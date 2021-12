Hoy por hoy hay tantas opciones para ver la TV en un ordenador que la oferta resulta abrumadora. Todo es cuestión de valorar bien tus necesidades. ¿Buscas los canales de TV en abierto que emiten a través de la TDT? ¿Quieres explorar otros canales menos conocidos con contenido diferente? ¿Estás buscando algo con funciones de grabación? ¿Quieres que todo funcione en un cliente de escritorio o prefieres usar un navegador web? ¿Quieres que todo sea muy fácil de configurar o estás dispuesto a mancharte las manos para ampliar opciones? Todo cuenta a la hora de elegir. Nosotros hemos revisado todas las posibilidades que se nos han ocurrido y hemos seleccionado las que creemos las mejores por unas razones u otras. Si conoces alguna otra forma que no hayamos recogido esperamos tus comentarios.

En esencia ver la TV en el PC es posible de dos formas diferentes: utilizando una tarjeta sintonizadora hardware para capturar la señal de la TDT de tu casa y reproducirla en la pantalla del PC o un decodificar especial al que enchufar el cable de la señal, o a través de Internet. En el primer caso como es lógico necesitas hacer una inversión, comprar la tarjeta, y si no estás buscando funciones extraordinarias profesionales quizás no la necesites. Nosotros nos centraremos en la segunda opción aprovechando lo fácil que Internet pone hoy en día las cosas para consumir contenidos.

Repasaremos las emisiones en streaming que puedes encontrar en Internet simplemente usando tu navegador web, donde comprobarás que hay páginas web de todo tipo, incluidas nuevas propuestas parecidas en los últimos meses que amplían aún más la oferta disponible con nuevos modelos de negocio. Revisaremos diferentes programas de escritorio que vienen de serie con una importante oferta de canales, y otros donde en pocos pasos y con nuestra ayuda podrás instalarlos. Repasaremos algunas fórmulas de TV mediante IPTV y te daremos algún consejo para que puedas encorar rápidamente una lista funcional y hasta te daremos una alternativa para usar las apps de Android que emiten canales de TV en tu ordenador Windows.

A continuación te mostramos las principales formas de ver la TV en directo con un PC y lo importante, cómo hacerlo en cada caso bien explicado. Elige la alternativa que más te guste, unos pasos previos de configuración y a disfrutar de tu ocio.

Cómo ver la TV con el navegador web

Una de las últimas opciones aparecidas para ver TV a través de Internet esta en las llamadas plataformas AVOD (advertising video on demand), que como su nombre ya sugiere ofrecen TV con anuncios, eso sí, más cortos que en la televisión tradicional. No hablamos de los canales generalistas o de la TDT a los quistamos habituados, sino de una oferta de canales totalmente nuevos que poco a poco empiezan a abrirse paso em el mercado español.

En los últimos meses han llegado hasta España dos de esas nuevas plataformas de contenido. Primero fue Pluto TV, quien ya cuenta con varias decenas de canales disponibles con emisión en español, y en breve se sumará a ella Rakuten TV, hasta hora especializada en los contenidos bajo demanda pero que ya ha anunciado el lanzamiento de hasta 90 canales en el mercado europeo para entrar en este sector.

Tivify

Tivify es una plataforma online de TV puesta en marcha en 2020 y que poco a poco gana adeptos. La plataforma comenzó siendo de pago pero de forma reciente han añadido una suscripción gratuita que da acceso a la emisión de alrededor de 80 canales en directo. Entre ellos los canales propios de la TDT en España y también diferentes canales autonómicos, temáticos (los hay deportivos) o internacionales. Tan solo es necesario realizar un registro para poder acceder a toda la oferta, que además está libre de anuncios y no ve mermada la resolución en la señal respecto al programa de pago. ¿Dónde está el truco?

Home de Tivify

Pues en capar algunas funciones extra ofrecidas como la opción de grabar la emisión, que solo se ofrece en determinados caneles, tiene un tiempo limitado y también un periodo de almacenamiento reducido o en los dispositivos que pueden hacer uso de una cuenta, tres en la versión gratuita respecto a los 5 de la versión de pago, aunque solo uno puede ver la señal de forma simultánea. Si es eso lo que buscas tendrás que crear una segunda cuenta de usuario.

Lista de canales de Tivify

En el caso de PC basta con acceder a la web a través de un navegador para disfrutar de la TV. En cualquier caso la plataforma también está disponible en forma de aplicación para dispositivos móviles. Igualmente cuenta con aplicaciones dedicadas para ciertas marcas de Smart TV y es compatible con Chromecast o Fire TV.

Pluto TV

Pluto TV ofrece hasta más de 50 canales de TV online, una gran parte de ellos exclusivas y que solo encontrarás aquí. Es perfectamente accesible a través de su página web. Es más, sólo tienes que entrar en ella para empezar a ver la emisión de algún canal, porque su misma home actúa de pantalla y por defecto accedes a la TV en directo. Sin registros de ningún tipo y sin ninguna otra preocupación.

Interfaz de Pluto TV

Si despliegas la guía de emisión podrás ver todos los canales y qué emiten en ese momento o emitirán a continuación, manteniendo una ventana PiP (picture-in-picture) en una esquina de la pantalla con el canal sintonizado. Un simple pinchazo en cada contenido te permite iniciar la reproducción del nuevo canal. Un servicio extremadamente sencillo y rápido de TV online que igual no ofrece os canales de toda la vida, pero ofrece más de forma totalmente gratuita y variado. Un vistazo por el menú lateral de la guía de contenidos da buena muestra de las categorías disponibles, entre las que hay de todo lo que puedas imaginar.

Guía de programación de canales de Pluto TV

Si a eso sumamos el apartado de vídeo bajo de manda con películas y series (todavía limitado), tenemos una plataforma muy interesante. Además está disponible en prácticamente todos los sistemas operativos, incluidos los Smart TV más populares: Android, iOS, Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV.

Rakuten TV

Rakuten TV lleva varios meses ofreciendo contenido bajo demanda gratuito (ya ofrecía contenidos de pago con anterioridad), principalmente series y películas que era posible disfrutar con un simple registro y los consabidos anuncios durante el streaming. Hace apenas unos días anunciaban también la llegada a Europa de un nuevo servicio de TV online lineal con anuncios, siguiendo el mismo modelo de Pluto. El servicio llegará de forma progresiva (está en fase beta) ofreciendo hasta 90 canales de forma progresiva, aunque hay que tener en cuenta que pueden existir restricciones para ciertos territorios.

Interfaz de Rakuten TV

El servicio está disponible también en múltiples sistemas operativos, incluida la versión online que será la forma más rápida de ver TV en tu PC con esta plataforma o los Smart TV más populares como los de Samsung. De momento en España solo está disponible el servicio de vídeo bajo demanda, pero la llegada de los canales de TV es inminente. Entre ellos algunos con sello español y de marcas internacionales reconocidas como Bloomberg, Euronews o Reuters.

teleonline

La primera de las alternativas disponibles para ver la TV en el PC usando un navegador web es Teleonline, un sencilla página web en la que apenas un par de clics te bastarán para acecder a todos los canales de la TDT nacional. A ellos debes sumar otros canales nacionales de emisión en abierto y un puñado de canales internacionales.

Interfaz y canales disponibles en teleonline

La interfaz de la web es muy simple, tan solo tendrás que pulsar en el icono del canal que queiras para acceder al reproductor, otro clic en el Play de turno te dará acceso directo a la emisión. Desde la esquina superior derecha podrás nacegar entre diferentes categorías, y además cuentas con un buscador de contenidos. Funciona utilizando la base de datos de TD CHannels otra de la salternativas que veremos más adelante para estos propósitos.

Photocall.tv

Photocall es un directorio online de señales de televisión de todo tipo. En la parte superior puedes navegar entre diferentes pestañas que dan acceso a canales nacionales españoles, internacionales y otros, donde se reúnen canales populares relacionados con eventos deportivos o temáticos por ejemplo.

Canales disponibles en Photocall

La mayoría de las cadenas ofrecen diversos enlaces de acceso a la retransmisión, pero al no ser un servicio oficial no hay forma de garantizar su funcionamiento al 100% ni de ponerse en contacto con soporte al menos de forma fácil. Todo lo que debes hacer es pinchar en los iconos correspondientes, elegir alguna de las opciones disponibles y disfrutar del contenido.

Emisión de una TV autonómica

También hay emisoras de radio así como unos sugerentes enlaces para facilitarte la vida con su uso o para contratar un servicio VPN. A buen entendedor pocas palabras bastan. Es con casi toda seguridad la mejor web ahora mismo para ver la tele con permiso de TDTChannels, más "limitado" en oferta.

TDTChannels

Marc Vila es la persona que mueve los hilos entre bambalinas en TDTChannels, una plataforma de TV y radio online completamente gratuita donde se recopilan todas las emisiones abiertas, gratuitas y legales disponibles en España y en otros países bajo una misma interfaz. La plataforma es accesible a través de sus propias aplicaciones móviles y lo que más nos interesa aquí, directamente a través de sus listas de canales o de su versión online. Cualquier opción de estas dos últimas te servirá si quieres ver la TV en el PC.

Empieza por visitar la web. De primeras podrás ver el botón Acceso online junto a las opciones para descargar las apps. Haz clic en el botón correspondiente para ir hasta el reproductor en sí.

Acceso online a TDT Channels

En la parte izquierda están todos los canales disponibles disponibles, más de 600 a la hora de incluir esta alternativa en la lista. Basta un clic para comenzar a ver la señal: sin anuncios (más allá de los propios de la emisión), sin banners y sin cosas raras, de forma total legítima y sin descargar nada, simplemente con tu conexión a Internet.

Emisión de La 1 mediante TDT Channels

TVE, Mitele, Atresmedia... TDT fácil vía navegador

Es la solución más rápida y directa. Una gran cantidad de canales disponibles en la TDT de España tienen página web donde emiten el contenido en streaming. Hablamos de RTVE y todos los canales de la corporación, los del grupo Atresmedia incluida LaSexta o la web de Mitele, que es la plataforma donde ver Tele 5, Cuatro y otros canales de Mediaset y que ahora gracias al paquete Plus ofrece también el regreso del fútbol en directo. También cuentas con la emisión de canales del grupo AMC Networks a través de su plataforma Microcanales, donde podrás encontrar Canal Hollywood, AMC, Canal Cocina o Crimen e Investigación.

Además tienes todas las páginas web de las cadenas autonómicas, que en ocasiones emiten directamente en streaming vía YouTube. Net Television también ofrece Disney Channel y Paramount Channel online a través del navegador, Trece TV también lo hace al igual que Real Madrid TV. Sin embargo el grupo Veo TV propietario de DMax, DKiss y Paramount Channel solo ofrece el contenido a la carta. Ten es otro canal aun no disponible por esta vía.

Emisión web de Antena 3

Si nos centramos en los canales más importantes, acceder a ellos es realmente fácil. Simplemente debes visitas sus correspondientes webs, allí te ofrecen todo tipo de contenidos a la carta y también la emisión en directo.

Cómo ver la TV con software de escritorio

Ya hemos visto distintas opciones que no requieren más que de un navegador web para funcionar. Si prefieres utilizar un software dedicado esto es todo lo que tienes a tu alcance. Cada alternativa tiene sus propias características y funciones. Algunas funcionan mediante plugins y complementos, otros utilizan la tecnología P2P o son programas de tipo IPTV que requieren listas de canales. Cambian las tecnologías, la interfaz, las funciones y lo más importante, las fuentes de las que se nutren.

Kodi

Kodi es la mejor alternativa disponible y la más completa. Este software actúa como un media center con la particularidad de que no solo te permite gestionar el contenido multimedia que ya guardas, sino también acceder a cine, series o emisiones de TV en streaming a través de su gran catálogo de complementos, que es lo que verdaderamente nos interesa. Hay que realizar unos cuantos ajustes previos, pero superado eso tendrás TV casi sin límites gracias a la comunidad de usuarios.

Kodi 19.3 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para empezar descarga e instala el software en tu PC (nos ahorramos la explicación de cómo instalar un software en Windows ¿no?). Una vez instalado y abierto, ve hasta Settings para cambiar el idioma a Español.

Ver la TV en Kodi mediante clientes IPTV

A continuación necesitamos instalar un cliente PVR. Para no entrar en muchos detalles técnicos, se trata de la herramienta que Kodi necesita para ser capaz de reproducir TV en directo. En el menú de la izquierda, pulsa en Add-ons.

Home de Kodi para PC una vez instalado

Ahora en ese mismo menú de la izquierda ve hasta Mis add-ons pero no hagas clic, simplemente deja el puntero encima de la opción, se desplegarán varios iconos a la derecha. Selecciona Clientes PVR.

Opción de Clientes PVR en Kodi

Herramientas de este tipo hay varias pero nosotros te recomendamos PVR IPTV Simple Client. Haz clic sobre ella.

PVR IPTV Simple Client entre todos lso clientes PVR de Kodi

Entre las opciones disponibles abajo, selecciona Activar (todos los clientes PVR de la lista están preinstalados, simplemente hay que activarlos para poder usarlos).

Opción para activar el plugin PVR IPTV Simple Client

A continuación accede en esta misma cinta de opciones inferiores a Configurar. Dentro del apartado General, puedes importar tus listas M3U desde un directorio local o introducir una dirección URL de Internet. En este caso usaremos un archivo local, por lo que se abrirá el árbol de directorios del PC, pero si usas una dirección web te aparecerá una ventana para que la escribas.

Importando una lista M3U en Kodi

Una vez importada la lista, pulsa sobre Ok. Un mensaje te alertará de que debes reiniciar Kodi. También verás una notificación con la cantidad de canales añadidos.

Confirmación de la importación de la lista M3U en Kodi

Cuando regreses a la interfaz tras cerrar el programa y abrirlo recibirás una notificación advirtiendo de que se han añadido nuevos canales de TV. Pulsa en la sección TV en el menú de la parte izquierda.

Sección TV en Kodi

Ahora tendrás ante ti toda la lista de canales importados. Selecciona el que quieres ver.

Canales de TV de una lista vistos en Kodi

La reproducción comenzará en segundo plano. Haz clic sobre el fondo de la interfaz e irás directamente al reproductor para ver el contenido.

Viendo un canal de TV en Kodi

Ver la TV en Kodi mediante complementos

Tu segunda opción es utilizar alguno de los múltiples complementos existentes de Kodi que te permiten acceder a todo tipo de contenidos multimedia. Para ello te recomendamos darte una vuelta por nuestro directorio de addons para Kodi. Allí encontrarás complementos para ver la TV, series, películas, documentales... O incluso todo a la vez.

Todo lo que debes hacer es descargar el complemento que te interesa en tu ordenador. Una vez hecho eso, abre Kodi y en la Home, pulsa el icono con forma de engranaje que hay en la parte superior del menú.

Acceso hasta los ajustes de Kodi

Entre todas las opciones que verás, busca System para entrar en los ajustes de sistema.

Apartado System de los ajustes de Kodi

En la parte izquierda hay un menú por el que puedes navegar. Enta en la sección Add-ons y fíjate en la opción Unknown sources. Debes desplazar el interruptor hacia la derecha con un clic de ratón.

Ajuste de fuentes desconcoidas en los ajustes de add-ons

Al hacerlo necesitarás confirmar el cambio en la ventana emergente pulsando sobre Yes.

Confirmación del nuevo ajuste para instalar add-ons

Regresa a la pantalla principal y sitúate en el apartado Add-ons.

Entra en el apartado Add-ons

En el menú lateral, pulsa el icono de la caja abierta.

Pulsa el icono con forma de caja abierta

Selecciona la opción Install from zip file.

Elige la opción para instalar desde un ZIP

Al hacerlo se abrirá un explorador de archivos. Navega por los directorios de tu PC hasta la carpeta donde guardas el complemento en formato ZIP, selecciónalo y pulsa Ok en la parte derecha.

Encuentra el complemento con el explorador de archivos

Cuando la instalación del complemento se haya completado recibirás una notificación y este pasará a estar disponible en tu colección de complementos accesible desde la home del software. No tienes más que navegar entre sus contenidos para localizar las señales de TV disponibles.

Notificación de complemento instalado

Megacubo

Megacubo es otro atractivo programa con emisiones en streaming de lo más variado y entre lo que hay bastante para elegir, fundamentalmente contenido en español tanto de un lado como del otro del charco. Encontrarás canales generalistas, de deportes, de cultura, infantiles e incluso de radios. No es el que más canales tiene, pero sí es uno de los más resultones a la vista y bastante sencillo de usar.

Megacubo 16.2.4 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Nada más entrar podrás ver en la parte derecha un menú con opciones entre ellas Canales. Hay algunos accesos directos hasta canales específicos en el margen izquierdo y algunas opciones extra en la esquina inferior derecha, pero de momento para sintonizar TV no te hace falta mucho más, pulsa sobre la opción Canales y podrás ver en ese mismo menú derecho una categorización en carpetas, al acceder a ellas verás el listado de canales disponibles.

Algunos canales disponibles en Megacubo para Windows

Tan solo tienes que pulsar sobre Sintonización automática para comenzar a disfrutar del streaming de vídeo que hayas elegido. Hay algunas opciones interesantes, como la ventana reducida en una esquina de la pantalla al minimizar el programa o las útiles funciones de grabación de contenidos.

Emisión de TVE a través de Megacubo

TV 3L PC

Esta opción no es tan conocida pero sí igual de útil, especialmente porque incluye "de fábrica" un listado de canales bastante grande que te evita el incordio de tener que estar buscando listas M3U o direcciones URL con el streaming correspondiente. Puedes seguir accediendo a canales por esa vía, pero aquí la lista por defecto incluida en el software es un gran comienzo.

TV 3L PC 2.1.6.0 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para usarlo simplemente descarga el archivo de instalación que te ofrecemos a través del botón verde Descargar como siempre. Una vez se complete la instalación ejecútalo desde el icono de acceso directo que se habrá creado en tu escritorio. Si te fijas en la parte izquierda de la interfaz hay un acceso directo, tal y como te indicamos, a la lista de canales.

Abrir la lista de canales de TV 3L PC

Ahora todo es cuestión de que hagas doble clic en el canal que te interese. Si la emisión está disponible se abrirá directamente en el reproductor de la derecha. Ojo porque muchos canales tienes varios servidores entre los que elegir. Además en la misma lista puedes ver qué canales dan contenido en HD y cuáles en baja calidad, para que elijas en función de la velocidad de tu conexión y no sufras cortes.

Lista de canales de TV en TV 3L PC

Streaming con IPTV

VLC

El reproductor multimedia más popular es una fantástica opción para ver la TV en el PC, el único problema es que antes tendrás que conseguir listas de canales actualizadas. VLC es compatible con listas M3U, que son listas con direcciones web de emisiones de TV en directo que se renuevan constantemente para permitirte reproducir el contenido a través de su interfaz, pero también es compatible con URLs de streaming. Aquí la clave es encontrar un buen proveedor de listas (hay incluso un mercado negro de compraventa para quienes buscan mayores garantías) o una dirección web válida, pero una vez conseguido se convierte en la solución perfecta: es un programa que conocemos, funciona localmente y puedes tener todos los canales de TV que quieras unificados en un mismo lugar, lo que ahorra tiempo.

VLC Media Player 3.0.16 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Para empezar haz un poco de trabajo en Google y localiza páginas web que compartan listas M3U actualizadas o direcciones URL de streaming de televisiones. Aprovecha para indicar en la búsqueda el mes y el año en el que te encuentras, podrás asegurarte de que encuentras resultados más fiables. También puedes añadir a la búsqueda qué quieres ver exactamente, encontrarás miles de resultados en Internet. Las listas y direcciones suelen tener una vida útil limitada ya que las fuentes cambian constantemente, de ahí la importancia de que uses listas actualizadas.

Cuando lo tengas abre VLC. Acude hasta Medio>Abrir ubicación de red para abrir la ventana de opciones.

Abrir una ubicación de Red con VLC

Ahora estás frente a la ventana de Abrir Medio. Simplemente debes navegar entre las pestañas para cargar el contenido que tengas entre manos. Si se trata de un archivo la primera pestaña es la tuya, si se trata de una ubicación de red usa la pestaña del mismo nombre para introducir la dirección y pulsa sobre Reproducir.

Importando una lista de TV en VLC

Automáticamente deberías ver la lista de canales y podrás hacer doble clic sobre cualquiera de ellos para comenzar la reproducción en streaming.

VLC reproduciendo un canal de TV de música

MyIPTV

Hay muchísimos programas capaces de de abrir listas de reproducción de canales de TV. Como en el caso de VLC, lo más complicado aquí es hacerte con esas listas, pero si no estás buscando nada muy especial la lista de TDTChannels está disponible de forma abierta y se puede cargar en cualquiera de estos programas. Por aquí hemos visto pasar muchos y si por cualquier motivo VLC no te convence, posiblemente MyIPTV sea una de las mejores opciones si optas por eso de tirar de listas para el cometido que nos traemos entre manos. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente sencillo y funcional, y no necesitamos otra cosa.

Interfaz de MyIPTV Player

Tras pasarte por el apartado de configuración y cargar una lista como al TDTChannels por ejemplo (pásate por su web y copia desde allí el enlace actualizado) todos los canales cargarán sobre una interfaz muy simple. Desde la parte superior izquierda podrás navegar por un menú de categorías que lógicamente dependerá de las listas que cargues y bastará con un clic para iniciar la reproducción. Hay algún banner de publicidad por ahí pero no resulta molesto, y evidentemente desparece al abrir la emisión.

Emisión de TVE en MyIPTV con la lista de TDTChannels

Streaming con P2P

SopCast

SopCast es un programa para ver la TV por Internet que utiliza la tecnología P2P, por lo que al ver un vídeo actúas tanto de receptor como de emisor. Como en cualquier red P2P, cuantos más usuarios estén conectados mejor. Como tal SopCast no tiene un reproductor y usa Windows Media Player por defecto, aunque se puede configurar el uso de otro reproductor que tengas instalado. Para ver la TV con él hazte con el fichero EXE que te ofrecemos a través del botón Descargar.

SopCast 4.2.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Instala el software como harías normalmente. Una vez abras la interfaz puedes entrar como usuario anónimo o puedes crearte una cuenta de usuario, tú eliges.

Acceso a SopCast en Windows

La interfaz se distribuye en pestañas. Ve hasta la pestaña Live Channels, es un listado de televisiones que están emitiendo. Haz doble clic sobre alguno de los canales que te interese.

Lista de canales disponibles por defecto en SopCast

Se desplegará el reproductor y podrás ver el vídeo en streaming.

Reproducción de TV con SopCast

Claro que estos canales son los que ofrece por defecto el software. Para poder ver otros canales donde se emite el contenido realmente interesante como deportes en directo, al igual que sucede con las listas M3U, tendrás que realizar algunas búsquedas en Internet. Existen multitud de páginas que distribuyen direcciones de SopCast actualizadas con el canal correspondiente que estés buscando, no tienes más que más que ponerlas en el campo Dirección que hay en la parte de arriba de la interfaz. Por otra parte, que sepas que existen Add-ons en Kodi capaces de trabajar con la tecnología de SopCast, por lo que puedes sintonizar canales de TV de este tipo también en el media center, todo es instalar el add-on adecuado.

Ace Stream

Ace Stream es otro programa para ver la TV por Internet en PC que usa las redes P2P. En nuestro caso usaremos el cliente oficial, pero al igual que SopCast puedes sintonizar emisiones de este tipo a través de Kodi usando el add-on adecuado. En primer lugar descarga el instalador de Ace Stream y realiza la instalación como haces siempre con cualquier software de Windows.

ACE Stream 3.1.32 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Cuando la instalación se complete tendrás en tu escritorio el icono de Ace Stream, pero también el de VLC de color azul: es el reproductor por defecto de Ace Stream llamado Ace Player. Haz doble clic sobre él. Es prácticamente similar al VLC de siempre, ve hasta Medio > Abrir volcado de red...

Abrir direcciones de Ace Stream en Ace Player

En la ventana emergente podrás especificar la fuente del vídeo. La última pestaña es donde puedes introducir la dirección de los canales con el formato de Ace Stream. Cuando lo hagas pulsa sobre Reproducir.

Pestaña Ace Stream en la opción abrir medio

Tras unos segundos comenzará la emisión en streaming del canal que hayas elegido.

Reproducción de un canal de TV con Ace Stream

Si te fijas también puedes establecer en la pestaña Red direcciones URL de emisiones en streaming al igual que hemos hecho antes con VLC.

ProgDVB

Este software es una de las formas más simples de ver TV y escuchar radio a través de Internet. La interfaz no es su punto fuerte, pero sabrás ver el porqué de la recomendación en cuanto veas la lista de canales disponibles. Lo primero como siempre es descargar el instalador en tu PC.

ProgDVB 7.40.4 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

La instalación del software no tiene absolutamente ningún misterio y podrás abrirlo en cuanto se complete desde la misma ventana a o con el acceso directo del escritorio. En la parte izquierda puedes ver los canales disponibles organizados por países en carpetas, pulsando sobre cada carpeta accedes al listado correspondiente.

Interfaz de ProgDVB una vez abierto

Un clic más y el contenido se reproducirá en la ventana de la derecha, que como es lógico puedes ampliar a pantalla completa para disfrutar de la emisión como harías en una TV. Simple, rápido y eficaz, si le sumamos el gran listado de canales de TV disponibles se convierte en una opción muy a tener en cuenta.

Emisión de una TV autonómica con ProgDVB

Cómo ver la TV con emuladores Android



Otra forma que tienes de ver TV en directo con el PC es usando alguna app de Android a través de un emulador, será posiblemente la opción preferida por aquellos que ya ven la TV en directo usando su smartphone. En Android existe una lista realmente grande apps que sirven para ver la TV pero que no tienen versión para Windows. Por otro lado, existen emuladores como BlueStacks que funcionan de maravilla, bastará con unir ambas cosas y aprovechar sus ventajas también en el escritorio de tu PC.

Empieza por descargar cualquiera de las apps que te ofrecemos para ver la TV en Android. El listado es bastante extenso y está actualizado para solo ofrecer las que realmente funcionan. En segundo lugar tendrás que descargar BlueStacks para Windows, uno de los emuladores más famosos de Android para PC.

BlueStacks 5.4.100.1026 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Instala con normalidad BlueStacks y ejecútalo. Una vez te encuentres en su interfaz busca la opción Aplicaciones Instaladas para importar archivos APK en la esquina superior izquierda. Si dejas el puntero del ratón sobre esta opción aparecerá un nuevo menú emergente con la opción Instalar APK. Solo tienes que hacer clic sobre ella para que se abra el explorador de Windows y puedas localizar el archivo APK de la app que hayas elegido.

Instalación de un APK con BlueStacks

Otra opción es, con BlueStacks ya instalado en el sistema operativo, descargar el archivo APK de la app de TV en directo que te interese. Como durante la instalación se asocia esta extensión de fichero con BlueStacks simplemente con hacer doble clic sobre él se instalará en el emulador.

Pasados unos segundos tendrás el icono de tu nueva app en el escritorio del emulador. Haciendo clic sobre él ejecutas la app en cuestión que hayas escogido. Nosotros hemos usado You TV Player, así que solo es necesario registrarse y navegar por la lista de canales.

Lista de canales de You TV Player con BlueStacks

Cuando encuentres el que quieres ver pulsa sobre él, llegarás hasta una ventana previa y, tras pulsar el clásico icono de Play podrás disfrutar de la emisión sin mayor problema.

Viendo LaSexta con You TV Player y BlueStacks

¿Usas otra forma de ver la TV en el PC que no hemos recogido? Estamos deseando conocer todos los métodos que conocéis para valorar si incluirlos en nuestra lista. Por el momento damos por cubierto el tema, aunque solo hasta dentro de unos días... mantendremos actualizada la guía continuamente para que todas las alternativas que te ofrecemos funciones de verdad.