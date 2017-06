Gracias a la popularización de webs como YouTube o Twitch, los pequeños estudios de desarrollo de videojuegos que no pueden permitirse hacer inversiones millonarias en publicidad pero que tienen grandes ideas, han visto como juegos ingeniosos y divertidos que probablemente no venderían apenas sin publicidad, consiguen ser conocidos por millones de personas. Dynamic Pixels es un ejemplo de esto. Se trata del estudio responsable del desarrollo de Hello Neighbor. Lo más sorprendente de todo, es que el juego sale oficialmente en el mes de agosto, por lo que la gente juega actualmente a una versión alfa que han comprado y está en pleno desarrollo aún. Aunque si sientes curiosidad, puedes probar su demo gratuita.

Seguramente, más de uno se estará preguntando de qué estamos hablando. En Hello Neighbor somos un chaval muy curioso que quiere investigar la extraña casa que tiene su vecino de enfrente. Nuestro objetivo será infiltrarnos y descubrir los secretos que esconde sin que nos descubra. Esa mezcla entre intriga por ir descubriendo todo lo que esconde la casa por medio de puzles y la tensión que sentimos por el miedo a que nos descubra hace de este un juego muy adictivo y divertido. Si te ha llamado la atención, sigue leyendo que te contaremos cómo instalar varios MODs para poder jugarlo en Minecraft.

Minecraft y Hello Neighbor, unidos para siempre

Como era de esperar, la comunidad no ha tardado en inspirarse para crear MODs que permitan disfrutar del estilo de juego de Hello Neighbor dentro de Minecraft, permitiendo nuevas posibilidades como el multijugador o la modificación del escenario.

Requisitos

Por desgracia, si tienes una versión de Minecraft de consola, Windows 10 Edition o de teléfono Pocket Edition no podrás instalar estos MODs, ya que están pensados para ser utilizados en las ediciones de escritorio tanto de Windows como de macOS. Sin embargo, sí que es posible instalarse mundos en las versiones de Windows 10 Edition y Pocket Edition (iPhone y Android). Al final del artículo te explicamos cómo añadir un mundo a estas versiones que te permitirá jugar con tus amigos a Hello Neighbor en Minecraft, aunque con ciertas limitaciones.

Hello NeighborCraft Mod

Podríamos decir que es el mejor MOD para jugar a Hello Neighbor en Minecraft. Tenemos prácticamente todos los objetos del juego original, como por ejemplo la pistola magnética o la palanca para poder retirar los tablones de las puertas. A diferencia del juego original, nuestro vecino nos hace daño cuando está cerca de nosotros (cuando más alta pongamos la dificultad, más daño nos hará) pero también puede sufrir daño. En el caso de que nos quedemos sin corazones, moriremos y volveremos a comenzar desde el principio.

Skin del vecino en el MOD Hello NeighborCraft

Antes de descargar Hello NeighborCraft Mod será necesario tener previamente añadidos los MODs de Minecraft Forge y CubicCore. Su instalación es muy sencilla: simplemente tenemos que colocar el archivo ".jar" que nos descargamos dentro de la carpeta "MODs" que estará en las carpetas del juego en el disco duro. Una vez realizado esto, al iniciar Minecraft debería aparecernos en la pestaña de MODs.

Hello Zombie

Se trata de un MOD inspirado en Hello Neighbor pero con pequeñas variantes. Consiste en un único mapa con una casa por explorar, pero nuestro vecino será un zombie que querrá matarnos si nos encuentra antes de que nosotros descubramos el secreto que esconde.

Nuestro vecino zombie en Hello Zombie

En este MOD sólo se puede jugar en modo un jugador, ya que el zombie tiene su propia IA y no es posible jugarlo con amigos. Lo podéis descargar desde la web de Course y para instalarlo simplemente debéis colocar el archivo descargado descomprimido dentro de la carpeta ".minecraft/saves".

Hello Neighbor Alpha 3 por Nikita_Lomovcev

Se trata de un MOD que lleva en desarrollo desde enero de este año y que según su desarrolladora ya está finalizado, aunque en su nombre incluye el término Alpha que suele asociarse a proyectos en desarrollo.

Casa del MOD Hello Neighbor Alpha 3

Tenemos disponibles varias casas, cada una con su propio secreto por descubrir. Lo podéis descargar desde Planetminecraft y su instalación es como en el caso del primer MOD: tendremos que colocar el archivo ".jar" en la carpeta de MODs dentro del directorio interno de Minecraft.

Hello Neighbor Multiplayer Alpha 2 por Fredoi2

No es realmente un MOD sino un mapa creado por el usuario Fredoi2. Tenemos una representación en Minecraft de la casa que aparece en el tutorial de Hello Neighbor, por lo tanto es una casa de un tamaño pequeño, ya que dispone de sólo 3 plantas. Es un mapa orientado al multijugador, así que si queremos disfrutarlo necesitaremos a otra persona que haga de vecino y vaya tras nosotros. Podéis descargarlo desde Planetminecraft y para instalarlo tenéis que colocar el archivo en ".minecraft/saves".

Mundo de Hello Neighbor para Windows 10 Edition y Pocket Edition

Como hemos indicado al principio, no se trata propiamente hablando de un MOD, pero te permitirá divertirte con tus amigos en este mapa que imita a la famosa casa de Hello Neighbor. Es recomendable que juegues con algún amigo, ya que no se incluye ningún vecino, aquí cada uno se pone en el lugar del vecino.

Casa del mapa de las ediciones de Windows 10 Edition y Pocket Edition

Podéis descargar el archivo en formato RAR desde Planetminecraft, pero su instalación es un poco especial. Por suerte no es nada complicado y al igual que todos los demás es un mapa completamente gratuito.

Cómo añadir mundos a Minecraft en Windows 10 Edition, Android y iPhone

Este pequeño tutorial sirve para instalar cualquier mundo en estas versiones de Minecraft, no sólo para el mundo de Hello Neighbor. En este caso, cuando descargues el archivo comprobarás que viene en formato RAR: lo ideal sería que viniera con extensión ".mcworld" ya que de esta forma simplemente pulsando en él se instalaría.

Conseguir un ejecutable reconocible por Minecraft Pocket Edition y Windows 10 Edition

Descomprimiremos la carpeta RAR o ZIP en la que viene el mundo que nos hemos descargado. A continuación, con un programa o aplicación que nos permita comprimir archivos, volvemos a comprimir la carpeta del mundo pero cambiamos la extensión del archivo a ".mcworld" como podéis ver en la imagen. Cuando se haya comprimido, comprobarás que el icono del archivo ha cambiado y simplemente pulsando sobre él abrirá Minecraft e instalará automáticamente el mundo en tu aplicación de Windows 10 Edition o Pocket Edition.