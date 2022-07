WhatsApp añadió a sus mensajes una función que hemos visto en redes sociales como Facebook: la posibilidad de reaccionar con emojis a sus mensajes. Al principio estuvo limitado únicamente a seis emojis, pero al poco tiempo se empezó a probar que esto fuera posible hacerlo con cualquier emoji y ya está disponible para todos los usuarios, así que vamos a mostrarte cómo hacerlo.

Cómo usar cualquier emoji en las reacciones a los mensajes de WhatsApp

Sigue estos pasos para utilizar cualquier emoji al reaccionar a mensajes de WhatsApp

Para reaccionar con cualquier mensaje sólo tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y ve a la conversación en la que está el mensaje al que quieres reaccionar con emojis. Mantén el dedo pulsado sobre el mensaje en cuestión. Se desplegará el menú de reacciones y a la derecha de este podrás ver el botón “+”, que tendrás que pulsar. Ahora sólo tienes que elegir en el menú de emojis aquel con el que quieres reaccionar. Encontrarás todos los que puedes usar en tus conversaciones: los emojis de comida, de plantas, de deportes, de personas, de banderas...

Como puedes ver, se trata de una acción muy rápida y sencilla de llevar a cabo que no supone un gran cambio respecto a las reacciones originales, limitadas a unos pocos emojis. Con ella no sólo se imita la posibilidad que ofrecen redes sociales como Facebook e Instagram, sino que además se amplía ya que estas no permiten nada más que reaccionar con las opciones disponibles y no con todo el abanico de emojis que encontramos disponibles en WhatsApp.