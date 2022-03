No cabe duda de que el teléfono móvil es el centro de nuestra vida digital. Por eso, comprar el mejor en cada caso es un verdadero reto. En pleno 2022, el mercado de los smartphones se ha diversificado como nunca. El comprador cuenta con una larga lista de marcas que ofrecen modelos en todos los rangos de precio, con opciones de gama alta, media y baja. Por otro lado, las necesidades difieren entre usuarios. Algunos quieren un teléfono potente, que sea capaz de lidiar con los juegos más exigentes. Otros buscan la mejor cámara para capturar sus recuerdos con la mejor calidad. Y, como no, hay quien quiere gastar muy poco porque el uso que le va a dar a su dispositivo es básico. Y para ti, ¿cuál es la mejor opción? Si no tienes las cosas demasiado claras, esta guía de compra es para ti. Te explicamos cuáles son los terminales con la mejor relación calidad precio, identificamos cuáles destacan por su cámara, potencia o tamaño y te explicamos los factores que deberías tener en cuenta antes de darle al botón Comprar.

Comparativa móviles: los 5 mejores calidad precio

Encontrar la mejor calidad precio no es fácil en el mundillo de los teléfonos móviles. Para lograrlo, es necesario comparar especificaciones y, finalmente, cazar la mejor oferta. Con el objetivo de ayudarte a tener las cosas más claras, aquí van cinco modelos que nos han encantado.

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Comenzamos con un auténtico superventas. Desde que la firma coreana lanzó el Samsung Galaxy A50, esta estirpe ha sido una de las más laureadas del mercado. Este es un dispositivo con 6 u 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. Su pantalla cuenta con tecnología Super AMOLED y resolución FullHD+ en 6,5 pulgadas. La tasa de refresco es de 120 Hz. Todo aderezado con el procesador Snapdragon 750G. ¿El precio? 329 euros para la versión más básica.

iPhone SE

Apple iPhone SE 2022

Continuamos con iOS. El iPhone SE 2022 es una de las mejores opciones si prefieres dejar a un lado Android. Su procesador es el mismo del iPhone 13, el A15 Bionic. Cuenta con lector de huellas Touch ID y un panel con una buena calibración. De igual modo, Apple ha incluido la conexión 5G en este teléfono de acceso. Su precio oficial es de 529 euros, aunque no es difícil encontrarlo en oferta por debajo de esa cifra.

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2

OnePlus tiene mucho que decir en este listado. Si bien es cierto que sus precios han ascendido en los últimos tiempos, todavía ofrece algunas opciones interesantes, como el OnePlus Nord 2 5G. Sus atributos principales son un sensor de 50 megapíxeles, carga rápida de 65 W y un panel con una tasa de refresco de 90 Hz. El precio parte de los 399 euros, correspondientes a la versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento.

realme 9 Pro

Realme 9 Pro

Este teléfono, el realme 9 Pro, viene con un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 695 con conectividad 5G. Su cámara de 64 megapíxeles ha sido especialmente desarrollada para la fotografía nocturna y su pantalla para transmitir una sensación de fluidez superior, gracias a la tasa de refresco de 120Hz. El precio oficial de este terminal es de 329 euros.

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro

Terminamos con uno de los teléfonos más asequibles de este listado. El POCO M4 Pro integra una pantalla AMOLED de 90 Hz, una triple cámara de 64 megapíxeles y carga rápida de 33 W. El procesador seleccionado en esta ocasión se corresponde con el MediaTek Helio G96. Su única pega es que no es compatible con redes 5G. Sin embargo, su precio es realmente atractivo: 219 euros.

Mejor móvil para hacer fotos y vídeos

Si buscas un móvil con unos resultados excepcionales en el ámbito fotográfico, te recomendamos el Google Pixel 6. Su secreto para sacar las mejores fotografías está en el procesador, el Google Tensor, que es capaz de mejorar cualquier captura, incluso cuando se ha realizado de noche. Tiene un precio de 649 euros.

Como alternativa, también puedes apostar por otros modelos de gama alta, como el iPhone 13 Pro o el Samsung Galaxy S22 Ultra. Si tu presupuesto es algo ajustado, también es recomendable el Xiaomi Mi 11i, que presenta una muy buena relación calidad precio en este aspecto.

Mejor móvil pequeño

Existen pocos modelos que sean verdaderamente pequeños. Sin embargo, muchos usuarios siguen apostando por los dispositivos de dimensiones recortadas. Uno de los más recomendables es el iPhone 13 mini. No renuncia a nada, pues conserva las mismas características que tiene su hermano mayor. Tendrás una cámara de 12 MP, compatibilidad 5G y pantalla OLED. Actualmente, puedes encontrarlo en torno a los 700 euros.

Por otro lado, si prefieres Android frente a iOS, echa un vistazo al Samsung Galaxy S22. Es evidente que se trata de un dispositivo de gama alta, por lo que su precio es algo elevado. Con todo, ambos terminales son de los pocos que quedan en el mercado con un tamaño comedido.

Mejor móvil para jugar

Cuando lo que buscas es jugar con el móvil, lo mejor es decantarse por modelos diseñados específicamente con ese fin. Uno de los más llamativos es el ROG Phone 5s Pro, que dispone de almacenamiento UFS 3.1, Snapdragon 888+ con 5G y una tarjeta gráfica Adreno 660. Además, incluye una batería de 6000 mAh compatible con Quick Charge 5.0. La pantalla tiene una tasa de refresco de 144 Hz. Su precio es de 1299 euros.

Otras opciones que son interesantes si buscas un verdadero teléfono gamer son el Black Shark 3 Pro o Realme GT. Evidentemente, cualquier dispositivo de gama media alta también servirá para estos menesteres. Sin embargo, los modelos que hemos mencionado ofrecen características ideales para el mundo de los videojuegos, como baterías de gran tamaño, mucha memoria RAM o almacenamiento de gran velocidad.

Mejor móvil más barato

En el caso de que busques un teléfono solvente, pero con un precio muy bajo, debes decantarse por opciones como el realme 9i. Es un terminal con una pantalla FullHD+ con una tasa de 90 Hz, una cámara principal de 50 MP y una batería de 5000 mAh. Todo gobernado por el Qualcomm Snapdragon 680. Su precio es de 229 euros.

También son interesantes modelos como el Xiaomi Redmi Note 11 o POCO M4 Pro. De hecho, en la gama baja cada vez es más difícil elegir. Los fabricantes nos han acostumbrado a dispositivos con prestaciones muy interesantes, como una mayor tasa de refresco en pantalla o una gran cantidad de almacenamiento. Sin olvidar que siguen siendo dispositivos de gama baja, lo cierto es que la relación calidad precio es muy alta en este rango de precios.

Mejor móvil gama alta

Es difícil decantarse por un solo dispositivo de gama alta. En este rango de precios, son muchos los terminales recomendables. Algunos de ellos son el iPhone 13 Pro Max, el Samsung Galaxy S22 Ultra o el Huawei P50 Pro. Además de estos, también destacan el Xiaomi Mi 12 Pro, el OPPO Find X3 Pro o el OnePlus 9 Pro. Como ves, estamos ante móviles con muy buenas especificaciones, de gran potencia y con sensores fotográficos de primer nivel. Esto nos impide afirmar con total convicción cuál es el mejor.

Lo que sí podemos decir es que todos tienen muy buenos atributos para convertirse en una compra acertada. Habitualmente, no presentan problemas de rendimiento, cuentan con sistemas fotográficos de primer nivel y suelen ofrecer buenas especificaciones en el ámbito multimedia. Por lo tanto, en este caso te recomendamos que elijas la opción que más se ajuste a tus necesidades teniendo en cuenta el sistema operativo, el precio, el diseño o el tamaño.

Mejor móvil gama media

En la gama media también es muy difícil quedarse con un solo modelo. Aunque en este caso sí queremos recomendarte un dispositivo en concreto. Se trata del Samsung Galaxy A52. Sus bondades pasan por una carga rápida de 25 W, doble SIM, 6 u 8 GB de RAM y una pantalla de 6,5 pulgadas SuperAMOLED. Compatible con redes 5G, su precio no supera los 330 euros.

Asimismo, en un rango similar encontrarás buenas opciones como el Xiaomi Mi 10T Lite o el Motorola Moto G 5G. Por supuesto, no podemos olvidarnos de marcas como realme, OnePlus o POCO, que hacen una excelente faena en la gama media.

Factores a tener en cuenta antes de comprar un móvil

Después de repasar algunos de los modelos más interesantes según la gama y la relación calidad precio, toca centrarse en esos detalles que debes tener en cuenta antes de comprar. Los analizamos uno a uno para que aciertes con tu nuevo móvil.

Procesador

El procesador es uno de los responsables directos de que tu nuevo dispositivo ofrezca una experiencia fluida y rápida. Debes tener muy en cuenta que los procesadores más potentes se usan en modelos de gama alta. Sin embargo, eso no significa que las CPU incluidas en la gama media o baja no sean capaces de funcionar con soltura. Además del rendimiento, este componente también colabora en la eficiencia energética. Por lo tanto, es un apartado en el que debes fijarte si buscas un móvil con una buena autonomía.

Los iPhone incluyen procesadores diseñados por Apple. En este caso, el usuario tiene poco margen para elegir. Los últimos procesadores lanzados por la compañía californiana son los A14 Bionic. No obstante, algunos modelos que aún se comercializan incluyen la versión anterior, el A13 Bionic. Es el caso del iPhone SE 2020, un dispositivo muy potente con un precio comedido.

Si lo tuyo es Android, en este caso sí que tienes donde elegir. Ciertos móviles de Samsung usan procesadores propios bajo la denominación Exynos. Algo parecido sucede con Huawei y sus Kirin. Con todo, la mayoría de las marcas, incluidas las que acabamos de mencionar, utilizan CPUs de Qualcomm o MediaTek.

Qualcomm vende sus procesadores bajo la marca Snapdragon. La serie 700 se encuentra con facilidad en la gama media, mientras que la gama 800 es propia de la gama alta. Son la opción más recomendable si buscas un comportamiento fluido y eficiente en tu nuevo terminal. En la gama baja tiene mucha presencia MediaTek y sus procesadores Helio. Por norma general, la experiencia de usuario no suele ser tan buena con estos últimos.

Todo lo que hemos mencionado hasta ahora son afirmaciones basadas en los datos técnicos y en la experiencia. Sin embargo, a la hora de obtener un buen rendimiento hay otros factores involucrados. De nada servirá contar con un procesador potente fabricado por Qualcomm si la memoria RAM, el almacenamiento interno y otros componentes no están a la altura. Lo mismo sucederá si el software no está bien optimizado por parte del fabricante.

Entonces, ¿qué procesador te conviene más? Si vas a realizar tareas pesadas con tu dispositivo, tales como jugar o editar vídeo, debes pensar en procesadores potentes. No debes pasar por alto el hecho de que en el procesador también va incluida la GPU, al tratarse de un SoC. Además, contar con una opción de gama alta te permitirá disfrutar de un buen rendimiento durante más tiempo. Si lo único que buscas es un teléfono para llamar, enviar mensajes y consultar tus redes sociales, los modelos de gama media de Qualcomm, MediaTek, Exynos o Kirin serán más que suficientes.

Memoria RAM

La memoria RAM es el lugar donde se almacenan los archivos temporales del sistema operativo y de las aplicaciones. De esta manera, el procesador puede acceder a ellos de manera rápida cuando sea necesario. En los últimos años hemos visto crecer esta cifra, sobre todo en el mundo de los móviles con Android. En el caso de los iPhone también ha sucedido, aunque siempre de manera más discreta.

Hoy en día no es difícil encontrar en el mercado opciones con 6, 8 o hasta 12 GB. Pero ¿es realmente necesario contar con tanta memoria RAM? Si tu intención es comprar un iPhone, este punto es menos importante. iOS es un sistema operativo más eficiente y, por lo tanto, no precisa tanta memoria RAM. De hecho, Apple no suele proporcionar esta información en sus presentaciones. También es cierto que no tendrás muchas opciones donde elegir.

Si tu intención es comprar un Android, entonces te recomendamos que busques dispositivos con al menos 6 GB de RAM. Con esta cifra lograrás fluidez en la multitarea. En el caso de que busques alargar la vida útil de tu teléfono al máximo, entonces decántate por un terminal con al menos 8 GB.

Batería y velocidad de carga

En el campo de la batería, deberías echarles un vistazo a dos cifras importantes. En primer lugar, los miliamperios por hora (mAh). Aunque esta es la medida que se utiliza para definir cuál es la capacidad de una batería, en realidad hace referencia a la cantidad de energía que es capaz de proporcionar durante una hora. En cualquier caso, sirve como referencia para saber si un dispositivo tendrá más o menos autonomía. Cuando se trata de obtener horas y horas de funcionamiento, los teléfonos con más 5000 mAh dan buenos resultados. En el caso de los iPhone, este dato tiene menos importancia ya que iOS hace una gestión distinta de los recursos. De nuevo, Apple tampoco facilita de manera oficial esta cifra.

Oppo a73 5g

En segundo lugar, es muy importante verificar si el modelo elegido tiene un sistema de carga rápida. Con él, es posible compensar la ausencia de una batería grande. La rapidez con la que un terminal es capaz de recargarse se expresa en vatios (W). La carga rápida menos efectiva suele estar entorno a los 15 o 18 W. Algunos fabricantes han logrado doblar o triplicar estas cifras.

En definitiva, disponer de una batería de alta capacidad y de un sistema de carga rápida es básico si buscas una buena autonomía en tu terminal. No obstante, recuerda que el tiempo total durante el que usarás tu móvil sin pasar por el cargador depende de otros factores. Algunos son la optimización del software, el tipo de aplicaciones que se utilicen o el tiempo de uso.

Pantalla

Hablamos ahora de uno de los componentes básicos de todo móvil: la pantalla. ¿Qué cosas debes tener en cuenta para acertar? Es muy simple: tamaño, tecnología y resolución.

Tamaño . Es fundamental que determines si quieres un dispositivo para visualizar películas y jugar. En este caso, las pantallas de 6 o más pulgadas son las más aconsejables. Si quieres que sea manejable y fácil de llevar, busca opciones por debajo de esta cifra.

. Es fundamental que determines si quieres un dispositivo para visualizar películas y jugar. En este caso, las pantallas de 6 o más pulgadas son las más aconsejables. Si quieres que sea manejable y fácil de llevar, busca opciones por debajo de esta cifra. Tecnología . Una pantalla puede ser LCD IPS, OLED, AMOLED o SuperAMOLED. Las primeras se incluyen en dispositivos de gama baja y ofrecen un rendimiento pobre. El resto de las opciones, según el orden que hemos indicado, se utilizan en teléfonos de gama media y gama alta. En este punto también debemos hablarte de la tasa de refresco. 60 Hz es la cifra estándar. No obstante, ya podemos encontrar algunos modelos, incluso en la gama media, con 120 o 144 Hz. Es una especificación interesante para aquellos que quieren jugar con el móvil. Con una tasa elevada se transmite una sensación de fluidez muy agradable porque se muestran más fotogramas por segundo

. Una pantalla puede ser LCD IPS, OLED, AMOLED o SuperAMOLED. Las primeras se incluyen en dispositivos de gama baja y ofrecen un rendimiento pobre. El resto de las opciones, según el orden que hemos indicado, se utilizan en teléfonos de gama media y gama alta. En este punto también debemos hablarte de la tasa de refresco. 60 Hz es la cifra estándar. No obstante, ya podemos encontrar algunos modelos, incluso en la gama media, con 120 o 144 Hz. Es una especificación interesante para aquellos que quieren jugar con el móvil. Con una tasa elevada se transmite una sensación de fluidez muy agradable porque se muestran más fotogramas por segundo Resolución. Escoger correctamente la resolución de la pantalla dependerá del tamaño del dispositivo. En paneles de grandes dimensiones es necesario disponer, como mínimo, de una resolución QHD para evitar que aparezca el efecto diente de sierra. En pantallas más pequeñas, con Full HD bastará. Si es posible, te recomendamos que evites resoluciones inferiores.

Conjunto de cámaras

La importancia de las cámaras en los móviles

La fotografía móvil avanza a pasos agigantados, siendo un factor importante para muchos usuarios. Si eres de aquellos que usan el teléfono móvil para capturar sus recuerdos o para crear contenido en las redes sociales, aquí van algunos consejos.

En primer lugar, no te dejes engañar por los megapíxeles. Tener un número elevado no significa que la calidad del sensor sea alta. Ten en cuenta aspectos de mayor importancia, como la apertura focal o la estabilización. Esta última puede ser digital u óptica. Si pretendes grabar vídeo con frecuencia, elige la segunda.

En segundo lugar, disponer de más sensores no es sinónimo de buenos resultados. Algunos fabricantes tienen la mala costumbre de incluir lentes que apenas son necesarias o que tienen un rendimiento pésimo. Es el caso de las lentes macro o monocromo. Su inclusión es más una cuestión de márquetin que de utilidad real de cara al usuario. Nuestra recomendación es que busques un sensor principal de calidad.

Por último, el procesamiento de imagen por software también merece una mención. Empresas como Google o Apple logran resultados muy buenos gracias a la fotografía computacional. Sus dispositivos no tienen más de 12 MP y en ocasiones uno o dos sensores. Sin embargo, logran mejores resultados que otros competidores con cifras más elevadas.

Conectividad inalámbrica

Más que la conexión mediante cable, la conectividad inalámbrica es fundamental en los dispositivos móviles. Existen diversas tecnologías que debes conocer.

Red de datos móviles: 4G o 5G . La red 5G aún no se ha desplegado por completo, pero no tardará. Es interesante elegir esta compatibilidad si piensas a largo plazo.

. La red 5G aún no se ha desplegado por completo, pero no tardará. Es interesante elegir esta compatibilidad si piensas a largo plazo. Wifi . Otra de las tecnologías principales. ¿Qué debes tener en cuenta en este caso? Por ejemplo, que sea compatible con las últimas especificaciones, como Wifi 6 o Wifi AC.

. Otra de las tecnologías principales. ¿Qué debes tener en cuenta en este caso? Por ejemplo, que sea compatible con las últimas especificaciones, como Wifi 6 o Wifi AC. Una o dos tarjetas SIM . Existen modelos que son capaces de albergar dos tarjetas SIM. Si tienes dos líneas que quieres aunar en un solo dispositivo, esta opción te interesa. Ten en cuenta que, pese a no tener dos ranuras para SIM, algunos teléfonos son Dual SIM gracias a la compatibilidad con tarjetas virtuales, o e-SIM.

. Existen modelos que son capaces de albergar dos tarjetas SIM. Si tienes dos líneas que quieres aunar en un solo dispositivo, esta opción te interesa. Ten en cuenta que, pese a no tener dos ranuras para SIM, algunos teléfonos son Dual SIM gracias a la compatibilidad con tarjetas virtuales, o e-SIM. Bluetooth . ¿Quieres velocidad, estabilidad y fiabilidad al conectar tus accesorios? Entonces busca dispositivos que usen la versión 5 o 5.1 de esta tecnología.

. ¿Quieres velocidad, estabilidad y fiabilidad al conectar tus accesorios? Entonces busca dispositivos que usen la versión 5 o 5.1 de esta tecnología. NFC . El NFC es un chip que proporciona conexión de corte alcance con otros aparatos. Se usa, principalmente, para pagar en establecimientos o acceder al transporte público. Si quieres convertir tu móvil en tu cartera virtual, entonces es un componente imprescindible para ti.

. El NFC es un chip que proporciona conexión de corte alcance con otros aparatos. Se usa, principalmente, para pagar en establecimientos o acceder al transporte público. Si quieres convertir tu móvil en tu cartera virtual, entonces es un componente imprescindible para ti. Carga inalámbrica. Recuperar tu batería sin cables es posible. Todos los dispositivos con carga inalámbrica utilizan el mismo estándar, a saber, Qi. Además de fijarte si el modelo elegido dispone o no de esta función, comprueba la velocidad de la carga inalámbrica.

Conectores incluidos

Aunque la mayoría de las operaciones que se realizan en un teléfono móvil se hacen de manera inalámbrica, es importante comprobar qué puertos físicos ofrece.

Conector principal . La inmensa mayoría de los terminales incluyen un conector USB-C. Este es el estándar actual y, por eso, deberías evitar cualquier modelo que venga con micro-USB. El primero te facilitará mucho las cosas a la hora de conectar accesorios y encontrar cargadores.

. La inmensa mayoría de los terminales incluyen un conector USB-C. Este es el estándar actual y, por eso, deberías evitar cualquier modelo que venga con micro-USB. El primero te facilitará mucho las cosas a la hora de conectar accesorios y encontrar cargadores. Conector de auriculares. Existe división en cuanto a qué hacer con este puerto. La mayoría de los teléfonos de gama alta lo han eliminado, cediendo al USB-C sus funciones. Pero, si no quieres andar con conversores y quieres usar auriculares con cable, aún hay opciones para ti.

Memoria interna y posibilidades de ampliación

La memoria interna es aquella destinada a los documentos, las aplicaciones, la música y los vídeos. Por eso, es vital que elijas una cifra que se adapte a tu uso diario. Si eres de aquellos usuarios que lo guardan todo en la nube, con 128 GB andarás sobrado. Por el contrario, si tu intención es almacenar muchos ficheros en local, piensa en opciones que vengan con más de 256 GB. Otra opción es comprar un teléfono con menos capacidad interna, pero que disponga de ranura para tarjetas microSD. Así, podrás ampliar la capacidad en cualquier momento.

Sistemas de seguridad biométrica

Cada vez guardamos más datos en nuestros dispositivos móviles. Por eso, es lógico que los fabricantes incluyan cada vez más sistemas de identificación. Principalmente, nos encontramos con dos.

Lector de huellas dactilares . Mientras que unos dispositivos lo implementan fuera de la pantalla, otros lo incluyen debajo de esta. Ambas modalidades son fiables, aunque la segunda suele dar más fallos a la hora de desbloquear.

. Mientras que unos dispositivos lo implementan fuera de la pantalla, otros lo incluyen debajo de esta. Ambas modalidades son fiables, aunque la segunda suele dar más fallos a la hora de desbloquear. Desbloqueo facial. Prácticamente todos los fabricantes que incluyen este método se valen de la cámara frontal. En casos contados, se usa un sistema de infrarrojos. El segundo es más seguro, funciona en todo tipo de condiciones lumínicas y es más rápido. No obstante, los primeros han mejorado notablemente su efectividad en los últimos años.

Un grueso importante de los dispositivos que se ponen a la venta incorpora ambos métodos de desbloqueo.

Sistema operativo

La elección del sistema operativo dependerá, fundamentalmente, de tus costumbres y necesidades. Android es una opción más abierta, que funciona de manera muy parecida a un ordenador. Con él podrás personalizar al máximo tu terminal, navegar por el sistema de archivos o enviar cualquier fichero por Bluetooth, por poner algunos ejemplos. iOS por su parte es más restrictivo y no permite personalizar tanto el dispositivo. Sin embargo, a diferencia de Android, es más eficiente y está bien optimizado e implementado en todos los dispositivos. Una tercera opción sería HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei, si no fuese porque se encuentra en un estado prematuro de desarrollo.

Si hablamos de aplicaciones y juegos, ambos sistemas tienen sus exclusivas. Con todo, los desarrollos más populares están disponibles tanto en la App Store como en la Google Play Store. Eso sí, en el caso de Android tendrás posibilidad de descargar software desde otras fuentes.

Actualizaciones

Las actualizaciones de software son importantes, no solo a la hora de recibir nuevas funciones, sino también para mantener tu dispositivo seguro. Cada empresa tiene sus políticas al respecto, pero si lo que quieres es tener un dispositivo actualizado debes descantarte por el iPhone o los Pixel de Google. Alguno de los dispositivos de Apple se ha actualizado por más de 6 años. Los de Google, por su parte, ofrecen nuevas versiones del sistema y parches de seguridad durante 3 años. Otras marcas, como Samsung, han adoptado políticas similares.

Calidad del audio

A veces este es uno de los factores más olvidados, pero la experiencia auditiva mejora si se cuenta con el hardware adecuado. Primeramente, debemos hablar de las opciones que disponen de altavoces estéreo. Además de elevar el volumen máximo, también transmiten una sensación de mayor calidad. Por su puesto, contar con dos altavoces mejorará la experiencia a la hora de consumir contenido y de jugar. Dependiendo de la gama, la calidad global del audio estará más o menos cuidada.

En segundo lugar, nos centramos en la calidad de la salida de audio. Algunas firmas, como Sony o LG, han presentado modelos con chips específicos para mejorar la calidad del audio. Estos tienen como objetivo transformar la señal digital en analógica. Sin embargo, debemos reconocer que este no es un aspecto prioritario para los fabricantes, así que las opciones disponibles son limitadas.

Diseño

Existen diseños muy arriesgados

No podemos decirte qué móvil es bonito y cuál no lo es. Con todo, sí que queremos hablarte de algunas cosas que, bajo nuestro punto de vista, son importantes en términos de diseño.

Buena construcción . Se traduce en que los botones estén bien encajados, que no bailen y que no haya fisuras en el cuerpo del dispositivo.

. Se traduce en que los botones estén bien encajados, que no bailen y que no haya fisuras en el cuerpo del dispositivo. Ergonomía . El diseño puede aumentar o penalizar la ergonomía. Necesitas un teléfono que se adapte bien a la mano, sobre todo si te decantas por opciones de gran tamaño.

. El diseño puede aumentar o penalizar la ergonomía. Necesitas un teléfono que se adapte bien a la mano, sobre todo si te decantas por opciones de gran tamaño. Calidad de los materiales . El uso de materiales de baja calidad provocará que tu nuevo móvil se raye con facilidad o sufra desperfectos. Incluso en la gama baja es importante comprobar que los materiales tienen un mínimo de calidad.

. El uso de materiales de baja calidad provocará que tu nuevo móvil se raye con facilidad o sufra desperfectos. Incluso en la gama baja es importante comprobar que los materiales tienen un mínimo de calidad. Suciedad . Algunos modelos usan acabados llamativos, pero que son verdaderos imanes para las huellas. Eso provoca que el dispositivo siempre tenga un aspecto sucio. ¡Vigila este punto si no quieres un móvil lleno de huellas!

. Algunos modelos usan acabados llamativos, pero que son verdaderos imanes para las huellas. Eso provoca que el dispositivo siempre tenga un aspecto sucio. ¡Vigila este punto si no quieres un móvil lleno de huellas! Dimensiones. Cuando se trata de consumir mucho contenido, debes elegir un teléfono con una pantalla generosa. Si quieres que sea fácil de transportar, busca opciones más pequeñas. Los modelos que aprovechan mejor el frontal son capaces de ofrecer una experiencia equilibrada en este sentido.

Aunque la compra por Internet es ventajosa por muchos motivos, solo con el dispositivo delante sabrás si tu nuevo dispositivo cumple con lo que hemos mencionado en este apartado.

Precio

No podemos negar que el precio es uno de los factores más importantes que se deben tener en cuenta antes de comprar un nuevo móvil. Te ayudará establecer un presupuesto, a la vez que listas todas las características indispensables para ti. Entonces, trata de lograr el equilibrio entre ambas variables. En ocasiones, es probable que logres ahorrarte unos euros usando este método. Pero también sucede que, con una ampliación mínima del límite precio, logres hacerte con un terminal con mejoras notables.

Marcas de móviles Android: ¿cuáles son las mejores del mercado?

Antes de terminar, hacemos un breve repaso por las mejores marcas de móviles que puedes encontrar en la actualidad. Dejando a un lado Apple, que cuenta con su propio sistema operativo, nos centramos en todas aquellas que usan Android.

Google

Si hablamos de marcas de teléfonos con Android, Google debe ser la primera. La compañía, fundada en el año 1998, además de desarrollar software también fabrica sus propios dispositivos. Fueron muy populares algunos modelos de la serie Nexus, como el Nexus 5. En la actualidad, los móviles de Google usan la denominación Pixel.

Samsung

Samsung es una de las marcas con mayor peso dentro del ecosistema Android. Las buenas relaciones con Google y sus productos de gama alta y gama media la han situado en una excelente posición. Esta empresa coreana, fundada en el año 1969, cuenta con una larga lista de divisiones que abarcan negocios como la venta de seguros o la construcción naval. Samsung Electronics es la responsable del negocio de los dispositivos móviles, los televisores y otros electrodomésticos.

Huawei

Nacida en el año 1987, Huawei es una de las empresas chinas con mayor presencia en el mercado los móviles. Asimismo, tiene con presencia en el campo de las telecomunicaciones, siendo una de las empresas que más equipos fabrica. En la actualidad, no tiene permitido utilizar los servicios de Google, aunque la mayoría de sus productos continúan ejecutando Android.

Xiaomi

Seguimos en China para hablarte de Xiaomi. Es una marca que goza de una gran popularidad, pero tan solo tiene 11 años de historia. Fue fundada en el año 2010. Desde entonces, ha sobresalido por ofrecer teléfonos con una relación calidad precio muy alta. Algunas de sus marcas secundarias son Redmi y POCO. De igual manera, comercializa todo tipo de productos para el hogar, ordenadores o dispositivos inteligentes.

BBK Electronics

¿BBK Electronics es una marca de móviles? En realidad, no. Pero es la empresa que hay detrás de firmas tan conocidas como OPPO, OnePlus, Vivo y realme. Tiene su sede en China y lleva operando desde el año 1995. Además, fabrica otros componentes electrónicos, como lectores Blu-ray o auriculares. Sus productos buscan, ante todo, la mejor relación calidad precio.

Lenovo

Lenovo es una compañía china fundada en el año 1984. Diseña y comercializa infinidad de dispositivos, entre los que se encuentran los teléfonos móviles. También es propietaria de otra marca histórica en el mundo de la telefonía, Motorola. Además, tiene una división de teléfonos enfocados a los videojuegos llamados Legion.

Nokia

La marca finlandesa, nacida en el año 1985, sigue en pie gracias a la adquisición de su división móvil por parte de HMD, una empresa de origen chino. Después de perder fuelle con la aparición de los smartphones, la firma ha resurgido gracias a Android. La mayoría de sus dispositivos usa el sistema operativo de Google, aunque también vende feature phones, o teléfonos básicos. Estos usan su propio sistema operativo.

Sony

Por último, viajamos hasta Japón para hablarte Sony. La marca responsable de la PlayStation también fabrica dispositivos móviles. Es conocida por su buen hacer en el campo de la fotografía. Su amplia experiencia en este sentido queda reflejada en sus smartphones. Sony es una empresa nacida en el año 1946.