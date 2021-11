Si quieres considerarte un usuario avanzado de Android necesitarás tener instaladas todas estas apps en tu teléfono. Esta lista recoge las mejores herramientas que puedes encontrar para el sistema operativo del marcianito ahora mismo, aplicaciones imprescindibles que no deben faltar en tu móvil bajo ninguna circunstancia. Ya se trate de redes sociales, herramientas de mensajería, para ver películas o escuchar música, para utilizar el transporte público o para viajar, seguro que hay una app hecha a tu medida. Te contamos cuáles son las mejores apps del año 2021 y te lo ponemos fácil para que las puedas descargar si te falta alguna.

Apps imprescindibles en 2021 para Android

Esto podría ser una lista de apps que no conoce absolutamente nadie y no sirven para nada. En lugar de eso mejor reunir todas las apps útiles que te permiten hablar con tus amigos, disfrutar de tu tiempo libre y ser feliz durante los próximos meses.

TikTok

Un vídeo, un perfil y las tendencias de TikTok para Android

La última de las redes sociales que ha logrado una buena cuota de mercado es TikTok, una plataforma que se aleja de todo lo conocido hasta ahora. Aquí la cosa va de grabar vídeos haciendo mamarrachadas, y si son musicales mejor que mejor. Es todo un fenómeno entre los más jovencitos, que encuentran aquí el lugar perfecto para grabarse cantando y bailando para después compartirlo con sus contactos.

TikTok 21.9.4 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Spotify

Lista de éxitos España en Spotify

Es la plataforma de música en streaming más popular y también está disponible en Android gracias a su app. Aquí podrás encontrar y escuchar las canciones de prácticamente todos los artistas que te puedas imaginar, una biblioteca musical inmensa y siempre disponible para tu oído.

Spotify Music 8.6.72.1121 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Netflix

Netflix garantiza horas de pelis y series

Las plataformas de streaming de vídeo son relativamente nuevas para nosotros, pero en poco tiempo se han hecho un hueco muy importante. Netflix es posiblemente la más conocida, y a ello contribuyen las series de producción propia que emiten y que han logrado mucho éxito como Narcos o Stranger Things.

Netflix 8.6.1.14.40054 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Facebook

Algunas pantallas de Facebook para Android

Pese a todos los problemas relacionados con elecciones, Rusia, robo de datos y espionaje, Facebook sigue siendo la red social por excelencia. Sí, cada vez hay más usuarios que deciden abandonar su barco, pero es algo residual porque la gran mayoría de personas continua entrando a diario y compartiendo contenido. Si no te importa que se coma toda la batería y tus datos, es indispensable.

Facebook 344.0.0.1.116 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Facebook Messenger

Facebook Messenger permite chatear con contactos de Facebook

Si la red social es necesaria, su Messenger particular lo es aún más. En la web todo está unificado, pero en Android Facebook y Messenger, aunque guardan relación, van por separado. Si quieres chatear con tus contactos de Facebook esta es la única forma de hacerlo (eso o convencerlos para que cambien de app de mensajería).

Facebook Messenger 339.0.0.0.39 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Lucky Patcher

Pantallazos de Lucky Patcher para Android

Es una de las apps más populares para tramposos. Lucky Patcher permite hackear apps y juegos, motivo por el que no lo encontrarás en Google Play. Lo que hace es analizar todas las apps instaladas y mostrarte con un código de colores qué se puede hacer con ellas: quitar la publicidad, acceder a funciones de pago sin pagar, duplicar apps...

Lucky Patcher 9.7.8 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp

Pantallas de WhatsApp Messenger en Android

Poco que decir de WhatsApp, líder indiscutible de la mensajería instantánea desde hace años y posiblemente durante muchos más en el futuro. Desde que fue comprada por WhatsApp funciona bajo su paraguas (levantando suspicacias de todo tipo), pero lo cierto es que no tiene rival, por mucho que Telegram u otras alternativas salgan a la luz. Todo el mundo lo tiene, por tanto es imprescindible que tú también la tengas.

WhatsApp Messenger 2.21.23.10 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Plus

Capturas de la cororida interfaz de WhatsApp Plus

¿Se te quedan cortas las opciones de WhatsApp? Este MOD permite hacer cosas impensables en la versión original, como por ejemplo no mostrar el check azul cuando lees los mensajes, no mostrar la última hora de conexión o cambiar la interfaz y la tipografía. Hay multitud de cambios que potencian la app de mensajería y la hacen bastante más atractiva.

WhatsApp Plus 18.10.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Telegram

Imágenes de la app de Telegram en Android

Cuando algún osado busca alternativas a WhatsApp siempre aparece Telegram como principal opción. Está claro que nada ni nadie puede competir con el producto de Facebook en usuarios y alcance, pero Telegram proporciona varias cosas muy interesantes. Para empezar una política de seguridad más transparente, continuando por funciones de personalización más avanzadas y terminando por una mejor integración multiplataforma. Motivos suficientes para darle una oportunidad… e invitar a tus contactos para que también lo hagan.

Telegram Messenger 8.2.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Instagram

Instagram es la red social de las fotos por antonomasia

La red social de fotos por excelencia se ha convertido en refugio de los usuarios que no están contentos con el devenir de Facebook o Twitter. Instagram permite colgar en tu muro todo tipo de fotos, pero también vídeos aprovechando su plataforma IGTV. Mención especial para las stories, vídeos de corta duración que sólo se pueden ver durante unas horas y que resultan perfectos para contar nuestro día a día a todos los contactos y seguidores.

Instagram 214.0.0.0.58 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

YouTube

Este es el aspecto de YouTube en Android

Si se trata de ver vídeos en streaming en Internet no hay rival. YouTube es una app indispensable para acceder al portal y poder ver con comodidad todos los vídeos subidos. El diseño de la app lógicamente se basa en las particularidades de los teléfonos móviles, por lo que encontrarás una interfaz perfectamente adaptada a estos dispositivos.

YouTube 16.44.32 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Maps

Consulta de mapas, Street View y trayectos con Goole Maps

Imprescindible en cualquier Android que se precie, Google Maps te permite consultar mapas de todo el mundo, calcular trayectos y rutas, conocer la duración de tus viajes y hasta comprar billetes de avión. A todo esto debes sumarle la perfecta integración de los servicios de Google en los mapas, de manera que puedas encontrar de un vistazo hoteles, restaurantes, zonas de interés a tu alrededor... La herramienta líder sin duda en el tema de la cartografía.

Google Maps 11.6.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Shazam

Shazam identifica la musica que suena por tu altavoz

¿No sabes qué canción es la que suena? Para estos casos Shazam no tiene rival. Muy minoritario debe ser el género musical que te gusta para que no sea capaz de reconocer la melodía que te trae por el camino de la amargura. Una app imprescindible para audiofilos.

Shazam 12.0.0-211105 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Chrome

Capturas del navegador Google Chrome

Es una obviedad. Y probablemente todos ya lo tenemos instalado de fábrica. Pero si no tienes un navegador web, o no usas este, no estarás ante el mejor. Cosa distinta es que te interese alguna función específica no presente aquí, o que directamente reniegues del ecosistema Google. Si no es el caso, Chrome es lo mejor que puedes emplear en tu móvil para surfear la web.

Chrome 95.0.4638.74 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Evernote

Tomando notas con Evernote para Android

Evernote es el bloc de notas favorito de millones de personas en todo el mundo. Hay muchas apps del estilo, pero esta se ha ganado a pulso ese liderazgo ofreciendo multitud de funciones, incluida la sincronización con los clientes de ordenadores u otros sistemas operativos.

Evernote 10.20 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tinder

Distintos perfiles de Tinder

Cómo han cambiado las cosas a la hora de buscar pareja. Se acabó eso de ir a bares y discotecas en busca de nuestra media naranja, en Tinder puedes crear un perfil pormenorizado con fotos, gustos y aficiones y lanzarte al mercado de los solteros. Desliza a izquierda o derecha en función de si te gusta una persona sugerida o no y espera para ver si hay reciprocidad entre ambos: si se produce un match podrás contactar con esa persona y quedar para "tomar un café", como dice un amigo mío.

Tinder 12.20.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

ES Explorador de archivos

ES Explorador es de los mejores exploradores de ficheros

Hay una cosa que resulta muy molesta en Android: acceder a las carpetas y archivos del sistema. Sí, es posible hacerlo con el teléfono de fábrica, pero lo mejor es contar con un explorador de archivos dedicado a estas tareas, y ES Explorador es de lo mejorcito que puedes encontrar. Un must para todo aquel que quiera acceder a las entrañas de su sistema operativo.

ES Explorador de Archivos 4.2.8.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

VLC

Pantallas de VLC en su versión para Android

Reproductores multimedia hay muchos, pero posiblemente ninguno como VLC. Es imprescindible en ordenadores, también debe serlo en tu móvil. Olvida los problemas de compatibilidad con formatos y demás obstáculos para reproducir todo tipo de archivos de vídeo y audio. Si a eso le sumas sus opciones para sintonizar emisiones en streaming tienes el reproductor perfecto.

VLC 3.4.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Glovo

Pedir a domicilio con Glovo es fácil

La comida a domicilio no es algo nuevo, lleva más de 50 años entre nosotros (uno de los mejores inventos yankis de nuestro tiempo). Existen muchas apps del estilo, pero Glovo ha roto esquemas por una sencilla razón: no es necesario que los locales se inscriban, tú simplemente pides por esa boquita y ellos te lo traen a casa, sea lo que sea. Su funcionamiento está limitado a grandes núcleos urbanos, pero el servicio es impecable, más allá de cuestiones laborales con sus repartidores. Además no solo te traen comida: si te quedas sin papel de culo también pueden acercártelo hasta casi el mismo wáter.

Glovo 5.139.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cabify

Con Cabify puedes viajar con otros usuarios

Otro sector revolucionado con las apps es el del transporte. Cabify pone en contacto a conductores y viajeros para compartir trayecto a cambio de una módica cantidad. Corres el riesgo de dar con un auténtico pesado al volante, pero en la mayoría de los casos lo que consigues es viajar más barato y de paso hacer amigos.

Cabify 8.8.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Uber

Uber aun no ha llegado a todas las ciudades

Fue la primera plataforma de transporte en vehículos en aparecer y quizás por eso sea la más odiada entre el gremio del transporte. Su desembarco en nuestro país ha sido progresivo, y de hecho no todas las ciudades cuentan con el servicio de momento. Además del transporte de pasajeros, han ido diversificando su negocio para transportar también mercancias y hasta comida. Si en tu ciudad hay Uber deberías tener su app instalada.

Uber 4.393.10004 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Snapchat

Publicación de una foto en Snapchat

Una de las pocas redes sociales de éxito que no está en manos de Facebook (pese a que han intentado comprarla en el pasado) es Snapchat. Aquí el asunto trata de hacer fotografías y compartirlas, con la particularidad de que esas imágenes tienen un tiempo de vida útil de apenas unas horas.

Snapchat 11.54.0.30 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Airbnb

Un alojamiento visto en Airbnb

Airbnb ha revolucionado también el mundo del alquiler dando a los particulares la posibilidad de poner sus casas en este mercado. Sú éxito es incuestionable en la medida en que hace posible poner en contacto a particulares para el hospedaje, convirtiéndose en una alternativa real a las plazas hoteleras de toda la vida. Más allá de problemas de regulación legal y demás, que los hay, es perfecto tanto si te vas de vacaciones como si quieres ganar un dinero extra poniendo en alquiler tu casa. Hay ofertas de todo tipo, desde lo más económico hasta auténticas mansiones.

Airbnb 21.44.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Dropbox

Aspecto de Dropbox en Android

Uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares. Puedes guardar toda clase de archivos en Internet y acceder hasta ellos desde cualquier punto con conexión. También puedes compartir archivos con otros usuarios, bien sea creando carpetas compartidas o generando enlaces para su descarga directa.

Dropbox 258.2.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Amazon

Algunos productos vistos en la app de Amazon

La madre de todas las tiendas para hacer compras online cuenta con su propia app para que accedes fácilmente al catálogo y puedas comprar al momento. Si tienes cuenta es indispensable, y si no la tienes ya deberías estar creándola. En Amazon puedes encontrar de todo, de hecho ya se ha popularizado ese dicho de "si no está en Amazon no existe".

Amazon compras 22.21.2.100 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Twitter

Timeline, sugerencias y notificaciones de Twitter

Otra de las redes sociales más populares es Twitter, con sus mensajes limitados a 280 caracteres y una buena comunidad ensimismada en contarle al mundo sus cosas. A mi sinceramente me importa poco o nada lo que cuentan sus usuarios, banalidades en la mayoría de los casos, pero si tú ves en esta red social de formato de texto corto tu tabla de salvación no te puede faltar el APK.

Twitter 9.17.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Wallapop

Wallapop es un mercadillo de segunda mano digital

El mercado de segunda mano siempre ha sido muy interesante porque te permite comprar cosas usadas a menor precio o vender directamente tus productos usados. Hasta la aparición de los smartphones lo normal era recurrir a los clasificados. En la nueva era los clasificados se llaman simple y llanamente Wallapop: estableces tu ubicación y lo que buscas o vendes y suficiente, a esperar que te contacten por ese producto.

Wallapop 1.134.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Lulubox

La interfaz de Lulubox para Android

La herramienta ideal para todo jugón, Lulubox es una colección de parches para diferentes juegos que te darán desde nuevos skins hasta monedas gratuitas. Su funcionamiento es bastante sencillo, ya que actúa como una tienda de hacks: buscas el juego que quieres modificar y en un par de toques lo tienes "personalizado". Perfecta para modders y tramposos.

Lulubox 6.6.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Dazn

Dazn es una plataforma de deporte en directo por streaming

El último servicio de streaming de contenido en aparecer en nuestro país ha sido Dazn, especializados en todo tipo de contenidos deportivos. Fútbol, motos, UFC... Pero sobre todo F1. Es una plataforma que ha crecido mucho y que posiblemente será actor destacado en tiempos futuros cuando se trata de ver deporte en directo o diferido de forma legal. Eso sí, necesitas suscribirte, aunque podrás compartir tu cuenta con un amigo ya que permite la reproducción simultánea en 2 pantallas a la vez.

DAZN 2.8.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

HBO Max

Capturas de la interfaz de HBO Max

En octubre de 2021, HBO España dio el paso a un lado para dejar su lugar a HBO Max, una versión supervitaminada de la plataforma de streaming con nuevos contenidos. A las ya clásicas series de Home Box Office como Juego de Tronos, El Cuento de la Criada, Chernobyl o Los Soprano ahora se les une un montón de superproducciones de Warner Bros., incluyendo éxitos de DC Comics y Cartoon Network.

HBO Max 50.55.0.182 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

AliExpress

La app de AliExpress es ideal para comprar con el móvil

El gran gigante chino de las compras por Internet es el lugar perfecto para encontrar cualquier cosa. Navegar por su catálogo de productos con tu Android es más fácil que nunca: ver, comparar (si fuera necesario, la mayoría de las veces no hay comparación posible) y comprar casi sin pestañear. Cuidado con las comp5ras compulsivas, tanta ganga invita a ello.

AliExpress 8.36.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Kodi

Aspecto de Kodi en un smartphone Android

Entre los media centers disponibles en el mercado Kodi es lo mejor de lo mejor, y gracias a la versión de Android puedes disfrutar de todas sus opciones en cualquier lugar. Todo tu contenido reunido en un único lugar… Y un universo de addons a tu alcance para hacer casi cualquier cosa que se te ocurra con contenido multimedia, incluido el ver películas y series gratis.

Kodi 19.3 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Discord

Discord es una app de chat para gamers

Discord es un WhatsApp para gamers, una herramienta de chat y voz pensada para poner en contacto jugadores. Podrás ver quiénes de ts amigos y contactos están en plena partida y comunicarte con ellos. Un chat moderno para videojuegos que será imprescindible en tu día a día a la hora de coordinarte con el resto de miembros de tu equipo de asalto por ejemplo.

Discord 101.3 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Vinted

Vinted sirve para comprar y vender ropa de segunda mano

Las apps móviles han resultado ser una forma ideal de vender todo lo que o usas. Hay varias apps dedicadas al mercado de segunda mano, y entre ellas Vinted crece como la espuma para todo lo que tenga que ver con ropa. Si te estás quedando sin espacio, tienes ropa que ya no usas, o buscas alguna prenda en particular, es tu app ideal, un must para bloggers de moda y apasionados del estilismo.

Vinted 21.36.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Parallel Space

Algunas capturas de pantalla de Parallel Space

Muchas apps impiden usar dos cuentas de usuario a la vez. Para estos casos existen soluciones como Parallel Space. Como su nombre indica, lo que hace es crea un segundo espacio de trabajo independiente dentro de nuestro propio móvil en el que puedes duplicar apps ya instaladas. Puedes por ejemplo instalar una segunda versión de WhatsApp o de Instagram y usarlas con cuentas diferentes. Hay varias soluciones para clonar apps, pero esta es la mejor app que puedes usar y compatible con la mayor cantidad posible de apps instaladas.

Parallel Space 4.0.9090 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Disney+

Imágenes de la app de Disney+

La proliferación de plataformas de suscripción de vídeo en streaming ya ha alcanzado también al mundo de la animación. Disney ofrece ahora su app Disney+ donde disfrutar de todos sus contenidos. Sí, hablamos de Mickey y compañía... pero también de Star Wars, Marvel o las producciones de Pixar. Tienes contenido clásico y también actual, tanto de Disney en exclusiva como en otros proyectos donde participan. Eso sí, aun no está disponible en todo el mundo, así que igua te toca esperar un poco hasta poder usarlo.

Disney+ Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Amazon Prime Video

Contenidos disponibles Amazon Prime Video

El gigante de las compras por Internet también ha puesto su mirada en el sector del entretenimiento audiovisual ofreciendo Amazon Prime Video, su propia plataforma de contenidos. Como en Netflix o HBO, encontrarás películas y series de todo tipo, con especial atención a sus producciones propias, llamadas Amazon Originals, entre las que se encuentran The Marvelous Mrs. Maisel, The Man in the High Castle, Fleabag, Tom Clancy’s Jack Ryan, Good Omens… Permite descargar los contenidos para verlos sin conexión, enviar la señar a dispositivos de casting e incluso suscribirte a canales temáticos como HBO o comprar y alquilar.

Amazon Prime Video 3.0.309.6855 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Meet

Hangouts Meeet es la solución de Google para reuniones de empresa

Desde que medio mundo vive confinado en casa las alternativas para el teletrabajo han florecido. Entre ellas Hangouts Meet, la versión para reuniones de trabajo de la herramienta de chat y videollamada de Google. Esta versión está optimizada para reunir a través de llamada y videollamadas hasta 250 participantes con la mejor calidad posible, ofrece todo lo necesario para hacer más productivas las sesiones de trabajo, incluyendo funciones de subtítulos. Tu cuenta de Google, una conexión a Internet y el enlace de acceso a la reunión serán suficientes.

Google Meet 2021.10.17.404394895 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Docs

Google Docs permite crear y editar documentos

No es el mejor lugar para ese tipo de trabajo, pero ¿quién no ha necesitado alguna vez consultar o editar un documento de texto en el móvil? Google ofrece su propio Word gratuito, compatible con los formatos estándar de documentos como los usados por Word, con funciones colaborativas para trabajar en equipo, usable sin conexión a Internet y con el habitual guardado automático de la plataforma para evitar accidentes entre sus funciones. Imprescindible para todo el que necesite crear o editar documentos.

Documentos de Google 1.21.422.04.40 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

QR & Barcode Reader

App de escáner QR para Android

Las apps para escanear códigos QR están a la orden del día ya que nos permiten acceder a información a través del teléfono sin necesidad de tocar físicamente objetos. Restaurantes, superficies comerciales, centros de ocio… Prácticamente todo el mundo ha apostado por su uso, y merece la pena que cuentes con una app de este tipo de garantías. Te ofrecemos QR & Barcode Reader, aunque hay muchas que te servirán para el mismo propósito.

Lector de códigos QR y barras 2.6.9-L Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Android Auto

Google Maps ejecutándose sobre Android Auto

Si quieres convertir tu smartphone Android en una extensión de tu coche para poder aprovechar todas sus funciones mientras conduces, necesitas Android Auto en tu teléfono. Un imprescindible tanto para trayectos cortos como viajes más largos para que puedas usar Google Maps, escuchar tus playlists favoritas de Spotify o escuchar los WhatsApps que te lleguen mientras sigues concentrado en la carretera. Totalmente compatible con Google Assistant y con decenas de aplicaciones adaptadas a una conducción segura.

Android Auto 7.0.614134 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Zoom

Capturas de la interfaz de Zoom

Como muchas de las otras apps que aparecen en esta lista de imprescindibles para Android, Zoom también ha vivido su auge gracias a la pandemia del COVD-19 del 2020 que continúa muy presente en 2021. Se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de todos los usuarios para mantenerse en contacto con amigos y familiares a través del videochat, gracias sobre todo a su calidad de imagen y audio y la flexibilidad a la hora de compartir cualquier tipo de archivo. Hasta tal punto que también se ha convertido en una solución empresarial para aquellas compañías que necesitan mantener reuniones virtuales con sus empleados.

Zoom Cloud Meetings 5.8.3.2634 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

MX Player

Algunos pantallazos de MX Player

Una aplicación como MX Player nunca puede faltar en tu dispositivo Android. La gran mayoría de aplicaciones de ver contenidos en vídeo o escuchar música integran sus propios reproductores multimedia, pero muchos otros requieren de una app externa para reproducir esos contenidos. Y ahí es donde entra este Reproductor MX, un auténtico icono en esto de la reproducción de medios en el móvil hasta tal punto que muchos desarrolladores de apps instan a su instalación para poder ver los contenidos que alojan o enlazan, ya sean películas, series, vídeos en streaming o canales de televisión en directo en los que podemos disfrutar de nuestras emisiones deportivas favoritas.

Reproductor MX 1.40.9 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Signal

Capturas de la interfaz de Signal

A principios de 2021, WhatsApp y Facebook hicieron saltar las alarmas con una actualización de su política de privacidad, lo que provocó que muchos usuarios comenzaran a pasarse a alternativas de mensajería más seguras y, sobre todo, más privadas. De ahí que esté siendo el gran año de Signal Messenger, la app lanzada en 2013 y al que puso en el escaparate en su día Edward Snowden, y que ahora está viviendo una segunda juventud. Completamente open-source y sin ninguna gran empresa detrás que pueda usarla para su propio beneficio, sobrevive a base de donaciones y gracias al miedo de los usuarios a que sus datos sean expuestos. Asegura que cuenta con su propio sistema cifrado imposible de romper.

Signal 5.25.7 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Twitch

Interfaz de Twitch para Android

Como bien sabéis, Twitch se ha acabado convirtiendo en un fenómeno mundial, ya no sólo entre gamers o amantes de los esports como lugar donde poder disfrutar de partidas en directo, que fue y sigue siendo su principal nicho de mercado, sino también como la plataforma número uno para poder visionar cualquier livestream que se nos ocurra, ya sea de videojuegos, entrevistas o conocer de primera mano la vida de nuestros streamers favoritos. Sin duda, una app imprescindible en cualquier móvil en pleno 2021.

Twitch 11.9.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Hola VPN

Interfaz de Hola VPN para Android

En pleno siglo XXI no puede faltar una VPN decente en tu Android. Aunque vivamos en un mundo global, hay muchos servicios y apps que no están disponibles en cualquier parte del mundo. De la misma manera, en muchas ocasiones al acceder a ciertas plataformas online conviene mantenerse en el anonimato y añadir una capa extra de seguridad a nuestra conexión. Para ambos casos es imprescindible contar una buena VPN, y aunque hay muchas en el mercado, nos quedamos con Hola VPN que nos suele funcionar muy bien para todos estos cometidos.

Hola Free VPN 1.184.486 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Gmail

Interfaz de Gmail para Android

Obviamente, disponer de un cliente de correo en tu smartphone es esencial para poder acceder rápidamente a todos los correos recibidos o enviar un email estés donde estés. Poder acceder a nuestro correo electrónico en cualquier momento es imprescindible, aunque ya lo demos por sentado. Y si dispones de un terminal Android, obviamente también contarás con un correo Gmail por lo que esta aplicación es la opción más lógica para gestionar nuestra bandeja de entrada y salida desde el móvil. Podemos configurar la app para manejar diferentes cuentas a la vez y no sólo de Google sino de otros servicios como Outlook o Yahoo y poder integrar todas ellas en la misma interfaz.

Gmail 2021.10.17.407218946 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Fotos

Interfaz oscura de Google Fotos

El servicio de almacenamiento online de Google destinado a fotos y vídeos se ha vuelto tan imprescindible en Android que muchos fabricantes ya prescinden de la app Galería de toda la vida para que Google Fotos ocupe su lugar. Es más, sus 15 GB de espacio gratuito en la nube pueden parecer hasta escasos a muchos usuarios que no dudan en pagar para ampliar su cuota. Gracias a la inteligencia artificial de la app, es capaz de organizar nuestras fotos automáticamente en álbumes y por temática, según sean instantáneas, por ejemplo, de comida, paisajes, ciudades, monumentos, etc. Su facilidad para crear presentaciones, collages, animaciones y compartir creaciones la hacen una de las mejores apps de álbumes.

Google Fotos 5.66.0.406885096 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Trust

Composición de capturas de la interfaz de Trust

El año 2021 ha sido sin duda el del gran boom de las criptomonedas. A estas alturas todos tenemos un amigo, primo o cuñado que nos cuenta sus hazañas en el mundo de los Bitcoin y cómo se está haciendo de oro gracias a su buen ojo para las inversiones, o especulaciones, según se mire. Si tú también piensas adentrarte en este mercado tan volátil con la idea de hacerte rico con la compraventa de criptodivisas, lo mejor que puedes hacer es descargarte una de las mejores carteras de criptomonedas disponible para Android. Trust es compatible con todas ellas, pudiendo mercadear con cualquier cripto con gran facilidad, realizar pagos en efectivo, pedir préstamos, además de cualquier otra acción exigible a una app de estas características. Y por supuesto, totalmente segura y perfectamente cifrada.

Trust 2.12 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Y de bonus: la app de tu banco

Resulta cada vez más obvio en pleno siglo XXI que el dinero en metálico es cosa del pasado y que incluso el dinero plástico está dejando paso a los pagos móviles, las transferencias inmediatas vía app bancaria y los bizum de turno. Por ello resulta imprescindible tener en nuestro smartphone la app oficial de nuestro banco con la que gestionar nuestras cuentas y operaciones, poder compartir gastos con amigos de manera instantánea y realizar pagos contactless a través del NFC de nuestro teléfono. Todos los bancos de nuestro país disponen de su propia app, o incluso varias si han decidido separar la versión wallet de la aplicación principal, y es esencial tenerla disponible en todo momento.