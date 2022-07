Hasta no hace mucho, uno de los inconvenientes para los usuarios que pasaban de Android a iOS lo encontraban en cómo migrar sus conversaciones de WhatsApp de un dispositivo a otro. En un principio la función estuvo limitada a una serie de dispositivos o a aquellos usuarios que formasen parte del programa beta, que da acceso a nuevas funciones de la app de chat que todavía no son estables (algunas de ellas, de hecho, no llegan nunca a ser definitivas). Se lleva a cabo con la app Pasar a iOS, conocida también como Move to iOS, y por fin ha llegado al común de usuarios de Android.

Cómo transferir chats de WhatsApp de un Android a un iPhone con Pasar a iOS

Vinculamos Android e iPhone con Pasar a iOS para migrar chats de WhatsApp

Una vez instalada la app Pasar a iOS, cuyo enlace de descarga podrás encontrar unas líneas más abajo, hay que seguir estos pasos:

Lanza Pasar a iOS y sigue sus instrucciones hasta que llegues a la pantalla para encontrar el código en iOS. Ve a tu iPhone y abre el asistente de configuración de iOS. En él tienes que seleccionar Transferir datos desde Android. Vuelve a Android y pulsa en Continuar para abrir la pantalla en la que deberás introducir el código de seis cifras que te ha mostrado tu iPhone para que ambos dispositivos queden vinculados. Ahora tienes que ir a la sección Transferir datos y en ella elegir WhatsApp. Pulsa en Comenzar y espera a que se complete el proceso de preparación de WhatsApp, que se cerrará automáticamente en este dispositivo. Una vez completado, pulsa en Siguiente para volver a Pasar a iOS. Ahora presiona en Continuar para iniciar la transferencia de los chats de Android a iPhone. Este proceso tardará dependiendo de la cantidad y tamaño de estos. En tu iPhone instala la versión más reciente de WhatsApp e inicia sesión con el mismo número que usas en Android. La app comprobará de manera automática que tienes un proceso de transferencia iniciado, por lo que procederá a completarlo una vez hayas pulsado en Continuar.

Eso sí, desde WhatsApp se destaca que los chats transferidos a iPhone no están respaldados por una copia de seguridad hasta que esta no se ejecute en iCloud.

Requisitos para pasar chats de WhatsApp de Android a iOS

Para poder llevar a cabo este proceso es necesario, además de la app Pasar a iOS, cumplir los siguientes requisitos: