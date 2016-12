La figura del vecino siempre ha dado lugar a todo tipo de personajes curiosos. Desde el cargante Ned Flanders de Los Simpson, a los siempre sobreactuados estereotipos de series cómicas del estilo de Aquí No Hay Quién Viva o La Que Se Avecina, los vecinos siempre han jugado un papel destacado en muchas series de televisión y películas. Y ahora, uno en particular, también protagoniza uno de los videojuegos más esperados del año 2017 cuya versión alpha podemos probar desde ya mismo: Hello Neighbor.

¿Qué es Hello Neighbor?

Pues básicamente se trata de un juego de estilo stealth horror con gráficos que nos recordarán a una peli de animación o dibujos animados, cuyo planteamiento es el siguiente: nos acabamos de mudar a un barrio nuevo y nuestro nuevo vecino no nos da demasiado bueno espina. Estamos seguros de que esconde algo en su sótano y, como no podía ser de otra manera, se nos ocurre la grandísima idea de colarnos en su casa con todo el sigilo del mundo para descubrir su secreto.

Descubre qué esconde tu adorable vecino en su sótano.

Con este argumento quizás te recuerde a La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, película que nos narraba como James Stewart, postrado en una silla de ruedas con la pierna escayolada, comenzaba a espiar a su vecino del que sospecha que ha asesinado a su mujer. Basado en un principio, similar deberemos adentrarnos en casa de nuestro vecino usando todo tipo de herramientas para derribar paredes levantadas por él y sortear el resto de obstáculos que encontraremos a nuestro paso en un juego en que los sobresaltos y sustos están a la orden del día.

Eso sí, no esperes nada parecido a ningún otro juego del género de terror como pudiera ser el los Five Nights at Freddy’s, Resident Evil o Alone in the Dark. Los escenarios son mucho menos lúgubres gracias a los gráficos de estético algo infantil y el juego va más de pensar cómo resolver diferentes situaciones que un simple juego de acción.

Requisitos para jugar a Hello Neighbor

Seguramente, ya te estará picando el gusanillo por jugar a este juego, sobre todo si ya has visto el espectacular tráiler del título, y querrás saber si tu ordenador puede soportarlo. Pero, antes que nada debes saber que se trata de un videojuego que aún se encuentra en fase alpha de desarrollo por lo que puede resultar bastante inestable y contener bastantes bugs. A día de hoy, puedes descargarte gratis la última versión desarrollada por Dynamic Pixels desde su web oficial (después de registrarse gratuitamente), pero cuando se lance la versión final, ésta estará disponible a través de Steam.

Y para jugar al juego completo, que esperamos que se lance para verano de 2017, necesitarás tener un PC con un procesador i5 o superior, Windows 7 o superior, más de 6 GB de RAM y algo más de 2 GB de espacio en disco duro. Si cumples con estas condiciones, ve preparándote para descargar el que promete ser uno de los juegos del año, y que a buen seguro llegará con versiones para otras plataformas como Android, y si no, aún tienes algunos meses para comprarte ese pepino de ordenador con el que llevas años soñando.