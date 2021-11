Los teléfonos móviles Android y las tabletas son dispositivos perfectos para ver la TV en ellos a través de Internet. Existe una gran variedad de apps que son capaces de ofrecer las emisiones de canales de todas partes del mundo en streaming. También existen aplicaciones que permiten importar listas de canales IPTV y hasta plataformas especializadas en películas y series en exclusiva. Sea cual sea la modalidad que elijas, seguro que existe una app para ti y lo más importante, gratuita. Por eso hemos creado este listado lo más completo posible de apps para Android con las que aprovechar tu tiempo de ocio.

Hemos de advertirte: la volatilidad de las apps para Android que te prometen ver la TV es terrible, provocada en muchos casos por la violación de los derechos de autor al emitir streams sin los permisos correspondientes. Con el tiempo han aparecido (y desaparecido) cientos de apps de similar naturaleza, por lo que de nada sirve recomendar algo que no funciona. Las alternativas de esta lista han sido probadas una por una y funcionan en las condiciones que detallamos en cada caso hasta nuevo aviso. Si tu app favorita no está aquí cuéntalo en los comentarios o en nuestras redes sociales y comprobaremos si hemos metido la pata.

TDTChannels

Canales y emisoras generalistas en TDTChannels

Con mucha probabilidad TDT Channels es una de las mejores alternativas de este listado. Es una de las más completas a la hora de recopilar canales de toda España, que muestra organizados en generalistas, informativos, deportivos, infantiles, infantiles o por comunidades autónomas. A todo esto tienes que sumarle canales de todos los continentes. Casi siempre podrás elegir entre varias señales de streaming y prácticamente no verás publicidad. Para rematar, hay una sección de emisoras de radio. Por ponerle un pero, los canales disponibles son abiertos y gratuitos, así que no verás contenidos de plataformas de pago.

Tivify

Interfaz de Tivify con canales disponibles, guía o shows

Tivify es una plataforma de televisión que ofrece más de 80 canales en directo de todas las temáticas. Se trata de una plataforma anteriormente de pago que de forma reciente ha apostado por un sistema gratuito para ofrecer contenidos abiertos, por ejemplos los canales de TDT o las televisiones autonómicas y un puñado de canales internacionales que emiten en abierto. Su app funciona a la perfección, tiene una interfaz atractiva, permite acceder a algunos contenidos adicionales como series y películas y no tiene anuncios más allá de los que puedan aparecer durante la emisión. Si te suscribes a cualquiera de sus dos planes adicionales existentes añadirás algunos servicios como canales premium, opciones de grabación y más dispositivos vinculados con la cuenta y en reproducción simultánea.

Pluto TV

Pluto TV ofrece TV y contenidos bajo demanda

Pluto TV es otro de los servicios de más o menos reciente aparición que proporcionan acceso a emisiones de TV. En este caso tenemos más de 60 canales diferentes exclusivos de televisión online, es decir que no encontraras nada de TV generalista o TDT. Aquí tienes decenas de canales temáticos que emiten películas, series, noticias, vídeos musicales, dibujos animados, deportes estilo de vida, videojuegos… También ofrecen contenidos bajo demanda para que puedas elegir sin estar sometido al rigor de la emisión en directo. En este caso sí se incluyen anuncios, pero so un pequeño mal ante una plataforma estable, que no requiere registro alguno e interesante a nivel de contenidos que es lo que al final cuenta.

SplikTV

Parte de la oferta de SplikTV

Es una de las últimas apps aparecidas y aunque a decir verdad no es que ofrezca muchos canales (el apartado de España apenas ofrece los principales canales generalistas de la TDT) sí ofrece interesantes opciones en determinados países de habla hispana y en su oferta de canales deportivos o culturales. Lo mejor de todo es su diseño, cuidado y sencillo. Al comienzo tendrás que dar algún rodeo siguiendo las instrucciones, pero vale la pena... al menos hasta que deje de funcionar.

Kodi

Listas de addons en Kodi para Android

La versión del media center más popular puede ser una opción perfecta para ver la TV y de paso aprovechar el resto de funciones que ofrece. Para lo que nos interesa que es ver la tele tendrás que instalar la app y también unos cuantos addons, nombre que reciben los complementos o extensiones que amplían la funcionalidad de la app.

VLC

VLC puede reproducir streams online

Imposible hacer una lista como esta donde se incluyen varias apps capaces de reproducir TV en streaming y no incluir VLC, la versión para Android del reproductor multimedia más aclamado. Como tal no encontrarás directamente streams de televisión que ver, pero entre sus funciones está la de trabajar con listas de canales para ver la TV online, por lo que tienes toda su capacidad a tu alcance también en estos menesteres.

WisePlay

Algunas listas M3U en Wiseplay

Wiseplay es otro clásico reproductor de vídeos tanto almacenados en la memoria como procedentes de listas M3U. Para usarlo para ver la TV por tanto tendrás que tener antes un listado de canales que debes buscar en Internet, a poder ser actualizado. Una vez hayas importado esas listas tendrás acceso al listado de canales que incluyan, por lo que asegúrate de que contiene los canales que realmente quieres ver.

KEPLER tvip

KEPLER tvip ofrece TV y también series y pelis

Esta tampoco es que tenga un diseño muy refinado, pero sí tiene unas cuantas listas IPTV de canales entre las que navegar para encontrar toda clase de canales. También ofrece canales temáticos de programación ininterrumpida, una sección para adultos y películas y series de todo tipo y condición.

RTVE, Mitele y AtresPlayer

No siempre uno quiere un chorro infinito de canales de TV en cientos de idiomas diferentes y películas por un tubo. Si es tu caso y te basta con la TV generalista tienes las apps oficiales que siempre serán la forma más cómoda y fácil para el usuario de ver la TV. Solo puedes ver lo que emiten en cada momento las cadenas de la casa, aunque en muchos casos hay opción de ver la TV a la carta.

Apps oficiales de canales de España

RTVE incluye los canales de la corporación, como son La 1, La 2 o Teledeporte, además de los canales con programación infantil. Como es norma general, ciertos contenidos no son emitidos en la app debido a problemas con los derechos de emisión en esta plataforma. La app del grupo MediaSet incluye Tele 5, Cuatro o FDF entre otros canales. La opción de Atresplayer como ya imaginas ofrece Antena 3, La Sexta Nova o Neox.

Apps para ver la TV en Android gratis

Existen cientos, por no decir miles, de apps de Android que permiten ver la TV y cualquier otro contenido multimedia en streaming. De forma periódica la oferta se renueva, algunas dejan de funcionar, otras aparecen... No resulta fácil seguir la pista a todas tus opciones pero por suerte tienes nuestra selección con las mejores apps para ver la TV gratis en Android, donde podrás verlas absolutamente todas. Si no te ha convencido ninguna de las que hemos citado en este artículo quizás la opción que estás buscando y que mejor se adapta a ti esté entre todas las disponibles, ¡echa un vistazo!