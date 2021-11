¿Buscando un juego para tu ordenador Windows? Existen muchos a los que prestar atención, y siempre será mejor acudir a nuestra lista, donde hemos seleccionado los mejores títulos disponibles en esta plataforma. Continuaremos actualizando la selección de forma constante, pero de momento aquí tienes los imprescindibles si te consideras un auténtico jugón. Encontrarás juegos de todos los géneros, desde los omnipresentes battle royale hasta shooters más clásicos, desde los juegos de tipo MOBA a simuladores de conducción, desde los juegos de cartas coleccionables a los de aventuras y mundo libre o RPG. Mucha variedad para que encuentres lo que vas buscando: diversión.

Los mejores juegos para ordenador

Esta es una lista abierta donde irán entrando y saliendo los mejores juegos en cada momento. ¿Que tu juego favorito no está en la lista? Dadnos caña en los comentarios y si estamos de acuerdo lo añadiremos al listado con mucho gusto. Al final hay miles de títulos y cada semana aparecen más... Pero nuestra vida tiene un límite de años, disculpad de antemano si ese juego que no podéis quitaros de la cabeza no está incluido (aún). ¡Hora de jugar!

Minecraft

Un mundo de demostración en Minecraft para PC

Minecraft está disponible en varias plataformas pero sin duda es en Windows donde consigue demostrar su mayor potencial. La primera versión era para este sistema operativo, y hoy en día se mantiene como un juego imprescindible. La misión ya te será familiar: sobrevivir en un mundo cuadriculado a todo tipo de criaturas y crear tus propias construcciones mediante bloques. Un juego indispensable para todo aquel que se considere creativo.

Call of Duty: Modern Warfare

Es una de las sagas de shooters más populares de la historia y no podía faltar en nuestra lista, especialmente ahora cuando se ha lanzado la última versión. La gente de Infinity Ward ha borrado el "4" del nombre para ofrecer este completo remake que aspira a juego del año, con un modo campaña imprescindible y un modo multijugador ideal para la diversión en compañía. Una vuelta a los orígenes que espera terminar con la sangría de jugadores de la franquicia en los últimos tiempos.

Dota 2

Una batalla en DOTA 2 para PC

Valve es la empresa responsable de Dota 2, uno de los mejores juegos de acción en tiempo real o MOBA que puedes encontrar para PC. Es uno de los más jugados en Steam y protagonista de competiciones de eSports que mueven millones y se siguen en todo el mundo. Aquí dos equipos deben enfrentarse y defender sus estructuras, utilizando para ello toda clase de héroes.

Project CARS 2

Entre los juegos de carreras hay mucha variedad: hay quien prefiere circuitos cerrados, turismos, coches de F1, rally, arcades... Este Project Cars 2 se enmarca dentro de los realistas al estilo del popular Gran Turismo, con coches recreados hasta el más mínimo detalle. Una de las experiencias de conducción más completas que se pueden vivir en un PC.

Fortnite

Salto sobre la isla de Fortnite en la versión para PC

En los últimos tiempos el género de videojuegos que más éxito ha tenido es el battle royale: shooters donde debemos competir en un escenario reducido y con un tiempo limitado contra decenas de enemigos, todos contra todos. De los que han salido (cuando algo triunfa se copia) Fortnite es posiblemente el más popular. Una isla, 100 oponentes y horas de diversión aseguradas.

eFootball 2022

Repetición de una jugada en eFootball 2022

Como cada año, Konami ha vuelto a lanzar su simulador de fútbol para la nueva temporada en curso, pero esta vez con sorpresa. La franquicia PES o Pre Evolution Soccer da paso a eFootball, algo que ya esperábamos desde hace años cuando la firma japonesa decidió incluir ambos nombres en los nuevos títulos. Los grandes cambios respecto a otras ediciones, nombre aparte, vienen en los apartados gráficos y de jugabilidad, pero sobre todo en el precio. eFootball 2022 es un juego free to play, por lo que podemos descargarlo y jugar gratis, que ahora ha adoptado Unreal Engine como motor gráfico. Gráficos que por otro lado ya han recibido las primeras críticas, principalmente por el aspecto poco realista de los futbolistas protagonistas del juego.

PUBG

Partida de PUBG para PC en la versión mobile

Otro battle royale, este más serio de tipo militar. Existe una versión específica para PC de PUBG y otra gratuita que en realidad es la versión móvil lanzada mediante un emulador. Ideal para todos aquellos que consideran Fortnite un juego de niños, aquí los personajes, las armas y los escenarios están recreados con fidelidad para transportarnos directamente al campo de batalla.

GTA V

Imposible que un juego como Grand Theft Auto no esté en nuestra lista. Toda la saga es una obra maestra, pero sin duda GTA V se lleva la palma. Aunque pasen los años sigue siendo uno de los juegos favoritos, potenciado sobre todo por los modos online. Se trata de un sandbox, un juego de mundo abierto donde sí, hay unas misiones que cumplir, pero puedes dedicarte exclusivamente a generar el caos y hacer el mal.

World of Warcraft

Captura de pantalla de WoW

Este MMORPG en tercera persona tiene ya 15 años a sus espaldas con una de las comunidades de jugadores más fieles que existen. Como ya imaginas usa el universo fantástico de Warcraft creado por Blizzard, donde tendrás que explorar el entorno, luchar contra monstruos y otros jugadores y cumplir las misiones, lo que permitirá a tu personaje subir de nivel y afrontar nuevos retos.

Starcraft: Remastered

Otro clásico por el que no pasa el tiempo. Desarrollado también por Blizzard hace más de 20 años, ahora puedes disfrutar de una versión remasterizada del juego original, un título de estrategia en tiempo real donde 3 razas se disputan el universo conocido. Imprescindible para todos los que ya tiene una edad por la nostalgia que produce y un descubrimiento para nuevos jugadores.

EVE Online

EVE Online es un juego que se desarrolla en el espacio

Este MMORPG-RTS es unvideojuego de corte futurista que se desarrolla en el espacio, concretamente en un tiempo en el que los humanos hemos agotado los recursos de nuestro planeta y nos lanzamos a colonizar la Vía Láctea y lo que surja. Cientos de horas de juego que acabarán con tu aburrimiento. Un juego clásico de rol, gestión y estrategia.

Apex Legends

Así luce el escenario de Apex Legends

Apex Legends es la última incorporación al selecto club de los juegos battle royale. Apareció este mismo año 2019 y está basado en el universo de Titanfall, un shooter desarrollado por Electronic Arts en el pasado. Apex Legends cambia algunas dinámicas habituales en los juegos del género. Aquí por ejemplo jugamos en equipos de 3 jugadores, y cada personaje seleccionable cuenta con sus propias características que exigen un equilibrio entre los componentes.

Assassin's Creed Odyssey

Toda la saga Assasin's Creed es merecedora de nuestra atención, difícil elegir. Este Assassin's Creed Odyssey es el último aparecido, ofreciendo un sistema de juego ligeramente diferente y más enfocado hacia el mundo de los RPG. Ambientado en la Antigua Grecia, deberás escoger entre dos personajes principales y convertirte en dueño de tu destino en mitad de la Guerra del Peloponeso que enfrentó a las ciudades de Atenas y Esparta.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Una partida de Hearthstone para PC

Los juegos de cartas coleccionables tienen mucho tirón y Hearthstone posiblemente se lleva la palma. Es otro juego de Blizzard y se basa en el universo de Warcraft. El objetivo es conseguir las mejores cartas para componer un mazo con el que enfrentarte a otros jugadores y vencerles.

Heroes of the Storm

Otro juego MOBA creado por Blizzard, lo que asegura el éxito. Los personajes protagonistas o héroes han sido tomados de diferentes franquicias de esta misma compañía (a no ser que pagues son rotatorios, es decir, que cada semana tendrás disponibles unos u otros) para protagonizar combates de cinco contra cinco. Existen diversas modalidades de juego, también offline o para jugar contra la máquina.

League of Legends

Una partida de League of Legends

Quizás te hayas cruzado con las siglas de este juego, LoL. Es un MOBA en toda regla, uno de los máximos exponentes del género. Aquí tendrás que luchar sobre el campo de batalla contra otros jugadores usando para ello personajes fantásticos. Su popularidad es tal que forma parte de la liga de deportes electrónicos.

World of Tanks

Entre los juegos de guerra el subgénero dedicado a los tanques tiene mucho tirón. Este World of Tanks es considerado el mejor juego de tanques de guerra disponible para PC, y con razón. Podrás disputar combates online contra jugadores de todo el mundo subido a lomos de recreaciones perfectas de tanques de todas las épocas. Una experiencia bélica en toda regla para apasionados de este mundo.

FIFA 22

Mbappe en una escena de FIFA 22

Electronic Arts vuelve a la carga un año más con FIFA 22, la versión actualizada del mejor simulador de fútbol. ¿Novedades para este año? Pues para empezar el nuevo modo de juego VOLTA ARCADE, que en realidad es una nueva forma de jugar a FIFA con amigos a juegos o deportes que poco tienen que ver con el fútbol profesional: fútbol-tenis, balón prisionero, disco lava, remate rápido, pared eliminadora y rondo por equipos. A partir de aquí, las clásicas mejoras anuales para dotar a los partidos de mayor realismo, con movimientos mejor conseguidos, el comportamiento de jugadores y balón optimizado, una inteligencia artificial cada vez más compleja… Y por supuesto todas las plantillas y las competiciones más importantes.

Los Sims 4

¿Alguien no conoce todavía Los Sims? Este juego te permite crear un avatar a tu imagen y semejanza y llevar una vida virtual paralela a la tuya. Tendrás que interaccionar con el entorno y con otros usuarios tal y como harías en la vida real, buscando casa, creando una familia, realizando un trabajo.... Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo uno de los mejores juegos de PC como demuestran sus millones de jugadores diarios.

Counter-Strike: Global Offensive

El Counter Strike de toda la vida para PC

Cuando hablamos de shooters el nombre de Counter Strike viene automáticamente a la cabeza. No es de los últimos, sí de los clásicos que nunca mueren, y gracias a este revisión moderna puedes disfrutarlo nuevamente con gráficos puestos al día, nuevos escenarios, armas y modos de juego (la versión clásica del juego también está disponible y ha sido remozada). Elige bando entre fuerzas especiales y terroristas y acaba con todos tus rivales.

Overwatch

En ordenador triunfan los shooters multijugador online y Overwatch es una de las principales apuestas de Blizzard en este campo. Definido como un shooter de héroes, ofrece al jugador hasta 30 personajes diferentes con sus propias características. Dos bandos de jugadores deberán enfrentarse sobre el campo de batalla, defendiendo puntos del mapa o custodiando elementos durante un tiempo determinado.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Una captura de Star Wars Jedi Fallen Order

La saga Star Wars regresa de forma periódica también al mundo de los videojuegos, en esta ocasión con una nueva aventura de acción que nos sitúa entre los capítulos 3 y 4 de la saga cinematográfica. Manejaremos a Cal Kestin, un joven padawan que irá evolucionando a lo largo de la historia y mejorando sus habilidades para poder enfrentar el mal. Eso significa que regresan los sables láser, convirtiendo el título de Respawn en el más digno juego del universo Star Wars en años.

DiRT Rally

Para los amantes de la conducción al límite DiRT Rally es la opción perfecta. Compite en el campeonato del mundo de la modalidad dando el máximo en cada tramo cronometrado y cuidando bien de tu coche si no quieres quedar fuera de carrera. Asfalto, grava, tierra, hielo, nieve... Empieza a coordinarte bien con el copiloto, conducir a ciegas es lo que tiene.

Doom

Imagen de Doom para PC

Un gran clásico remodelado para que puedas disfrutar como hace dos décadas. En 1993 Doom se convertía en el juego de moda, un shooter en primera persona que lo tenía todo para triunfar. Con el paso de los años han ido apareciendo nuevas versiones y mejoras del original como esta que te ofrecemos, imprescindible en la historia de los videojuegos.

Mortal Kombat 11

No hay quien tosa a la saga por antonomasia de los juegos de tortas y mamporros. Mortal Kombat 11 es uno de los lanzamientos más esperados del año y con razón, una versión bien remozada del clásico con una jugabilidad endiablada. Sin duda uno de los mejores juegos de lucha y pelea que puedes disfrutar en tu PC.

Red Dead Redemption 2

A lomos del caballo en Red Dead Redemption 2

Los chicos de Rockstar acaban de lanzar su nuevo paquete vacacional con destino el lejano oeste. En Red Dead Redemption 2 recuperan la fórmula mágica del éxito creando un juego que mezcla aventura y acción y que ofrece modo para un jugador y multijugador. Tendrás que ponerte en la piel de Arthur Morgan, uno de los últimos forajidos del salvaje oeste a finales del siglo XIX, y decidir cuál será su destino final, si continuar o abandonar a su banda de ladrones.

Dragon Ball Z: Kakarot

Cuando hablamos de juegos de Dragon Ball es bastante habitual que sean de lucha. Sin embargo desde Bandai Namco han apostado en esta ocasión por un RPG que sigue la trama principal de la serie de televisión, lo que sin duda será un chute de nostalgia para todos los fans de la serie. Las peleas no desparecen del todo, pero se agradece mucho la nueva propuesta, única entre las decenas de juegos relacionados con el manga que han aparecido en los últimos años.

Destiny 2

Una ilustración de Destiny 2

Hace unos meses Bungie decidió poner en descarga gratuita uno de sus juegos más importantes, Destiny 2, y los tiempos que vivimos son perfectos para poder jugarlo. No está el juego al completo, pero sí el juego base y muchos contenidos adicionales, una fantástica oportunidad para disfrutar de uno de los mejores shooters en primera persona de los últimos tiempos.

Call of Duty: Warzone

¿Qué podría salir al mezclar la saga de shooters más popular y el género de moda? Pues sin duda uno de los battle royale más interesantes del momento. Este Call of Duty: Warzone te ofrece toda la acción militar del popular juego de Activision en una batalla todos contra todos, aportando algunas novedades como las cajas de suministros o los contratos con los que obtener recompensas para tus partidas.

Legends of Runeterra

Captura de una partida de Legends of Runeterra

Inspirado en el universo de League of Legends, este título es un juego de cartas gratuito donde tendremos que enfrentarnos a otros rivales sobre un tablero. Para ganar habrá que desplegar las cartas adecuadas en todo momento, utilizando las características de los personajes que representan. La versión final lanzada apenas hace unas semanas vienen repleta de novedades como la nueva región Pleamar y 120 cartas extra que terminan de completar la diversión.

Valorant

Una de las últimas apariciones en el campo de los shooters es Valorant, considerado el juego más serio de Riot Games en los últimos años y digno competidor de clásicos del género como Call of Duty o Counter Strike. Unos gráficos de tipo dibujo animado dan paso a frenéticos combates a través de escenarios llamativos y llenos de posibilidades tácticas para la batalla. Los personajes cuentan con sus propios poderes y características que tendrás que saber usar para moverte sin recibir un tiro en la cabeza. Todo te resultará familiar y la diversión está asegurada.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Uno de los niveles de Fall Guys

El juego revelación del verano de 2020. ¿Alguno se acuerda de Humor Amarillo? Pues este título traslada la misma esencia del popular concurso de TV hasta nuestros ordenadores, ofreciéndonos partidas multijugador frenéticas llenas de obstáculos donde el principal objetivo es llegar el primero a la meta, superar el nivel y avanzar. Rampas imposibles, pasarelas oscilantes, tenebrosos laberintos… Un juego alejado de las grandes producciones millonarias que con mecánica sencilla y muy adictiva se ha convertido en el favorito de muchos usuarios.

Among Us

Otro de los títulos más relevantes de los últimos meses es Among Us, un juego multijugador donde se nos emplaza a embarcarnos en una nave espacial y descubrir a los impostores que están boicoteando la misión. La cosa es simple: dos de los jugadores serán elegidos como impostores, mientras el resto son tripulantes normales. Los impostores deberán ir matando tripulantes, a cuya muerte se nos preguntará quién creemos que es el responsable. Una versión moderna de policías y ladrones que está causando furor tanto en móviles como en PC.

Genshin Impact

Una ilustración de Genshin Impact

Genshin Impact es un juego tipo RPG que se está llenado toda la atención de la industria en los últimos tiempos. Se trata del que posiblemente sea el lanzamiento más ambicioso de un desarrollador chino en el mundo de los videojuegos, y no le faltan ingredientes para triunfar. Tendrás que descubrir una compleja historia desarrollada en un mundo abierto donde se combina acción, exploración y aventura. Un título ambicioso, con claras semejanzas a los grandes nombres del género y con cifras de descarga, partidas y emisiones en Twitch a la altura del acontecimiento.

Hades

Una escena del juego Hades

Uno de los últimos éxitos del año 2020 fue sin duda Hades, un juego ARPG de tipo mazmorras que nos lleva al mundo de la mitología griega. Bueno, al inframundo de la mitología griega para ser más exactos porque controlaremos a Zagreo, el hijo de Hades, al que debemos intentar ayudar a escapar del averno para escalar a la cima del Monte Olimpo. Para ello debemos superar decenas de habitaciones en las que nos enfrentaremos a todo tipo de peligros mortales, a pesar de la inmortalidad del personaje, y recogeremos mejoras. Cada vez que muramos, empezaremos otra vez de cero, aunque haciendo uso de las mejoras recogidas, y sólo cuando superemos todas las habitaciones de golpe, completaremos el juego.

Spellbreak

Captura del gameplay de Spellbreak / Epic Games

Otro éxito más de Epic Games, en este caso Spellbreak, lanzado en septiembre de 2020. Un juego de acción de fantasía épica en el que los jugadores deben combatir con hechizos para convertirse en poderosos magos de batalla. Encuadrado dentro del prolífico género de los battle royale, la gran diferencia de este título respecto a los PUBG o Fortnite de turno, es precisamente la ausencia de armas pues aquí sólo podremos luchar con nuestra magia para intentar sobrevivir en un escenario menguante hasta que sólo quede un equipo con vida. Un juego adictivo, a la par que entretenido, y lo mejor de todo, es gratis.

Cyberpunk 2077

Escena de Cyberpunk 2077

Posiblemente uno de los juegos más esperados de los últimos años fue lanzado a finales del 2020 y promete seguir dando mucho que hablar en este 2021, sobre todo gracias a su lanzamiento un tanto polémico que no ha dejado demasiado contentos a los gamers de ciertas videoconsolas. Anunciado en Cyberpunk 2077 es un juego de acción y rol que nos traslada a la decadente y futurista ciudad de Night City donde encarnaremos a V, un mercenario cibernético cuya aventura comienza con el robo de un microchip en el que no todo sale como estaba planeado. Un juego trepidante en el que el jugador tiene el control total sobre el devenir del personaje principal a través de sus decisiones y acciones.

Valheim

Pantalla de carga de Valheim para PC

A principios de febrero de 2021 llegó el acceso anticipado a Valheim, uno de los juegos para PC más esperados de los últimos meses y que ya está cosechando un gran éxito, pues en apenas un mes ha logrado vender más de cuatro millones de copias a través de Steam. Se trata de un juego de acción y aventuras de estilo sandbox en el que el jugador forma parte del universo vikingo en el que debe luchar por sobrevivir en un purgatorio infinito e inhóspito a base de craftear sus propias herramientas y armas, para así poder construir barcos, castillos y defenderse de toda clase de animales y bestias.

Knockout City

Comenzamos una partida en Knockout City

Lanzado en mayo de 2021, muchos han afirmado que Knockout City podría ser el juego del verano. Lo último de Electronic Arts nos lleva hasta una ciudad futurista con tintes cyberpunk en el que participaremos en batallas multitudinarias entre dos equipos siguiendo reglas que se asemejan a las del clásico balón prisionero o dodgeball, esto es lanzando a nuestros rivales una pelota para impactar contra ellos e intentando cazar al vuelo las pelotas que nos lancen a nosotros. Todo ello en un entorno que se asemeja mucho al de Overwatch, con multitud de escenarios y mapas y un sinfín de detalles de personalización para nuestro personaje.

Splitgate

Tres jugadores de Splitgate corriendo por el mapa

Splitgate, desarrollado por el pequeño estudio 1047 Games, lleva en Steam como juego free-to-play desde hace algunos años, pero ha sido en verano de 2021 cuando ha alcanzado una gran popularidad con su salto a Xbox y PlayStation, con modos de juego multiplataforma. Se trata básicamente de un juego de disparos en primera persona muy divertido, un FPS con los pies en la tierra sin más pretensión que ofrecer al usuario muchas horas de entretenimiento. Muchos lo definen como un cruce entre Halo y Portal, con la mecánica de shooter clásico del primero, y la posibilidad de colocar portales por el escenario como en el segundo, para así conectar diferentes puntos de los mapas de corte futurista.

Deathloop

Escena promocional de Deathloop

Deathloop es uno de los juegos de acción y disparos más exitosos del año 2021. Desarrollado por Bethesda y lanzado durante el mes de septiembre, en este FPS encarnaremos a Colt, un asesino atrapado en un bucle temporal que debe matar a ocho objetivos diferentes repartidos por la isla de Blackreef antes de medianoche para así romper el bucle. Obviamente, si no conseguimos nuestro objetivo, tocará volver a empezar como si del día de la marmota se tratase. Alternativamente, también podemos jugar como Julianna, una agente cuya misión es cargarse a Colt y así conservar el bucle temporal.