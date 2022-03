El giroscopio es uno de los muchos sensores que integra tu móvil con Android. Gracias a él, el procesador obtiene la información necesaria para desempeñar funciones inteligentes desde el sistema operativo y las aplicaciones. Es cierto que este no es un componente imprescindible para que un teléfono funcione, pero sí que mejora notablemente la experiencia de usuario y dota al dispositivo de algunas características que, sin el giroscopio, sería prácticamente imposible ejecutar. En los siguientes apartados conoceremos qué es exactamente el giroscopio, qué diferencias presenta con respecto al acelerómetro, para qué sirve y cómo puedes activarlo en tu móvil Android. ¡Comenzamos!

¿Qué es el giroscopio?

El giroscopio es un sensor integrado en el terminal que facilita datos sobre la posición física del teléfono móvil y su orientación. A diferencia del acelerómetro, el giroscopio es capaz de conocer si el terminal está rotando sobre sí mismo. La información que proporciona se combina con la de otros sensores, como el propio acelerómetro. Al cotejar todos los datos, la CPU es capaz de determinar con mayor precisión cuál es el movimiento exacto al que está siendo sometido el dispositivo. Debes saber que la información proporcionada por el giroscopio solo se puede obtener mediante un sensor físico o de hardware. No hay posibilidad de emularlo mediante software.

¿Para qué sirve el giroscopio?

Gracias a una API de Android, los desarrolladores son capaces de aprovechar la información proporcionada por el giroscopio y combinarla con la del acelerómetro. Esto permite destinar los datos arrojados por los sensores a diversas aplicaciones. ¿Cuáles son algunos de los usos más populares? Aquí te damos ejemplos que te permitirán conocer el potencial de este tipo de sensores en la telefonía móvil.

Encender la pantalla al levantar el teléfono

Cuando queremos consultar la hora o las notificaciones pendientes, lo más habitual es que levantemos el teléfono. El giroscopio alerta de que ese movimiento se ha producido y el sistema enciende la pantalla automáticamente. Se trata de una característica que solamente han implementado fabricantes concretos.

Rotar la pantalla al girar el dispositivo

Los datos combinados del acelerómetro y el giroscopio ayudan al sistema operativo a decidir cuándo es necesario rotar la pantalla. Esto útil cuando deseas visualizar una foto en formato apaisado, jugar a un videojuego con una disposición horizontal o iniciar la pantalla completa en YouTube. Estos son solo tres ejemplos, pero hay muchas más ocasiones en las que el giroscopio y el acelerómetro te permitirán rotar la interfaz ara adaptarla a la posición del dispositivo.

Un usuario utiliza su móvil con Android en posición vertical

Llevar un recuento de pasos

Otra aplicación interesante es el recuento de pasos. Sí, mediante el uso del giroscopio y el acelerómetro, es posible convertir el móvil en un podómetro. En ocasiones, es probable que sea necesario instalar una aplicación adicional para hacerlo. Una muy recomendable es Pacer, que puedes descargar de manera gratuita desde esta misma página.

Pacer - Podómetro y Entrenador de Peso p9.1.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

Crear fotos panorámicas

La captura de fotos panorámicas también es viable gracias a la información detallada que da el giroscopio. Recuerda que el movimiento que debes hacer si deseas obtener una panorámica es, precisamente, rotar el móvil sobre sí mismo. Hay aplicaciones como Panorama 360, disponible en Malavida, que te ayudarán con esta tarea. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes incluyen esta opción en su aplicación de cámara nativa.

Panorama 360 7.3.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Interactuar con videojuegos

En el campo de los videojuegos se aprovechan muchísimo los datos que ofrece el giroscopio. Hay títulos que se valen de esta información para definir los controles de los distintos objetos. Es el caso de Sky Baron: War of Planes, un simulador que te permite controlar aviones de la Primera Guerra Mundial rotando el dispositivo. Y la mayoría de los juegos de carreras son capaces de convertir el móvil en un volante gracias a este sensor.

Sky Baron: War of Planes 3.15 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Conocer el nombre de las estrellas

SkyView es una aplicación que te facilitará el nombre de las estrellas simplemente apuntando con tu móvil hacia el cielo. Debido a que es capaz de determinar cuál es la posición del teléfono, determina con facilidad qué estrellas aparecen en pantalla. Descarga su APK usando el enlace que aparece en esta página y comienza a disfrutar del universo.

SkyView 3.6.3 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Sacar fotos más completas

El movimiento que detecta el giroscopio también ha tenido aplicaciones en el mundo de la fotografía, y no solo para capturar panorámicas. Por ejemplo, Selfie360 es capaz de crear retratosen tres dimensiones con una simple rotación. Además, genera fotos animadas en GIF y retratos panorámicos en 360 grados.

Selfie360 1.5 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Realidad aumentada

La realidad aumentada es posible gracias a los giroscopios. Y la lista de aplicaciones que han surgido a raíz de la implementación de estos sensores es muy larga. Con todo, una de ellas es AR Ruler App, un software que convierte tu dispositivo en una completa herramienta para tomar medidas.

Realidad aumentada en Android

Los datos que obtiene de la cámara y del giroscopio le permiten determinar qué distancia hay entre dos puntos determinados. Pero, también existen aplicaciones de realidad virtual para divertirse, como Snapchat, o para decorar la casa, como el planificador de IKEA.

AR Ruler App 1.7.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis

Otras aplicaciones que usan el giroscopio

Además de lo que ya hemos mencionado, es posible emplear la información del giroscopio para otras funciones. Aquí tienes dos ejemplos:

Convertir el móvil en un lector de frecuencia cardiaca . Algunas aplicaciones aseguran que con capaces de medir el ritmo cardiaco detectando el movimiento que se produce en el pecho con cada latido.

. Algunas aplicaciones aseguran que con capaces de medir el ritmo cardiaco detectando el movimiento que se produce en el pecho con cada latido. Habilitar fondos de pantalla en tres dimensiones. El efecto paralaje hace que algunos fondos de pantalla se muevan siguiendo la posición del teléfono. En ocasiones deberás instalar aplicaciones de terceros, pero en otras los propios fabricantes dan soporte a esta función.

¿Cómo activar el giroscopio en Android?

El giroscopio es un sensor que viene activado por defecto. Por lo tanto, no es necesario habilitarlo para utilizarlo. Lo único que se requiere es instalar alguna de las aplicaciones que te hemos recomendado en el anterior apartado.

Es posible que te preguntes si tu dispositivo lleva o no giroscopio. Podemos decir que la mayoría de los teléfonos Android que se comercializan en la actualidad cuentan con este sensor. Y si no es así, en su defecto incluyen un acelerómetro. Gracias a herramientas como CPU-Z, puedes conocer si este componente está presente en el hardware de tu terminal o no.

CPU-Z 1.41 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis

Basta con visitar la pestaña de sensores, después de descargar e instalar esta aplicación. Como ves en la siguiente captura, es posible distinguir entre el acelerómetro y el giroscopio.

CPU-Z y los datos del giroscopio

Dependiendo de tu dispositivo, la información mostrada podría no ser tan clara. Si deseas más información, consulta las especificaciones oficiales en la página web del fabricante.