recientes juegos de la saga, con un modo más inmersivo volviendo al terror de hace algunos años y con gran cantidad de puzles que vuelven a hacerse presentes y que lo hacen una buena alternativa. Eso sí, Resident Evil 7: Biohazard requiere un PC bastante potente pues cuenta con unos gráficos impresionantes y un sonido excepcional que lo convierten en uno de los grandes del terror del momento. Solo en algunas partes de la historia seremos poseedores de algún arma para defendernos. La vista en primera persona y la interacción con objetos del entorno son los otros motivos por los cuales lo ponemos en esta lista.

Si te ha gustado Hello Neighbor, definitivamente deberías probar alguno de estos juegos que son bastante similares en cuanto a los controles, a desafíos y por supuesto en los sustos que te darán. Al menos hasta el lanzamiento oficial de la versión definitiva, que se espera el 29 de agosto de este mismo año.